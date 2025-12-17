MainStage für Live-Keyboarder

Immer mehr Keyboarder entdecken die Vorteile von Software auf der Bühne und verabschieden sich von ihrem meist schweren Hardware-Setup. Apple MainStage bietet eine recht einfache und gleichzeitig professionelle Lösung, mit der sich Keyboard-Setups digital umsetzen lassen. Der erste Kontakt mit der Software kann etwas unübersichtlich sein, aber schon nach wenigen Schritten entsteht ein spielbereites System. Dieser Workshop erklärt die wichtigsten und absoluten Grundlagen, die man für den Einstieg in Apple MainStage benötigt.

Kurz & knapp Worum geht es? Die wichtigsten Grundlagen und Tipps für den Einstieg in Apple MainStage als digitales Live-Rig für Keyboarder. Setup: MainStage ersetzt schwere Hardware durch ein flexibles Software-System auf dem Mac.

MainStage ersetzt schwere Hardware durch ein flexibles Software-System auf dem Mac. Struktur: Concerts und Patches ermöglichen übersichtliche Organisation und schnellen Soundwechsel.

Concerts und Patches ermöglichen übersichtliche Organisation und schnellen Soundwechsel. Verkabelung: Stabile Verbindung und aktiver USB-Hub sind für Live-Betrieb essenziell.

Stabile Verbindung und aktiver USB-Hub sind für Live-Betrieb essenziell. Bedienung: Einfache Einrichtung von MIDI-Keyboard und Audiointerface für sofortigen Spielspaß.

Einfache Einrichtung von MIDI-Keyboard und Audiointerface für sofortigen Spielspaß. Fazit: MainStage bietet einen günstigen, leistungsstarken Einstieg ins digitale Live-Setup.

ANZEIGE

Was ist Apple MainStage?

MainStage als Instrument auf der Bühne

MainStage ist eine Software von Apple, die speziell für den Live-Einsatz entwickelt wurde und sich neben Gitarristen, Bassisten und Schlagzeugern hauptsächlich an Keyboarder richtet. Sie verwandelt den Mac in ein vielseitiges Instrument, das Klavier, Synthesizer, Sampler und Effekte in einem einzigen Gerät vereint, das von einem oder mehreren MIDI-Geräten gesteuert werden kann. Anstatt mehrere Hardware-Instrumente auf die Bühne zu stellen, können Musiker mit MainStage ihr komplettes Setup digital aufbauen, Sounds in Echtzeit abrufen und flexibel steuern. Die Software kann über den Apple App Store heruntergeladen werden und kostet aktuell einmalige und unschlagbare 35,- Euro.

Zur Übersicht: Concerts und Patches

Die Struktur von MainStage ist sehr klar und durchdacht: Alles dreht sich um sogenannte Concerts, die man sich wie ein digitales Liveset vorstellen kann. In einem Concert werden alle Sounds und Einstellungen gespeichert, die man für einen Auftritt braucht, wobei jedes Concert mehrere Patches enthält. Diese Patches sind die eigentlichen Klangbausteine und können wiederum aus mehreren Channel-Strips bestehen, wobei der Aufbau hier dem eines klassischen analogen Mischpults gleicht. Ein Channel-Strip kann zum Beispiel ein Klavier-Sound, ein Synthesizer-Lead oder ein Pad sein. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Signale beziehungsweise Sounds übereinanderlegen und mischen.

Systemvoraussetzungen

MainStage läuft ausschließlich auf macOS und sollte auf einem möglichst aktuellen System verwendet werden, das über mindestens 4 GB Arbeitsspeicher verfügt. Für größere Setups mit mehreren Software-Instrumenten, komplexen Effekten und beispielsweise externen Sounds sind 16 GB RAM empfehlenswert. Auch der Speicherplatz spielt eine wichtige Rolle, denn die mitgelieferten Sounds und Instrumente belegen insgesamt bis zu 72 GB. Bei der Nutzung externer Sounds kommt entsprechend benötigter Speicherplatz hinzu.

Wie verkabele ich mein MainStage-Setup?

