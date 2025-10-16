Apple Report: M5 MacBook Pro M5, iPad Pro M5, Apple Vision Pro M5

Im Zeichen der KI - Apple M5

In Zeiten, in denen zu viele Firmen leider dazu übergegangen sind, ihre Ankündigungen anzukündigen, um dann (mitunter jahrelang) nicht zu liefern, ist das überraschende Materialisieren von neuen Apple-Produkten fast schon erfrischend. Dieses Mal dreht sich alles um den M5 und KI. Apple scheint seinen Jahreszyklus mit relevanten Fortschritten tatsächlich durchziehen zu können. Im folgenden Apple Report findet ihr alle Informationen zu M5 MacBook Pro M5, iPad Pro M5 und Apple Vision Pro M5.

Eine Info vorab: Die folgenden Angaben beruhen alle auf den Aussagen von Apple. Real-World-Tests stehen noch aus.

Apple Silicon M5 SoC

Beim „M5 System on a Chip“ dreht sich alles um „Künstliche Intelligenz“ (beziehungsweise das, was die Industrie derzeit darunter versteht, dazu gleich mehr).

Gefertigt wird mit einem 3 Nanometer-Prozess der dritten Generation, konnte nicht nur der Energieverbrauch nochmal verbessert werden. Vor allem die Grafikeinheit wurde massiv aufgebohrt. Die 10-Kern GPU beinhaltet nun selbst für jeden Kern zusätzlich eingebaute Neuronalbeschleuniger. Diese stammen im Übrigen vom Apple Silicon A19 der iPhone 17-Serie ab und arbeiten unabhängig von den üblichen 16 neuronalen Kernen der Apple Silicon-Chips. Damit soll die KI-Leistung auf das vierfache gegenüber dem Apple Silicon M4 ansteigen und sechs Mal schneller sein, als die KI-Leistung im M1. Dazu kommt noch Ray-Tracing der dritten Generation, mit einer um 45% gesteigerten Leistung gegenüber dem M4 und 2,5 mal gegenüber dem M1.

Software-technisch kann diese Leistung von Drittanbietern mit Core ML, Metal Performance Shaders und Metal 4 abgerufen werden und (nun) auch mit der Tensor-Programmierschnittstelle.

Der Begriff „Tensor“ kommt historisch gesehen aus dem Bereich der Materialbelastungstest (engl. Tension: Belastung /Stress). In der Software ist „Tensor“ – grob beschrieben – als Array (Zahlenfeld, z.B. XYZ-Werte für den einen Punkt im dreidimensionalen Raum) beschreibbar und auf jeden Eintrag dieses Array wirkt wiederum ein weiteres Array, also eine Anzahl von „Belastungskräften“ ein und diese „verbiegen“ den Eintrag.

Hieraus lassen sich so Simulationen entwickeln, egal ob physikalische, geometrische, oder kontextuelle (Sprache, Audio, Video). Letzteres ist ja hauptsächlich das, warum sich der ganze KI-Hype (derzeit) dreht, bzw. was dem Verbraucher schmackhaft gemacht werden soll.

Auf jeden Fall können mit der Tensor-API die Entwickler eigene KI-Modelle On-Device, also auf dem Gerät selbst, ohne Cloud-Anbindung, realisieren.

Die CPU im M5 besteht aus 10 Kernen in 6E/4P-Konfiguration und einer erweiterten Speicherbandbreite auf 153 GB/s. Der M4 bot hier nur 120 GB/s.

Zur Erinnerung: der M4 Pro hat eine Speicherbandbreite von 273 GB/s. Insgesamt soll die CPU-Leitung gegenüber dem M4 um 15 % gesteigert worden sein – was neben KI-Anwendungen auch z.B. anderen datenintensiven Aufgaben wie Videoschnitt zugute kommt.

