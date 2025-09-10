Was können iPhone 17, Pro, Max und Air?

Diese Jahr scheint Apple sich mit dem iPhone 17 tatsächlich Mühe gegeben zu haben und wartet mit ein paar Neuerungen auf, die es bisher bei keinem iPhone gegeben hat. Die wichtigsten Informationen zum Apple iPhone 17 und den ebenfalls neue Apple AirPods Pro 3 haben wir euch zusammengestellt.

Neue Chips: Apple A19 und A19 Pro

Die beiden Apple Silicon SoCs sind in 3 mn-Technologie gefertigt und deutlich energieeffizienter als die A18-Vorgänger, was in deutlich längeren Akkulaufzeiten resultiert.

Gegenüber dem Chip A19 wurde beim Pro-Modell die Speicherbandbreite, so wie die Leistung der neuronalen Kerne erhöht, die fast doppelt so leistungsfähig sein sollen wie im A19.

Was die Geschwindigkeit angeht, hat Apple sich mit Vergleichen zu früheren Modell bedeckt gehalten und auf Geekbench gibt es bisher noch keine Einträge.

Apple C1X und N1 Chips

Mit dem iPhone 16e hat Apple ja schon recht Understatement-haft ihr erstes eigenes Modem C1 eingeführt. Nun, ca. ein halbes Jahr später, kommt erstmal für das iPhone 17 Air das C1X Modem auf den Markt, das bis zu zwei mal schneller als das C1 ist und um bis zu 30 % energiesparender als das Qualcomm-Modem im iPhone 16 Pro ist.

Aber dabei bleibt es nicht: mit den Eigenentwicklungen hat Apple den N1-Chip für die drahtlosen Technologien WiFi 7, Bluetooth 6.0 und Threads in ihrer iPhone 17-Serie verbaut. Auch hier hält sich Apple mit genaueren Info stark zurück.

Apple Fusion Camera

Die größte Neuerung der Apple iPhone 17-Serie ist ein quadratischer Bildsensor, der 56 % größer ist als in den Vorgängermodellen. Damit ist die nervige, ständige Reorientierung des iPhones für quer (Landschafts-) und hochkantige (Portrait-) Aufnahmen überflüssig.

Stattdessen lässt sich die Orientierung per Einstellungen ohne Qualitätsverlust auswählen bzw. sie passt sich automatisch an. Das ist mal eine echte Verbesserung für das Fotografieren mit dem Smartphone.

Mit dem Apple iPhone 17 Air, das den A19 Pro-Chip enthält, wird auch ein neuer Duo-Capturing-Modus eingeführt, d.h. man kann gleichzeitig mit der Front- und Back-Kamera Videos aufnehmen. Für Videoblogger, Selfie-Maniacs etc. ein Traum. Kann aber auch für Live-Streaming-Tutorien und Lehrvideos sehr hilfreich sein. Der Modus ist wohl nur ab dem A19 Pro verfügbar.

Center-Stage

Auch neu ist der Einzug von Center-Stage ab dem iPhone 17 Air, dem Feature von den iPads und MacBooks, bei dem die Front-Kamera automatisch der Person vor der Kamera folgt und im Fokus behält und eigentlich bei jeder Art von Tutorial, Videokonferenz und persönlichem Video-Content hilfreich sein kann.

Die Apple iPhone 17 Modelle im Überblick

Alle Modelle des neuen iPhone 17 bieten auf der Vorderseite das neue Apple Ceramic Shield 2, das eine dreimal höhere Kratzfestigkeit im Vergleich zu den Vorgängern haben soll.

Allerdings bieten nur die Modelle mit A19 Pro (Air, Pro, Max) auch auf der Rückseite ein Ceramic Shield, das bis zu vier Mal resistenter gegen Kratzer sein soll.

Apple iPhone 17

Das „Einsteigermodell“ bekam gegenüber dem Vorgänger wohl das verhältnismäßig größte Upgrade, mit größerem SSD-Speicher im Basismodell und der neuen Fusion-Kamera.

Lediglich beim Arbeitsspeicher ist Apple etwas knauserig geblieben und es bliebt bei immer noch satten 8 GB RAM.

Jedoch wurde die Energieeffizienz mit dem A19 massiv gesteigert und das 17er bietet mit 30 Stunden Bingewatching ganze acht Stunden mehr Laufzeit als der Vorgänger. Mit nur einer Stunde längerer Laufzeit ist der Abstand zu den Pro-Modellen so klein wie noch nie.

