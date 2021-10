Apple MacBook Pro 14″ & 16″, M1 Pro & M1 Max, Herbst 2021

Das geilste MacBook Pro aller Zeiten?

Apple sind die Geilsten. Zumindest war die Produktpräsentation vom Montag dem 18. Oktober sowas von auf Badass gebürstet, wie schon lange nicht mehr, inklusive harten Trap-Beats und Nine Inch Nails-affinen Sounds, von den üblichen Famlientönen kaum eine Spur und Johny Srouji hätte mit seiner bestimmenden Gestik und Körpersprache dem Terminator alle Ehre gemacht und es war als würden alle nur ständig sagen „We are back!“

Vorgestellt wurde der neue M1 Pro und M1 Max SoC Nachfolger des M1, sowie zwei neue MacBook Pros in den Größen 16″ und 14″, mit den besagten neuen M1 SoCs als Inneleben.

Neue M1 Chips: M1 Pro und M1 Max

Dass der M1 Chip nicht nur sehr leistungsfähig, sondern dabei auch sehr leistungseffiizient ist, haben der M1 Mac mini, das M1 Airbook und 13″ M1 MacBook Pro, sowie das M1 iPad Pro ja inzwischen unter Beweis gestellt.

So erreichte das M1 13″ MacBook Pro (2020) bei Geekbench folgende Werte:

Single-Core Score: 1735

Multi-Core Score: 7676

bei einem Stromverbrauch des M1 Mac mini von max. 39 Watt, bei jeweils ca 100 Punkten im SC- und 400 Punkte im MC-Betrieb weniger als das 13″ Mw MacBook Pro.

Der 2018er Mac mini mit i7 saugt da noch ordentliche 122 Watt aus der Wand und erreichte bei Geekbench folgende Werte:

Single-Core Score: 955

Multi-Core Score: 3403

Kein Wunder das Intel eine so peinliche Werbekampagne zur „Schadensbegrenzung“ startete.

Allerdings waren nur zwei Thunderbolt 3-Ports und 16 GB RAM als Maximalausbau beim M1 noch echte Downer. Diese Limitierungen wurden nun mit den neuen M1 SoCs abgeschafft.

M1 Pro

Der M1 Pro kommt mit einer festen Speicherkonfiguration von 16 oder 32 GB Unified Memory (Arbeitsspreicher) LDDR5 mit 256 Bit-Interface, auf welche die Kerne des M1 Pro mit einer Bandbreite von 200 Gb/s zugreifen können. Dazu bietet er Unterstützung für drei Thunderbolt 3-Ports und zwei Displays von Haus aus.

Der M1 Pro kommt in zwei Ausbaustufen: mit 8 CPU-Kernen und 14 GPU-Kernen und mit 10 CPU-Kernen und 16 GPU-Kernen.

So erreicht der M1 Pro eine bis zu 70% höhere Rechenleistung als der M1 und eine bis zu 2 x mal höhere Grafikleistung.

Das wären dann eine geschätzte Leistung von

Single-Core Score: 2949

Multi-Core Score: 13049

und läge deutlich über einem Intel Core i9-11900K 3500 MHz (8 cores), der auf Geekbench mit folgenden Werten gelistet ist und locker dreimal mehr Strom verbraucht:

Single-Core Score: 1971



Multi-Core Score: 12232

Was die Grafikleistung angeht sprechen Apple vom Faktor 2x gegenüber dem M1.

Die GPU des M1 war in etwa vergleichbar mit einer Desktop nVidia GTX 1050 TI. Damit wären wir mit den neuen Chips dann schon bei einer Leistung in der Region einer Desktop GTX 1660 TI.

Apple nenen auch die x86 Laptops, gegen die sie die neuen M1 getesten haben:

MSI GP66 Leopard (11UG-018)

Lenovo Legion 5 (82JW0012US)

MSI GE76 Raider (11UH-053)

Razer Blade 15 Advanced (RZ09-0409CE53-R3U1)

Hier das MSI GE76 Raider hervorzuheben, das über eine diskrete nVidia RTX 3090 Mobile verfügt die ca. 60% der Rechenleistung einer Desktop RTX 3090 hat. Damit legen Apple die Vermutung nahe die M1 GPU-Kerne lägen auf dem selben Niveau wie eine RTX 3090 Mobile, was schon ein ziemlicher Kracher wäre.

Aber selbst wenn die GPU-Kerne des M1 Pro / Max nicht mit RTX-Karten mithalten können, ist die Leistung Pro Watt, die dieser SoC ermöglicht einfach fantastisch.

Für Video und Audioanwendungen, also Final Cut Pro und Logic, veröffentlichte Apple zeitgleich Updates für seine Flagschiff-Apps, die nun den M1 Pro / Max voll ausnutzen können.