Wenn das allein schon die Leistung des Apple Silicon M5 ist, darf man gespannt sein was M5 Pro und M5 Max bieten und wer soviel Leistung überhaupt im Alltag noch abschöpfen kann. Insgesamt gesehen, ist der M5 ein relevantes Leistungs-Upgrade zum Vorgänger.

Apple MacBook Pro M5

Den M5-SoC gibt es erst einmal nur für das 14 Zoll MacBook Pro (ab 1.799,- Euro). Bis auf den neuen Chip hat sich bei den anderen Spezifikationen fast nichts geändert, noch nicht einmal das Gewicht von 1,55 kg. Die Größe ist die Gleiche, das Liquid Retina XDR-Display, die Auflösung von 3.024 x 1.964 Pixel und die Grundgröße des Arbeitsspeichers von 16 GB (ausbaubar bis 32 GB).

Die interne SSD des M5 MacBook Pro M5 startet bei 512 GB, ist aber jetzt bis 4 TB ausbaubar, anstatt bis 2 TB wie beim M4-Vorgänger. 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3, sechs Lautsprecherkonfiguration und eine Akkuleistung von 72,4 Wh sind geblieben. Obwohl, aufgrund des geringeren Stromverbrauches des M5 dürfte das neue MacBook Pro etwas länger laufen.

Noch nicht einmal die drei Thunderbolt/ USB 4-Ports wurden durch Thunderbolt 5 ersetzt. Dieses Update bleibt wohl den M5 Pro- und M5 Max-vorbehalten, wie bei den Vorgängern.

Es können ebenso auch weiterhin nur zwei 6K-Bildschirme bei 60 Hz über Thunderbolt oder über HDMI ein 6K-Bildschirm bei 60 Hz und ein 4K-Bildschirm bei 240 Hz angeschlossen werden, da reicht wohl selbst die höhere Speicherbandbreite des M5 nicht für mehr aus.

Klar, bei wem ein Neukauf ansteht, für den ist das neue M5-MacbookPro eindeutig das Pferd auf das zu setzen ist. Für BesitzerInnen des M4-Vorgängermodells müssen dagegen schon sehr dringende Gründe anliegen, damit sich ein Upgrade lohnt.

Allerdings gibt es auch einen vehementen Wermutstropfen – doch ausnahmsweise kann Apple diesmal nichts dafür, sondern hier ist die EU verantwortlich. Apple hat ja schon seit geraumer Zeit aufgehört seine iPhone und iPads mit Netzteilen auszuliefern. Nun werden auch die MacBooks nicht mehr mit Netzteil ausgeliefert, aufgrund der EU-Verordnung „Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)“ die eine Durchsetzung bis zum 9. Oktober 2025 vorsah.

Somit müssen nun alle MacBook-Neukäufer ab sofort selber für ihre 70W-, 96 W- oder 140 W-Netzteile sorgen (65,- / 85,- / 119,- Euro). Witzig ist, dass andere Länder (außerhalb der EU) Apple verklagt haben weil sie kein Netzteil mehr mitliefern. Andere Länder, andere Sitten.

Dass Apple die Preise der Computer im Gegenzug nicht entsprechend gesenkt hat, ist aber definitiv mehr als ärgerlich!

Apple iPad Pro M5

Beim neuen Apple iPad Pro M5 hat sich deutlich mehr getan. Zuerst einmal gibt es sowohl ein 11 Zoll- als auch ein 13 Zoll-Modell mit M5. Erhältlich für 1.099,- Euro bzw. 1349,- Euro. Allerdings muss man auch hier wieder aufpassen, denn nicht in allen Modellen arbeitet der gleiche M5.

Die Standardkonfiguration des M5 kommt mit 10-Kern CPU und 10 Kern GPU sowie 16-Kern Neuronal-Engine daher. Bei den M2 und M4 iPads sind in den Modellen unter 1 TB SSD die „Ausschuss-SoCs“ verbaut, d.h. mit einem GPU oder CPU-Kern weniger als die Standard M-Serie.