Apple SoC: A19 (6-Kern 2P/4E, 5-Kern GPU)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Bildschirm: 6,3 Zoll (15,9 cm), SuperRetina XDR, 2.622 x 1.206 Pixel bei 460 ppi, 120 Hz ProMotion, Always-On, Dynamic Island

Modem: Qualcomm (5G), Apple N1 (Wi-Fi 7 / BT 6.0)

Frontkamera: 24 MP

Back-Kamera: 48 MP Dual Fusion mit Ultraweitwinkel, Makrofotos /-videos, Räumliche Fotos/ Videos, Kinomodus

Optischer Zoom: 0,5x / 1x / 2x

256 und 512 GB Speicher

Akku: 3.692 mAh (Modell mit physikalsischem SIM-Kartensteckplatz)

30 Stunden lokales Bingewatching

Laden: Kabelloses Qi 2 und Qi 8 für bis zu 25 Watt, Netzteil 30 W und mehr

USB-C mit USB 2.0 Geschwindigkeit

Lieferumfang USB-C-Kabel

Aluminiumrahmen

Abmessungen 149,6 x 71,5 x 7,95 mm bei 177 Gramm

IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten)

Dual-SIM (eSIM und Karte)

iOS 26

Preis: ab 949,- Euro

Apple iPhone 17 Air

Das nur 5,6 mm dicke iPhone 17 Air soll die Plus-Serie ablösen. Was sich Apple genau von einem ultradünnen iPhone mit der geringsten Akkulaufzeit (die zugegebenermaßen immer noch beachtlich ist) unter den vier Modellen verspricht, wissen wohl nur die Fashion-Victims.

Die Einsparungen beim letzte iPhone 16e waren verständlich und sinnvoll und wurden auch von einem geringeren Preis reflektiert. Das aktuelle 16e bietet alles, was man von einem Smartphone erwarten kann, und macht mindestens vergleichbare Bilder wie ein iPhone 12 oder 13. Wer kein Fotograf ist, kann damit gut leben.

Auch bei der von mir sehr geschätzten Mini-Serie der iPhones war die geringere Größe definitiv ein sehr handlicher Vorteil in allen Lebenslagen, aber in welchen Szenarien „flacher“ einen Vorteil bringen soll, ist mir schleierhaft.

Auch der Premium-Preispunkt und die fehlenden Foto-/Videomodi (räumlich, Macro, Kino) und USB 2.0 Geschwindigkeit über USB-C wird es dem iPhone 17 Air vermutlich recht schwer machen. Die lahme Farbauswahl wird ebenfalls nur wenig helfen.

Apple SoC: A19 Pro (6-Kern 2P/4E, 5-Kern GPU)

Arbeitsspeicher: 12 GB

Bildschirm: 6,5 Zoll, SuperRetinaXDR, 2736 x 1260 Pixel bei 460 ppimit 120 Hz ProMotion, Always-On, Dynamic Island

Modem: Apple C1 (5G), Apple N1 (Wi-Fi 7 / BT 6.0)

Frontkamera: 24 MP

Back-Kamera: 48 MP Fusion mit 4 Linsen

Optischer Zoom: 1x / 2x

Dual-Capture-Videoaufnahmemodus

256 GB, 512 GB und 1 TB Speicher

Akku: 3.036 mAh (Modell mit physikalsischem SIM-Kartensteckplatz)

27 Stunden lokales Bingewatching

Laden: Kabelloses Qi 2 und Qi 8 für bis zu 20 Watt, Netzteil 30 W und mehr

Titaniumrahmen

USB-C mit USB 2.0 Geschwindigkeit

Lieferumfang: USB-C-Kabel

Abmessungen 156,2 x 74,7 x 5,64 mm bei 165 Gramm

IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten)

Dual eSIM (max acht eSims verwaltbar)

iOS 26

Preis: ab 1199,- Euro

Apple iPhone 17 Pro

Bei den Pro Modellen wurde die Kühlung mit der sogenannten Vapor-Chamber Kühltechnologie und einem Aluminium-Unibody (bekannt von den MacBooks) komplett überarbeitet, womit iPhone 17 Pro und Pro Max eine bis zu 40 % konsistentere Leistung als die Vorgänger bringen, sprich die Rechenleistung muss wegen Überhitzen weniger gedrosselt werden.

Das ist auch nötig, denn für Videoaufnahmen und -bearbeitung unterstützen die neuen Top-Modelle DolbyVison HDR, 4K@120fps Videoaufnahmen, ProRes RAW, Academic Color Grading und Genlock, um ein exaktes Timingverhalten/Zeitstempel über mehrere Geräte und Aufnahmen hin sicherzustellen.

Damit können die iPhones auch (erstmals) mit professionellen Videoequipment wie z.B. von Blackmagic zusammenarbeiten.