Da GPU-Leistung beim M1 aber nicht alles ist, hat der M1 Pro / Max nun eine Multimedia-Engine (AltiVec, anyone?) mit der z.B das Rendern von Videos bis zu 13 mal schneller ist, als auf dem M1 und mehrere ProRes-Formate in 4k und 8k Videoqualität in FinalCut in Echzeit bearbeitet werden können. Apple spricht von 7 Streams in 8k Pro Res 422-Qualität in 30 Stream in 4k ProRes 422.

Für Logic wurde die Möglichkeit für Dolby Atmos integriert und die Anzahl der instanziierbaren Plugins deutlich erhöht.

Wem das noch nicht reicht für den gibt es den M1 Max.

M1 Max

Der M1 Max kommt in einer festen Speicherkonfiguration von 32 oder 64 GB LPDDR5 Unified Memory (Arbeitsspeicher) mit 512 Bit-Interface, was die Zugriffsbandbreite auf 400 Gb/s erhöht (nur größestes Modell).

Der M1 Max kommt ebenfalls in zwei Ausbaustufen. Einmal mit 10 CPU-Kernen und 16 GPU-Kernen und einmal mit 32 GPU-Kernen. Es ist zu beachten, dass nur die 32 GPU-Verion über einen RAM-Zugriff von 400 Gb/s verfügt. Die 16 GPU-Version bieten „nur“ 200 Gb/s.

Zusätzlich kann der 32 GPU M1 Max auch vier externe Displays ansprechen

M1-Vergleiche

Kühlung

Bei ca. 40 Watt Systemlast hält sich die Abwärme wohl ehr in Grenzen. Trotzdem haben Apple auch die Kühlung überarbeitet. Apple meinen, dass die neuen MacBook Pros nur bei rechenintensiven Aufgaben wirklich auf die Kühlung angewiesen sind.

Akku

Auch wenn die M1 SoCs sehr stromsparend sind, laufen sie nicht ganz ohne. So hat das 14″ MacBook Pro ein 70 Wattstunden Akku, der es für 17 Stunden Binge-Watching am Laufen hält.

Das 16″ MacBook Pro bekam einen 100 Wattstunden Akku, der für 21 Stunden Binge-Watching reichen soll.

Das 16″ MacBook Pro von 2019 kam hier gerade mal auf 11 Stunden Binge-Watching!

MacBook Pro

Bei der Vorstellung der neuen MacBook Pro merkte man sofort wie sehr sich Apple abfeierte, selbst für Apple-Verhältnisse. Das konnte man es ihnen jedoch noch nicht mal verübeln, denn was sie präsentierten war, technisch gesehen, ein großes „Sorry für die Dead-End-Ideen, welche die MacBooks in den letzen Jahren erfahren mussten“.

Nicht nur ist der SD-Karten-Slot wieder da, auch der MagSafe-Anschluss für einen eigenen Stromanschluss ist zurück. Es wird sicher einige geben, die der Touchbar hinterhert rauern werden, aber das war ebenso ein Gimmick das nirgendwo hinführte, weil es nur die MacBook Pros hatten. Wenn es wenigsten auch die externen Tasterturen von Apple gehabt hätten.

Geblieben ist auch wieder der 3,5 mm Kopfhöreranschluss, wenn auch ohne integrierten S/P DIF.

Ich glaube Apple ist die einzige Firma, die sich dafür feiert den Benutzern Features wieder zurück zu geben, die sie schon vorher gehabt hatten und ihnen dann weggenommen wurden, weil Apple es cool fand. Die neuen Geschichte der MacBook Pros spricht hier nur eine all zu deutliche Sprache.

Die neue Schnellladefunktion über MagSafe soll den Akku in 30 Minuten bis 50% wieder aufladen.

Auch die Butterfly-Tasterturen der letzten MacBooks sorgten nicht gerade für Freudenjubel und so dürfen sich die neuen MacBook Pros über eine komplett überarbeitete Tastertur mit den guten alten Funktionstasten freuen.

Freuen darf man sich auch über drei Thunderbolt-Ports mit Unterstützung für DisplayPort, Thunderbolt 4 (bis zu 40 Gbit/s), USB 4 (bis zu 40 Gbit/s) und trotz MagSafe auch Aufladen !plus! einen HDMI-Ausgang.

Auch das neue Liquid Retina XDR Display mit unterstützung für TrueTone und Pro Motion, also die anwendungsabhängige anpassung der Bildwiederholrate, dürfte viel Anklang finden.

Das 14,2″ Liquid Retina XDR Display des 14″ MacBook Pro (35,97 cm Diagonale), bietet eine Auflösung von 3024 x 1964 bei 254 ppi.

