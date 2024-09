Apple Intelligence bei USB 2.0 stecken geblieben

Apple Report: AirPods 4, iPhone 16, Pro, Max, September 2024: Apple haben sich wieder einige lustige wie nützliche Neuerungen einfallen lassen, um die Kundschaft bei Laune zu halten. Doch um den Partyballon gleich am Anfang platzen zu lassen: Das iPhone 16 bietet zwar einen USB-C Anschluss, aber nur mit einer maximalen Geschwindigkeit von USB 2.0 (480 Mb/s). Viel Spaß damit die ganzen schönen 4K-Videos zu transferieren. Sehen wir uns an was Apple sich sonst so alles geleistet hat.

Apple Airpods 4

Die anatomische Form der Apple AirPods 4 basiert auf Tausenden von vermessenden Ohrmuscheln, um einen möglichst hohen Tragekomfort zu erreichen. Außerdem wird nun in allen AirPods der H2-Chip verbaut, der bisher den AirPods Pro 2 vorbehalten war. Dennoch sind nicht alle Pods gleich.

So gibt es das Einsteigermodell ohne Geräuschunterdrückung (Noise-Cancelling , Adaptives Audio (Anpassung an wechselnde Umweltgeräusche) und Transparenzmodus (Hervorhebung von Stimmen) für 149,- Euro. Immerhin ist Stimmenisolation, Spatial Audio mit Headtracking (3D-Gesichtsorientierung) und adaptivem EQ vorhannden. Sowie die Beamforming und nach innen gerechteten Mirkofone zur Vermessunge des Hörvermögens), bei 32,3 g Gewicht.

Die AirPods 4 mit aktiver Geäuschunterdrückung kosten 199,- Euro und bieten zusätzlich, neben der besagter Geäuschunterdrückung auch Adaptives Audio (ab iOS 18, macOS Sequoia), Transparenzmodus (Verhältnis der Umweltgeräusche zum Musiksignal) und Konversationserkennung (automatisches dimmen / stummschalten der Musik bei Gesprächen), bei 34,7 g Gewicht.

Das im Lieferumfang enthaltene Ladecase für die AirPods 4 hat einen USB-C Ladeanschluss und kann außerdem über Qi-Ladegeräte (drahtloses Laden) geladen werden. Einen Lautsprecher zum finden über die „Wo Ist“-App ist auch integriert.

Die Betriebsdauer bei aktiver Geäuschunterdrücku beträgt 4 Stunden, mit dem Case zusammen bis zu 20 Stunden ungestörtem Musikgenuss.

AirPods Max

Der AirPods Max hat nun auch einen USB-C Ladeport und neue Farben bekommen. Ansonsten bleibt hier alle beim alten.

Apple AirPods Pro 2 mit medizinischem Hörtest

Den neuen Hörtest-Modus von iOS 18 über die Health-Gesundheits-Apps, der den medizinischen Standards entspricht, gibt es leider nur für die AirPods Pro 2.

Damit kann nicht nur das eigene Hörvermögen in wenigen Minuten ausgemessen werden, sondern das erstellte Hörprofil ist auch für sämtliche Medienwiedergaben von Musik bis zu Spielen anwendbar.

Als Produzent von Musik jeder Gehaltsgruppe kann man das eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Die gewonnen Daten lassen sich dann ja auch zumindest manuell auf die Abhörsituation im Tonstudio übertragen. Oder man verwendet die AirPods Pro 2 dann gleich als Hörgerät. In den USA wird die Freigabe der AirPods 2 Pro als medizinisches Hilfsmittel in naher Zukunft erwartet.

Apple weist aber darauf hin, dass ein Arztbesuch dennoch unumgänglich sein kann. Immerhin hat man dann schon mal ein paar Daten, um sie dem Arzt an die Hand zu geben.

Apple iPhone 16, iPhone 16 plus

Die neue Version gibt es in zwei Größen.

