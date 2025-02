Apple Powerbeats Pro 2, In-Ear-Kopfhörer

Powerbeats 2 - was ist neu?

Apple hat so eben neue In-Ear-Kopfhörer namens Apple Powerbeats Pro 2 vorgestellt, die vor allem sportlich aktive Nutzer ansprechen sollen und mit einigen neuen Features in AirPods-Manier ausgestattet sind.

Apple Powerbeats Pro 2

Schon der Aufbau der In-Ear-Kopfhörer verrät, dass Apple mit den neuen Powerbeats Pro 2 eine andere Klientel im Auge hat als mit den klassischen in Weiß gehaltenen Air Pods. Diamantschwarz, Treibsand, Hyperviolett und Leuchtorange lauten die vier verschiedenen Farbvariationen, in denen Apple seine neuen In-Ears anbietet. Ausgestattet sind alle mit einem Ohrbügel, so dass die In-Ears deutlich fester im und am Ohr sitzen, was den Fokus auf sportlich aktive Interessenten verstärkt. Auch das zum Vorgänger um 20 Prozent reduzierte Gewicht und die Zertifizierung nach IPX4-Standard gegen Spritzwasser und Schweiß verdeutlichen dies.

Die Apple Powerbeats Pro 2 sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückungsfunktion, kurz ANC, ausgestattet und der Akku soll laut Apple pro Aufladung rund 10 Stunden Wiedergabe ermöglichen. Dank der „Fast Fuel“-Technik sollen nach fünf Minuten Ladezeit weitere 90 Minuten Musikgenuss drin sein. Mit dem mitgelieferten Ladegerät beträgt die Gesamtlaufzeit laut Hersteller satte 45 Stunden. Das Laden darf mit der neuen Pro 2 Version auch kabellos über den Qi-Standard erfolgen. Alternativ lässt sich das Case über USB-C verbinden.

Ausgestattet sind die Powerbeats Pro mit Apples H2-Chip, der neben einem satten Klang und der erwähnten ANC-Funktion auch für allerhand zusätzliche Features sorgt. So lässt sich mit den In-Ears u. a. die Herzfrequenz messen. Dies erfolgt über optische Sensoren und laut Apple werden pro Sekunde mehr als 100 Messungen durchgeführt. Die Daten können mit gängigen Fitness-Apps synchronisiert werden und stehen so u. a. in der App Nike Run Club, Apple Health oder Peloton zur Verfügung. Auch Android-Nutzer können diese Funktion nutzen, müssen sie aber im Gegensatz zur automatischen Apple-Aktivierung bei Start eines Trainings manuell starten.

Die Apple Powerbeats Pro 2 können ab sofort zum Preis von 299,- Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet ab dem 13. März 2025.