Das 16,2″ Liquid Retina XDR Display des 16″ MacBook Pro (41,05 cm Diagonale), bietet eine Auflösung von 3456 x 2234 bei 254 ppi.

Auch die Facetime-Kamera wurde erneuert und besitz nun die „Kerbe“ wie die iPhones und die neueren iPads. Die Systemleiste befindet sich nun rechts und links von der Kamerakerbe, was eigentlich eine gute Idee ist, da der Platz sonst eh nie benutzt wird – zumindest so lange man nicht im Vollbildmodus arbeitet oder spielt. Dann könnte sich die Kerbe als durchaus problematisch erweisen, wenn sie Menüoptionen oder sonstige Anzeigen verdeckt.

Audiosystem

Auch das sechsfache Lautsprechersystem der MacBook Pros wurde überarbeitet und unterstützt natürlich 3D. Die Tieftöner haben deutliche mehr Hub mit Kräfteausgleich für…

Das muss in einem Musikermagazin einfach mal herausgestellt werden.

Auch für die Audioaufnahme direkt mit die MacBook Pros wurde überarbeitet. So befinden sich nun in allen neuen Modellen drei Mikrofone in Studioqualität mit einem 60 % niedrigeren Grundrauschen, als beim Vorgänger.

SSD

Was allerdings immer noch sauer aufstößt und auch wohl so bleiben wird, ist die fest verbaute SSD. Wie sehr hier die Lesegeschwindigkeit von 7,4 Gb/s darüber hinwegtröstet, was immerhin doppelt so schnell ist wie bei den Vorgängern, wird die Zeit zeigen.

MacBook Pro – Modelle un Preise

MacBook Pro 14″

Das kleinste 14″ MBP , M1 Pro mit 8-CPU-Kernen 14 GPU Kernen und 16 GB RAM und 512 GB SSD gibt es 2249,- Euro.

Das größste 14″ MBP, mit M1 Pro mit 10 CPU-Kernen, 16 GPU Kernen, 16 GB RAM und 1TB SSD gibt es ab 2779,- Euro

Die M1-Optionen sind hier

M1 Pro mit 10‑Kern CPU und 14‑Kern GPU +230 Euro

M1 Pro mit 10‑Kern CPU und 16‑Kern GPU + 270 Euro

M1 Max mit 10‑Kern CPU und 24‑Kern GPU +500 Euro

M1 Max mit 10‑Kern CPU und 32‑Kern GPU +730 Euro

Die 32 GB RAM Option kostet +460 Euro

Die SSD-Optionen beginnen mit +230 Euro für 1TB und enden mit +2760 Euro für 8 TB.

Mitgeliefert wird ein 67 Watt USB-C Netzteil

MacBook Pro 16″

Hier gibt es drei Modelle

Das kleinste 16″ MBP mit M1 Pro 10‑Kern CPU, 16‑Kern GPU, 16 GB RAM und 512 GB SSD kostet 2749 Euro

Es gibt die M1 Optionen

Apple M1 Max mit 10‑Kern CPU, 24‑Kern GPU +230 Euro

Apple M1 Max mit 10‑Kern CPU, 32‑Kern GPU +410 Euro

Die SSD-Ausbaustufen sind wie beim 14″ MBP

Das mittlere 16″ MBP bietet einen M1 Pro mit 10‑Kern CPU und 16‑Kern GPU, 16 GB RAM und

1 TB SSD für 2979,- Euro.

Es gibt die M1 Optionen

Apple M1 Max mit 10‑Kern CPU, 24‑Kern GPU +230 Euro

Apple M1 Max mit 10‑Kern CPU, 32‑Kern GPU +410 Euro

32 GB RAM kosten zusätzlich +460 Euro

Die 8T SSD Aubaustufe kostet hier +2530 Euro

Das Größte 16″ MBP mit einem M1 Max mit 10‑Kern CPU, 32‑Kern GPU, 32 GB RAM und 1 TB SSD kostet 3849 Euro.

Der Aufpreis für 64 GB RAM beträgt +460 Euro.

Die SSD-Aufpreise sind wie beim mittleren 16″ MBP.

Ein 140 Watt Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Die MacBook Pro sind ab sofort bestellbar und sollen nächste Woche lieferbar sein. MacOS Monterey ist ab Werk vorinstalliert.

Apple arbeiten auch weiter an ihrer Umweltbilanz. So werden etwa für die Gehäuse 100% recycletes Aluminium und die Produktion 100% recycletes Zinn verwendet.

Lässt man die gesalzenen Preis, die da durch die Hintertür serviert werden, einmal außen vor, ist der M1 Pro / M1 Max genau das, was ich mir von Apple an Erneuerungen erhofft hatte. Der M1 ist jetzt so richtig erwachsen geworden und die MacBooks, meiner Meinung nach, die interessantesten seit locker 8 Jahren.