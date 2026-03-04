Mehr RAM und SSD trotz Preiskrise

Pünktlich zum Frühjahr stellen Apple drei neue Produkte vor, aber das beeindruckendste dürfte nicht nur das stabile Preisniveau, sondern auch das Speicher-Upgrade für alle neuen Modelle sein – trotz der derzeitigen (und die nächsten Jahre andauernden) RAM- und Massenspeicherkrise. Sehen wir uns also an, was Apple zu bieten haben.

Apple iPhone 17e

Nach dem recht guten, für den allgemeinens Alltag völlig ausreichenden, iPhone 16e, das vor allem durch die lange Akkulaufzeit punkten konnte, stellen Apple nun das iPhone 17e vor, das mehr vom iPhone 17 geerbt hat als vom iPhone 16e.

Die Abmessungen sind mit 146,7 x 71,5 x 7,80 mm gleich geblieben, das Gewicht hat sich um 3 Gramm auf 170 Gramm erhöht.

Display

Das Display des iPhone 17e bietet eine 6,1 Zoll (15,5 cm) Bildschirmdiagonale mit 2.532 x 1.170 Pixel bei 460 ppi. Es gibt hier das Ceramic Shield 2 vom iPhone 17, das eine drei Mal höhere Kratzfestigkeit aufweist als der Vorgänger. Das Super Retina XDR-Display bietet im Vergleich zum iPhone 17 kein 120 Hz Pro-Motion, Always-On oder Dynamic Island.

CPU

Das iPhone 17e bietet zwar wie das iPhone 17 einen Apple Silicon A19 SoC (System on a Chip) mit einer 6-Kern GPU (2P/4E), aber nur vier GPU-Kerne anstatt fünf und ist damit zumindest auf dem Papier auf dem Level des iPhone 16e. Dass der A19 aber nochmal eine Ecke mehr Leistung bietet als der A18 aus dem iPhone 16e dürfte klar sein.

Hier einige Geekbench-Werte:

iPhone 17 mit A19:

Einzelkern: 3627

Mehrkern: 9249

Metal: 37147

iPhone 16 mit A18:

Einzelkern: 3319

Mehrkern: 8279

Metal: 27664

iPhone 16e mit A18:

Einzelkern: 3241

Mehrkern: 7975

Metal: 23890

Demnach wäre liegen die CPU-Werte von iPhone 16 und 16e maximal 4 % auseinander und ca. 14 % in der GPU-Leistung. Von diesen Werten her ist der Unterschied in der Rechenleistung doch recht vernachlässigbar. Das „Drumherum“ wie Kamera und MagSafe machen hier die eigentlichen Unterschiede aus.

Speicher

Wie schon die gesamte iPhone 17-Serie wurde auch hier der SSD-Speicherplatz gegenüber den Vorgängern bei ca. gleichbleibendem Preis verdoppelt und beträgt nun 256 GB in der Basisversion, mit einer Option auf 512 GB.

Akku

Die Akkulaufzeit hat sich im Vergleich zum iPhone 16e nicht verändert und Apple geben hier 26 Stunden Binge-Watching (lokal) an. Das sind vier Stunden weniger als beim iPhone 17, das mit 30 Stunden angegeben ist.

Kamera

Die Front-Kamera des iPhone 17e bietet eine Auflösung von 12 Megapixel mit True-Depth (Gesichtserkennung) und Tipp-Zoom, genau wie der Vorgänger. Das iPhone 17 unterstützt zusätzlich Drehen per Tippen, Folgemodus beim Fotografieren von bewegten Objekten, Ultravideostabilisierung und Centerstage für Videoanrufe (Personennachverfolgung). Auch die mit dem iPhone Air eingeführte gleichzeitige Aufnahme mit vorder- und rückseitiger Kamera wird beim iPhone 17e nicht angeboten.