Bevor man in MainStage den ersten Ton spielen kann, sollte das technische Fundament stehen, bei dem eine saubere und stabile Verkabelung das A und O ist. In unserem kleinen fiktiven Beispiel besteht das Setup aus einem MacBook, einem MIDI-Keyboard und einem Universal Audio Volt 2 USB-Audiointerface.

Damit alles zuverlässig läuft und für eventuell hinzukommende MIDI-Controller genügend Anschlüsse zur Verfügung stehen, kommt ein aktiver USB-Hub ins Spiel. Hier bietet sich der Thomann 7-Port-USB-C-Hub an, der dank eigener Stromversorgung und solider Bauweise für Live-Anwendungen gut geeignet ist.

Der Aufbau Schritt für Schritt

Zuerst wird der aktive USB-Hub mit dem MacBook verbunden. Das Netzteil des Hubs sorgt dafür, dass alle per USB angeschlossenen Geräte konstant mit Strom versorgt werden, was das MacBook deutlich entlastet. Anschließend wird das Audiointerface mit dem MacBook verbunden, wobei der direkte Anschluss ans MacBook wegen maximaler Stabilität und geringer Latenz die beste Wahl ist. Über das Interface laufen später sämtliche Audiosignale, also beispielsweise der Sound, der zum Schluss aus den Lautsprechern oder Kopfhörern zu hören sein wird.

Im nächsten Schritt wird das MIDI-Keyboard angeschlossen, das in den meisten Fällen per USB-Kabel mit dem USB-Hub verbunden werden kann. Sollte das Keyboard keinen MIDI-USB-Anschluss haben, kann für diese Verbindung auch ein klassisches MIDI-Kabel zwischen Keyboard und MIDI-Buchse des Audiointerfaces gesteckt werden. Alternativ gibt es Adapter-Kabel von klassischem 5-Pol-MIDI auf MIDI-USB.



So fließt das Signal

Wenn alles verbunden ist, verläuft die Signalkette klar und einfach: Das Keyboard sendet beim Drücken einer Taste MIDI-Daten an das MacBook. MainStage wandelt diese Daten in den ausgewählten Klang um und leitet das entstandene Audiosignal über das Interface an die dort angeschlossenen Lautsprecher oder Kopfhörer weiter. Optional kann direkt ein MIDI-Controller eingebunden werden, über den später Parameter wie Effektanteile oder Lautstärken geregelt werden können. Ein solides und gleichzeitig günstiges Modell für den Einstieg ist der Korg nanoKONTROL2, der bei Bewegung eines Faders oder Potis MIDI-Daten an MainStage sendet, über die Parameter des MainStage-Setups gesteuert werden.

ANZEIGE

Tipps für den Bühnenalltag

Für Live-Anwendungen gilt: Je einfacher und direkter die Verkabelung, desto besser. Das Audiointerface sollte, wie gesagt, nach Möglichkeit immer direkt mit dem MacBook verbunden sein, um unangenehme Verzögerungen zu verhindern. Auch die Stromversorgung ist entscheidend, weswegen sich ein aktiver USB-Hub, der alle bus-powered Geräte mit Strom versorgt, in jedem Fall anbietet. Auch bei vollem Akku sollte das MacBook im Live-Betrieb zur Vorsicht immer am Strom hängen. Außerdem ist das Kabelmanagement ein wichtiger Punkt: Nach Möglichkeit sollten die verwendeten USB-Kabel immer nur so lang sein, wie benötigt. Kabelbinder helfen dabei, einen Strang aus den genutzten Kabeln zu bilden, um Stolperfallen zu vermeiden.

Zum Schluss noch ein praktischer Tipp: Schließe alle Geräte immer an, bevor MainStage gestartet wird. So erkennt die Software das gesamte Setup automatisch und ordnet die angeschlossenen Geräte korrekt zu, was die Einrichtung in MainStage später deutlich erleichtert.