Apple SoC: A19 Pro (6-Kern 2P/4E, 6-Kern GPU)

Arbeitsspeicher: 12 GB

Bildschirm: 6,3 Zoll SuperRetinaXDR, 22868 x 1320 Pixel bei 460 ppi mit 120 Hz ProMotion, Always-On, Dynamic Island

Modem: Qualcomm (5G), Apple N1 (Wi-Fi 7 / BT 6.0)

Frontkamera: 24 MP

Back-Kamera: 48 MP Pro Fusion, Fusion Teleobjektiv, Fusion Ultraweitwinkel, Makrofotos /-videos, Räumliche Fotos/ Videos, Kinomodus, ProRes RAW und 4K@120FPS

Optischer Zoom: 0,5x/ 1x/ 2x/ 4x/ 8x

Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Akku: 3.988 mAh (Modell mit physikalischem SIM-Kartensteckplatz)

kabelloses Laden: Qi 2 und Qi 8 für bis zu 25 Watt

31 Stunden lokales Bingewatching

Laden: Kabelloses Qi 2 und Qi 8 für bis zu 25 Watt, Netzteil 30 W und mehr

Aluminium-Unibody

USB-C mit USB 3, 10GBit Geschwindigkeit

Lieferumfang: USB-C-Kabel

Abmessungen 163,4 x 78 x 8,75 mm bei 231 Gramm

IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten)

Dual eSIM (eSIM/ Karte)

iOS 26

Preis: ab 1.299,- Euro

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple SoC: A19 Pro (6-Kern 2P/4E, 6-Kern GPU)

Arbeitsspeicher: 12 GB

Bildschirm: 6,9 Zoll SuperRetinaXDR, 22622 x 1206 Pixel bei 460 ppi mit 120 Hz ProMotion, Always-On, Dynamic Island

Modem: Qualcomm (5G / Wi-Fi 7)

Frontkamera: 24 MP

Back-Kamera: 48 MP Pro Fusion, Fusion Teleobjektiv, Fusion Ultraweitwinkel, Makrofotos /-videos, Räumliche Fotos/ Videos, Kinomodus, ProRAW

Optischer Zoom: 0,5x/ 1x/ 2x/ 4x/ 8x

Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB

Akku: 4.823 mAh (Modell mit physikalischem SIM-Kartensteckplatz)

kabelloses Laden: Qi 2 und Qi 8 für bis zu 25 Watt

37 Stunden lokales Bingewatching

Laden: Kabelloses Qi 2 und Qi 8 für bis zu 25 Watt, Netzteil 30 W und mehr

Aluminium-Unibody

USB-C mit USB 3, 10GBit Geschwindigkeit

Lieferumfang: USB-C-Kabel

Abmessungen 150 x 71,9 x 8,75 mm bei 204 Gramm

IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten)

Dual eSIM

iOS 26

Preis: ab 1.449,- Euro

Apple AirPods Pro 3

Mit den neuen AirPods Pro 3 rückt, vielleicht erstmals überhaupt, der Traum vom Star-Trek’schen Universaltranslator in greifbare Nähe. Per Apple Intelligence können live fremde Sprachen in die eigene übersetzt und eigene Worte als Text in fremde Sprachen übersetzt werden. Dabei kann die Originalstimme abgedämpft werden, damit man sich auf die Übersetzung konzentrieren kann.

Prinzipiell gab es das ja schon vorher, aber mit den AirPods Pro 3 wird das nochmal eine ganze Ecke komfortabler und unsichtbarer. Da das Feature mit Apple Intelligence gekoppelt ist, dürfte das Live-Übersetzen wohl erst mit einem iPhone der 16er- oder 17er-Serie funktionieren, auch wenn in den AirPods Pro 3 der gleiche H2-Chip verbaut ist wie in den AirPods Pro 2.

Ansonsten wurde noch an der Akkulaufzeit auf 10 Stunden erhöht, was bei aktiver Rauschunterdrückung zwei Stunden mehr sind als bei den AirPods Pro 2. Oder 4 Stunden mehr bei aktiver Hörgerätefunktion.

Außerdem soll die Rauschunterdrückung bei den Apple AirPods Pro 3 doppelt so gut funktionieren wie bei den Vorgängern.

Die Ohradapter wurden ebenfalls verbessert und es steht nun eine größere Auswahl zur Verfügung. Dazu sind die AirPods Pro 3 nun nach Schutzklasse IP57 resistent gegen Staub, Schweiß und Wasser.

Zur Kompatibilität gibt Apple nur „Geräte mit dem neuesten Betriebssystem“ an. Es ist davon auszugehen, dass damit iOS 26 gemeint ist.