Die rückseitige Kamera hat gegenüber dem iPhone 16e eine deutliche Aufwertung erhalten. Anstatt des 2-1-Kamerasystems gibt es nun die 48 Megapixel Fusion Hauptkamera aus dem iPhone 17. Die Fusion Ultraweitwinkelkamera und die Makrofotos bleiben aber dem iPhone 17 vorenthalten. Dafür gibt es aber die „Portraits der nächsten Generation“ (bessere Tiefenschärfe, mehr Details und per Apple Intelligence optimierte Ausleuchtung).

Bei der Videoaufnahme hat sich mit Dolby Vision bis 4k bei 60 FPS gegenüber dem iPhone 16e nichts geändert, genauso wenig wie beim maximal zweifachen optischen Zoom.

Laden

Während die Geschwindigkeit des USB-C-Anschlusses weiterhin bei USB 2.0 steckenbleibt, wurden die Ladeoptionen beim iPhone 17e deutlich aufgewertet und es wird jetzt kabelloses Laden per MagSafe bis zu 15 Watt unterstützt (erfordert MagSafe 20 Watt Netzteil oder höher) und es werden auch MagSafe-kompatible Accessoires unterstützt.

Konnektivität

Hier werden über das inzwischen bewährte Apple Modem C1X die Technologien 5G (ohne mmWave), Gigabit LTE und Bluetooth 5.3 angeboten, was identisch ist zum iPhone 16e.

Fazit iPhone 17e

Insgesamt bietet das iPhone 17e zum Einführungspreis von 699,- Euro deutlich mehr als das iPhone 16e und macht es de facto obsolet für eine Neuanschaffung. Das meinen wohl auch Apple, die das Produkt von der Website genommen haben, während das iPhone 16 weiterhin verfügbar ist.

Apple Silicon M5 Pro und M5 Max

Den Apple Silicon M5 hatten wir ja schon im Apple Report: MacBook Pro M5, iPad Pro M5, Apple Vision Pro M5 vorgestellt. Nun reichen Apple die beiden größeren Version des M5 nach.

Dabei ist es aber nicht so, dass M5 Pro und M5 Max einfach nur die größeren Modelle sind. Bis zum Apple Silicon M5 wurden die Chips von TSMC in einem 3-Nanometer-Verfahren der dritten Generation auf einer einzelnen Chip-Platine bzw. als Einzel-Chip gefertigt.

M5 Pro und M5 Max werden dagegen in einer von Apple neu entwickelten Fusionsarchitektur gefertigt. Das ist quasi die fortgeschrittene, flexible Version der M-Ultra-SoC-Herstellung, bei dem zwei M-Max-SoCs zu einem Chip zusammengeschweißt werden.

Damit wird es möglich (bisher) zwei Chips einzeln zu fertigen und erst später zu einem einzigen Chip zusammenzuschweißen, was auch der Skalierbarkeit von allen SoC-Teilen wie CPUs, GPUs, MediaEngines, Unfiied Memory RAM, Neural Engine und den Thunderbolt 5-Eigenschaften (Kontrollern) zugute kommt. Das dürfte auch die Ausschussrate deutlich verringern und damit auch die Chip-Preise an sich reduzieren.

Neue Kerne, neue Namen

Außerdem führen Apple als Unterscheidungsmarkierung zur Fusionsarchitektur mal wieder eine Namenänderung ein, denn was bisher die „Performanzkerne“ waren, sind nun die „Superkerne“. Die Superkerne sollen ca. doppelt so leistungsfähig sein wie ihre Vorgänger, bei gleichem oder niedrigerem Stromverbrauch.

Gleichzeitig werden auch die „Effizienzkerne“ durch neue „Performanzkerne“ ersetzt – nicht nur dem Namen nach. Die neuen „Performanzkerne“ werden nicht nur einem komplett neuen SOIC-MH 2.5D Packaging-Verfahren gefertigt. Sie sind deutlich leistungsfähiger und energieeffzienter und haben eine höhere Speicherbandbreite als die alten, eher schwächlichen „Effizienzkerne“. Sie haben also kaum noch etwas mit ihnen gemeinsam, außer dass sie „schwächer“ sind als die Superkerne.