Vom Öffnen von MainStage bis zum klingenden Klavier-Ton

Der erste Start von MainStage

Nachdem alle Kabel verbunden und das Setup vollständig vorbereitet ist, kann MainStage nach dem Download aus dem App Store gestartet werden. Beim ersten Öffnen werden zunächst alle Stock-Sounds heruntergeladen. Anschließend erscheint ein Auswahlfenster mit verschiedenen Vorlagen, den sogenannten Concert-Vorlagen, die voreingestellte Strukturen für unterschiedliche Einsatzzwecke wie Keyboard, Gitarre oder Gesang bieten. Für ein Setup mit MIDI-Keyboard empfiehlt sich natürlich die Auswahl einer Keyboard-Vorlage, etwa „Keyboard-Minimalist“.

Auswahl des Audiointerfaces

Wenn das Audiointerface vor dem Start der Software an den Mac angeschlossen war, kann es im nun geöffneten Fenster unten rechts direkt als Ausgabegerät festgelegt werden. Später lässt sich dies aber auch noch problemlos über „MainStage ➞ Einstellungen ➞ Audio“ angepassen. Nun wird der erzeugte Klang direkt über die am Interface angeschlossenen Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben.

Einrichtung des MIDI-Keyboards

Mit einem Klick auf „Auswählen“ öffnet sich das angelegte Concert und wir sehen eine Klaviatur. Sollte sich beim Drücken einer Taste auf dem MIDI-Keyboard keine der dargestellten Tasten in MainStage bewegen, muss das MIDI-Keyboard zugewiesen werden, was im Layout-Fenster (oben links auszuwählen) geschieht. Hier wählen wir das dargestellte Keyboard durch einen Klick aus. Unter „Hardware-Input“ wählen wir „Zuweisen“ und drücken eine beliebige Taste auf dem MIDI-Keyboard, wodurch MainStage das MIDI-Keyboard automatisch erkennt. Schon sind Hardware und Software verbunden. Im selben Fenster können außerdem die Tastenanzahl und die tiefste Taste angegeben werden, wodurch die Tastatur des MIDI-Keyboards in MainStage korrekt dargestellt wird. Nach dem Wechsel zurück ins „Bearbeiten“-Fenster sollte nun beim Spielen ein E-Piano-Sound erklingen.

Laden eines Klaviersounds

Die linke Spalte des Bearbeiten-Fensters ist wie ein Mischpult aufgebaut: Für jeden geladenen Sound gibt es einen Kanalzug, wahlweise pro Send-Effekt einen weiteren Kanalzug und am rechten Rand schließlich den Output. Um nun mit einem „sauberen“ Klavier-Sound spielen zu können, klicken wir auf den Kanalzug des geladenen E-Pianos, löschen diesen mit der Backspace-Taste und können anschließend über das Plus oben rechts einen neuen Kanalzug hinzufügen.

Hier erzeugen wir ein „Software-Instrument“ und klicken nun im neu erzeugten Kanalzug bei „Einstellung“ auf „Manuell“ und im sich dann öffnenden Auswahlregister auf „Piano“. Hier stehen jetzt neben einem Bösendorfer-Flügel auch ein Steinway- oder Yamaha-Flügel sowie gelayerte Sounds zur Verfügung. Beispielhaft wählen wir aber das „Steinway Grand Piano“. Nun wird der gewählte Sound inklusive von MainStage voreingestellter Effekte im Kanalzug geladen und ist sofort spielbereit.

Das erste Ergebnis

Sobald alle Einstellungen vorgenommen sind, ertönt über die Outputs vom Interface der erste Klavierton. Das Signal verläuft dabei vom Keyboard über die USB-MIDI-Verbindung in MainStage, wird dort als Software-Instrument erzeugt und anschließend über das Audiointerface als fertiger Ton ausgegeben. Mit diesem Schritt ist das Grund-Setup vollständig funktionsfähig: Der Mac reagiert in Echtzeit auf gespielte MIDI-Signale, die Audioverbindung steht stabil und der erste Klang ist über Lautsprecher oder Kopfhörer hörbar. Damit ist die Basis geschaffen, um im nächsten Schritt mehrere Klänge zu kombinieren, MainStage-interne Effekte wie Hall und Equalizer zu nutzen und komplexere Szenarien mit Zonen und Layern zu gestalten.