Das 6,1″-Modell iPhone mit 15,5 cm Bildschirmdiagonale mit OLED-Display mit 1179 x 2556 Pixeln hat die Abmessungen 147,6 x 71,6 x 7,8 mm bei einem Gewicht von 170 g.

Das 6,7″-Modell iPhone plus mit 17 cm Bildschirmdiagonale und einem 1290 x 2796 Pixel OLED-Display hat die Abmessungen 160,9 x 77,8 x 7,8 mm bei 199 g.

Beide bieten Dynaimc Island, HDR, True-Tone und Haptic-Touch.

Neu ist der A18 Apple Silicon mit einer 6-Kern CPU (2P/4E-Konfiguration) und neuer 5 Kern GPU sowie 16 neuen Neural-Engine-Kernen. Der Chip ist im 3 nm-Verfahren der 2. Generation gefertigt und von seinen Leistungen her recht beindruckend.

Apple gibt die Lesitungsteigerung der CPU-Kerne gegenüber dem A16 Bionic aus dem iPhone 15 mit 30 % an, während der Stromverbrauch gleichzeitig um 30 % gesenkt wurde.

Die GPU des A18 soll gegenüber dem A16 Bionic sogar um 40 % schneller sein und auch hier wurde der Stromverbrauch im Vergleich um 35 % gesenkt. Auch die Wärmeableitung wurde gegenüber dem Vorgänger um 30 % verbessert.

Bei Machine Learning-Prozessen soll der A18 sogar doppelt so schnell sein wie der A16. Das wird er auch brauchen, bei all der Apple Intelligence, die da mit iOS 18 auf uns zu kommt.

An Speicherausbausteufen gibt es 128 GB für das Grundmodell, was oftmals völlig ausreichend ist, 256 GB und 512 GB.

Wie es sich mit dem RAM-Ausbau der einzelnen Größen verhält wird nachgeliefert, sobald Daten verfügbar sind. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Apple mehr RAM nur im Zusammenwpiel mit größeren internen SSDs koppelt.

Die Akkulaufzeiten werden beim iPhone 16 mit 22 Stunden Bingewatching angegeben und beim iPhone 16 Plus mit 27 Stunden.

Die wichtigste Neuerung bei den neuen iPhones ist aber so untypisch, wie es nur sein kann. Vielleicht zum ersten Mal fügt Apple seinen mobilen Geräten neue Tasten hinzu!

Der Action-Button an der Seite des iPhone 16 kann mit diversen Shortcuts belegt werden, die auch Zeit abhängig unterschiedlich sein können. Als Beispiel wird aufgeführt, das der Action-Taster tagsüber den Terminkalender aufrufen könnte und in der Nacht die Taschenlampe.

Der andere Taster nennt sich Camera Control und ermöglicht speziell den direkten Zugriff auf die Kamera und divese Kameraoptionen.

An Konnectivität gibt es Blutooth 5.3, 5G, WLAN 7. Anscheinend ist man bei Apple der Meinung, dass das ausreichen würde, um 500 GB an 4k60 Videos in Dolby Vision zu transferieren. Über den USB-C-Anschluss mit einem völlig veralteten USB 2.0 480 Mb/s Protokoll macht das auf jeden Fall keinen Spaß, zumal man reell vielleicht auf ein Viertel dieser Geschwidigkeit kommt. Für Audioanwendungen reicht das zwar völlig, aber ist ansonsten nur noch als Notlösung zu sehen. Immerhin ist noch die Display-Port-Funktion zum spiegeln auf einen externen Monitor möglich.

Wer mehr haben will muss schon zum …

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

… greifen. Hier wird über USB-C Anschluss mit 10 Gb/s in USB 3.1 Gen 2-Manier transferiert. Das ist gemessen an den Leistungsdaten des A18 Pro immer noch lächerlich. Bei den iPads ist man bei schon lange bei Thunderbolt-Kompatililität angekommen.

Das iPhone Pro bietet eine 6,3″ (15,9 cm) Bildschirmdiagonale. Das OLED-Display hat eine Auflösung von 1206 x 2622 Pixlen bei einem Gesamtgewicht von 199 g.