M5-Serie

Das Basismodell des Apple M5 kommt mit 10 Kernen in 4S/6P-Konfiguration. Dazu kommen 10 GPU-Kerne. Die Speicherbandbreite beträgt wie zuvor 153 GB/s. Das nächstgrößere Modell ist der M5 Pro mit 15 Kernen in 4S/6P-Konfiguration und 16 GPU-Kernen.

Wie auch bisher liegen die Unterschiede vom M4-Basismodell zum M5 Pro vor allem in der Speicherbandbreite, die mit 307 GB/s doppelt so hoch ist, was zu einem deutlich flüssigeren Arbeiten von speicherintensiven Anwendungen führt. Videobearbeitung und lokale KI-Anwendungen profitieren hiervon besonders. Allerdings ist dieser M5 Pro noch die aussortierte Ware, denn die volle Lutzi ist der 18-Kern M5 Pro in 6S/12P-Konfiguration und 20 GPU-Kernen.

Das kleine Maximum bietet dann natürlich der M5 Max, der zwar bei der CPU-Konfiguration identisch ist mit dem großen M5 Pro, aber 32 GPU-Kerne und eine Speicherbandbreite von 460 GB/s bietet.

Zuletzt gibt es die „All-In“-Version des M5-Max mit 18-Kern CPU, 40-Kern GPU und einer Speicherbandbreite von 614 GB/s. Das ist auch die einzige Version, die auf bis zu 128 GB RAM ausgebaut werden kann.

Um es ganz einfach zu sagen, auch wenn es sich wie Marketing anhört: was der technologische Sprung vom M3 zum M4 gewesen ist – und das war nicht wenig – wird vom Fortschritt vom M4 zum M5 Pro nochmal weit in den Schatten gestellt!

Allerdings hat sich bei all dem Fortschritt eines nicht geändert: ab dem Pro-SoC wird es für die alltäglichen Studio-, Producer-, und Kompositionsanwendungen ziemlich uninteressant.

Denn die Leistungssteigerungen beziehen sich vor allem auf die GPU-Kerne und M5 Pro/M5 Max sind eher für 3D-Animation, wissenschaftliche, technologische und mathematische Modellentwicklung und -emulationen interessant.

Sicher, wer viel mit lokaler KI arbeitet, hat hier auch Vorteile gegenüber den Vorgänger-Chips, da ab dem Basis-M5 die GPU-Kerne mit Neuronalbeschleuniger auch für andere Aufgaben als „Grafik“ – per Core ML, Metal Performance Shaders und Metal 4 – benutzt werden können.

Vielleicht wird das in der Zukunft noch interessant für das „Musikmachen“, aber das bißchen Audio-Stem-Separation und Akkorde-Erkennen schafft auch ein Apple Silicon M1. Wer mehr KI braucht, um Musik machen zu können, hat meiner Meinung nach eh nicht verstanden worum es dabei geht.

Sobald Geekbench-Werte zu M5 Pro und Max verfügbar sind werden wir diese nachreichen.

Bis dahin:

MacBook Pro (14-inch, 2025) M5 10 CPU/ 10 GPU

Einzelkern: 4228

Mehrkern: 17464

Metal: 75604

MacBook Pro (16-inch, 2024) M4 Max 14 CPU / 32 GPU

Einzelkern: 3919

Mehrkern: 23129

Metal: 158898

MacBook Air (13-inch, 2025) M4 10 CPU / 8 GPU

Einzelkern: 3696

Mehrkern: 14729

Metal: 47871

Apple Macbook Air M5: 13 Zoll und 15 Zoll

Neben den neuen Farben Himmelblau, Silber, Polarstern und Mitternacht dürfte am neuen MacBook Air M5 die gleichgebliebene Basiskonfiguration ohne Aufpreis mit 16 GB RAM erfreuen. Ausbauoptionen sind mit 24 GB und 32 GB auch sehr willkommen, die 250,- Euro bzw. 500,- Euro mehr kosten. Das ist im Vergleich zu den derzeitigen Preisen von DDR-5 Ram-Kits für PC-Desktops sogar günstig.

Am M5-SoC hat sich allerdings nichts geändert. Auch die Speicherbandbreite von 153 GB/s ist geblieben.

Der M5 bietet weiterhin 10 CPU-Kerne in der Konfiguration, vier Superkerne und sechs Effizienzkerne (die alten Effizienzkerne!). Lediglich bei der GPU hat man die Auswahl zwischen einer 8-Kern oder 10-Kern GPU.

Diese Option gibt es aber nur für das kleinste MacBook Air M5, genauso wie eine SSD-Option größer als 512 GB. Denn alle größeren Modelle kommen von vorn herein mit der 10-Kern GPU und 1 TB SSD-Speicher daher. Alle Modelle bieten aber Ausbaustufen von 2 TB und 4 TB.

Die 10-Kern GPU mag man sich vielleicht schenken, bei RAM-und SSD-Ausbau sollte man dagegen abwägen, was für die eigenen Bedürfnisse sinnvoller ist. Bei Apple gilt halt immer: SSDs kann man extern dran hängen, Arbeitsspeicher nicht.

Hätte sich vielleicht auch kaum einer träumen lassen, dass die SSD- und RAM-Preise von Apple in der gegenwärtigen RAM-und SSD-Krise eine echte Alternative zum offenen Markt darstellen.

Anschlüsse

Da das Macbook Air M5 über zwei Thunderbolt 4 USB-C-Anschlüsse verfügt, stellt das auch keinen Flaschenhals zu externen NVMe-SSDs dar, vorausgesetzt man hat ein vernünftiges Dock oder Gehäuse.

Die Thunderbolt 4-Ports unterstützen über Display-Port auch bis zu zwei externe Displays. Entweder zwei Displays bis zu 6K bei 60 Hz, 4K bei 144 Hz oder ein Display bis zu 8K bei 60 Hz, 5K bei 120 Hz oder 4K bei 240 Hz.

Akku

Die Laufzeit gibt Apple folgender maßen an:

MacBook Air 13″

Bis zu 18 Std. Videostreaming

Bis zu 15 Std. drahtloses Surfen

Integrierte Lithium-Polymer-Batterie mit 53,8 Watt­stunden

MacBook Air 15″

Bis zu 18 Std. Videostreaming

Bis zu 15 Std. drahtloses Surfen

Integrierte Lithium-Polymer-Batterie mit 66,5 Watt­stunden

Die MacBook Air M5-Modelle besitzen zwar auch MagSafe-Port zum Laden, können aber auch über die Thunderbolt-Ports geladen werden.

Erfreulicherweise liegt aufgrund der EU-Verordnung auch ein MagSafe-USB-C-Adapterkabel bei.

Display

Das 15-Zöller hat zwar den größeren Akku, das wird aber wieder durch das größere Liquid Retina Display 15,3″ Bildschirm (38,91 cm Diagonale) mit LED Hinter­grund-Beleuchtung und IPS Technologie aufgefressen. Die native Auf­lösung beträgt hier 2.880 x 1.864 Pixeln bei 224 ppi.

Mit einer Größe von 1,15 x 34,04 x 23,76 cm und einem Gewicht von 1,51 kg ist es allerdings nicht mehr ganz handlich.

Das 13-Zöller bieten einen 13,6″ Bildschirm (34,46 cm Diagonale) mit LED Hinter­grund-Beleuchtung und IPS Technologie mit 2.560 x 1.664 Pixeln bei 224 ppi.