Das iPhone Pro bietet eine 6,9″ (17,4 cm) Bildschirmdiagonale. Das OLED-Display hat eine Auflösung von 1320 x 2868 Pixlen bei einem Gesamtgewicht von 227 g.

Außerdem gibt bei den Pro-Modellen die ProMotion 120 Hz-Technologie.

Im Herzen der beiden Pro-Modelle versieht der A18 Pro Chip seinen Dienst. Damit lässt sich z. B. nicht nur videotechnisch in 4k mit 120 Bildern pro Sekunde (fps) aufnehmen, sondern es lassn sich auch nette Dinge wie Echzeit-LUT, als die Einhaltung von Farbkonsistenzen und das Einpassen der Farben in ein bestimmtes Farbprofil, möglich.

Der Steigerung der Gesamtperformance gegenüber den iPhone 15 Pro mit A17 Pro soll 17 % betragen und dabei 20 % weniger Strom benötigen. Die Neural-Engine und Datenverarbeitung generelle soll dabei doppelt so schnell sein,

Außerdem ist das Aufnehmen von 3D-Audio sowie Echtzeitbearbeitung der Audiosignale wie Einzelstimmenisolation oder Verminderung der Hintergrundgeräusche im Gespräch möglich. Dolbyvison wird bis 60 fps unterstützt.

Bei Bedarf kann das Bild auch auf einen externen 4K-HDR-Bildschirm directr über den USB-C-Port (Display-Port-kompatibel) gespiegelt werden.

Die Batterielaufzeiten werden beim iPhone 16 Pro mit 27 Sunden Bingewatching und beim iPhone 16 Pro Max mit 33 Stunden angegeben.

Noch eine Neuerung, die hier aber nur in Bezug auf die Pro-Modelle vorgestellt wurde, ist die Möglichkeit in der Memo-App unkompliziert zwei Spuren übereinander separat aufzunehmen, um sich selbst, z.B. die Backing Vocals einzusingen oder ähnliches.

Die Ausbaustufen des Speichers reichen von 128 GB bis 1 TB. Ob diverse Funktionen nur den größeren Speichermodellen vorbehalten beleiben, wie es das ProRes-Encoding beim Vorgänger war, wird ggfs. nachgereicht.

Machine Learning & Apple Intelligence

Ein großes Thema dieser Tage ist „KI“ – oder das hemmugnslose Verletzen sämtlicher Urheberrechte und Plagiieren – dem sich auch Apple schuldig gemacht hat, wie sich kürzlich zeigte (Zum Bericht von The Verge).

So enthält iOS 18 eine ganze Reihe von KI-Funktionen die hier aber eher zu den nützlicheren Vorkommnissen von KI zählen und auf dem Apple Gerät selbst stattfinden und nicht etwas in der Cloud. So lassen sich Bilder oder Videoauschnitte per Suchbegriffe finden, von Fotos zu entsprechenden Informationen aus dem Internet verbinden oder Texte automatisch zusammenfassen oder Stichwortlisten ausformulieren.

Ob das mit dem Fotos und den Internetinfos auch zu einen ähnlichen Sicherheitsmeltdown führen könnte wie es die AirTags getan haben? Schließlich mussten sich Apple und Google zusammentun, um dem Personenstalking weiteren Einhalt zu gebieten. Es bleibt abzuwarten.

Theroetisch könnte man jede beliebige Person auf der Straße fotografieren und schauen, ob sich dazu nicht ein paar interessante Infos im Netz finden lassen. Es wäre nicht die erste eigentlich hilfreich gemeinte Technologie (von Apple), deren Folgen ein klein wenig weiter reichten als gedacht.

Kompatibel mit Apple Intelligence sind bisher alle M-Serie Macs und M-Serie-iPads und iPhones ab dem iPhone 15 Pro (A17 Pro.

… aber egal wie man zu KI steht: USB 2.0 – Apple, echt jetzt?