Damit kommt das 13-Zöller auf eine Größe von 1,13 cm x 30,41 cm x 21,5 cm bei 1,23 kg Gewicht.

Konnektivität

Durch den Apple N1-Chip werden WLAN 7 (802.11be), Bluetooth 6 und Thread Netz­werk-Techno­lo­gie angeboten. Der 3,5 mm Kopfhöreranschluss ist ebenfalls geblieben.

Preise

Das MacBook Air 13″ gibt es ab 1.199,- Euro, das 15″-Modell gibt es ab 1,499,- Euro

Apple MacBook Pro M4 Pro und M5 Max

MacBook Pro M5

Los geht es mit 1.899,- Euro für das kleinste 14-Zoll Model mit M5-10Kern-SOC 16 GB Arbeitsepeicher und einer 1TB SSD, doppelt so viel wie beim Vorgänger MacBook Pro M4. Die Ausbaustufen sind M5-bedingt 24 und 32 GB.

Das 14-Zöller bietet einen Lithium‑Polymer-Batterie mit 72,4 Watt­stunden und erlaubt bis zu 24 Std. Bingewatching (Streaming).

MacBook Pro M5 Pro klein

Das 14-Zoll-Version des MacBook Pro mit kleinem M5 Pro mit 15 Kernen gibt es ab 2.499,- Euro, dafür aber schon mit 24 GB RAM, die nur auf 48 GB RAM für 500,- Euro mehr erweitert werden können. Die Version bietet einen Lithium‑Polymer-Batterie mit 72,4 Watt­stunden der bis zu 22 Stunden Bingewatching (Streaming).

Der 16-Zöller bietet einen Lithium‑Polymer-Batterie mit 100 Watt­stunden für bis zu 24 Stunden Bingewatching (Streaming). Nebenbei gibt es den 16-Zoller mit einem M5 Pro oder besser ab 2.999,- Euro

MacBook Pro M5 Pro groß

Das MacBook Pro mit dem großen M5 Pro (18 Kerne) kostet nur 200,- Euro Aufpreis. Dafür kann der RAM auch bis 64 GB (+750,- Euro) ausgebaut werden.

MacBook Pro M5 Max klein

Das Macbook Pro mit dem kleinen M5 Max (18 CPU / 32 GPU) kostet hingegen richtig Geld. Apple wollen ab 4.199,- (14″) dafür. Zumindest ist die 2 TB SSD mit dabei. Allerdings scheint es hier keinen RAM-Ausbau zu geben und die 36 GB sind fest eingebacken. Das ist dann wohl der Fusion-Auschuss, denn bei allen anderen RAM-Ausbaustufen will mir das Apple-Store den großen M5 Max aufschwätzen.

MacBook Pro M5 Max groß

Das ist aber weniger tragisch als man annehmen möchte, denn das MacBook Pro mit dem große M5 Max (18 CPU / 40 GPU) kostet nur 375,- Euro Aufpreis, was gemessen an der 4.199,- für den kleinen M5 Max kaum noch ins Gewicht fällt.

Außerdem sind dann gleich 48 GB Ram und eine 2 TB SSD dabei. Das bringt den Gesamtpreis zwar auf 4.824,- Euro, aber gemessen am MacBook Pro mit kleinen M5 Max ist es das wohl die bessere Investition, zumal sich auch die Speicherbandbreite verdoppelt.

Der 14-Zoller bietet einen Lithium‑Polymer-Batterie mit 72,4 Watt­stunden für bis zu 20 Stunden Bingewatching (Streaming).

Der 16-Zoller bietet einen Lithium‑Polymer-Batterie mit 100 Watt­stunden für maximal 24 Stunden Bingewatching (Streaming).

Für alle Modelle gibt es noch ein Option für eine Nano-Glass-Texutur zur Reduktion von Reflexionen und Blendeffekten.