Beim M3 gibt es nur eine iPad-Konfiguration mit M3. Diese bietet 8 CPU- und 9 GPU-Kerne, unabhängig von der Speichergröße.

In den Modellen unter 1 TB SSD-Größe werkelt der M5 mit nur 9 CPU-Kernen (3P/6E), anstatt 10. Das mag in der Praxis weniger auffallen, aber frech ist das immer noch, vor allem weil hier bei den Performance-Kernen gespart wurde.

Auch beim Arbeitsspeicher unterscheiden sich die Modelle mit 1 TB SSD (oder mehr). Aber immerhin wurde das RAM der kleineren Modelle von 8 GB auf 12 GB erhöht. Die RAM-Größe bei den größeren Modellen ist hingegen mit 16 GB gleich geblieben.

Die SSD-Grund- bzw. Ausbaustufen sind mit 256 GB, 512 GB, 1TB und 2 TB ebenfalls gleich geblieben. Die Akkulaufzeit hat sich trotz energieeffizenterem M5 mit 10 Stunden Binge-Watching (Streaming) gegenüber dem Vorgänger aber nicht verbessert.

Auch das neue C1X-Modem kann die Akkulaufzeit beim Web-Surfing nicht verbessern und es bleibt bei 9 Stunden, obwohl das neue Modem um bis zu 50 % schneller im Mobilnetz sein soll, und gleichzeitig 30 % weniger Strom benötigt, als das Modem der Vorgänger-iPads. Dafür wird ab sofort WiFi 7, sowie Bluetooth 6 und Thread unterstützt.

Neu ist auch der N1-Chip, der ja schon im iPhone 17 sein Debut feierte (Amazona.de berichtete).

Zum M5 im Apple iPad Pro gibt Apple einige Real-World-Leistungsdaten an:

Bis zu 6,7 mal schnelleres 3D-Rendering mit Ray-Tracing in Octane X im Vergleich zum iPad Pro M1, M2 und bis zu 1,5 mal schneller als beim iPad Pro with M4.

Bis zu 6 mal schneller beim Videotranskodieren in Final Cut Pro for iPad, verglichen mit iPad Pro M1,M2 und bis zu 1,2 x faster als das iPad Pro M4.

Bis zu 4 mal schnellere AI-Bildgeneration in Draw Things for iPad, vergleichen mit iPad Pro M1, M2 und bis zu 2 mal schneller als beim iPad Pro M4.

Bis zu 3,7 mal schnelleres AI-Video-Upscaling in DaVinci Resolve for iPad, verglichen mit dem iPad Pro with M1, M2 und bis zu 2.3 mal schneller als im iPad Pro M4.

Ansonsten sind die restlichen Daten so ziemlich gleich geblieben. Ein Tandem-OLED Display mit 2.240 x 1.668 Pixeln beim 11 Zoll-iPad und 2.752 x 2.064 Pixel beim 13 Zoll-iPad.

Bei den Anschlüssen muss man sich weiterhin mit Thunderbolt / USB 4 begnügen.

Das Resümee fällt entsprechend dem des MacBook Pro aus: Bei Neukauf, ja. Für das Upgrade vom iPad Pro M4 sollte man schon klare Gründe haben.

Apple Vision Pro M5

Wer dachte (oder hoffte), dass die Apple Vision Pro nur ein kurzlebiges Projekt ist, wird mit dem neuen Modelle Apple Vision Pro M5 eines besseren belehrt.

Das Original ist mit dem Apple Silicon M2 ausgestattet. Der M5 soll, laut Apple, bessere Bildschärfe und räumliche Darstellung sowie eine bessere Akkulaufzeit bieten. Die Bildwiederholungsrate erhielt einen leichten Schub und bietet nun 120 Hz statt bisher ca. 90 Hz. Am R1 Coprozessorchip hat sich nichts geändert.

Mit dem Dual Band aus Strickgewebe soll der Tragekomfort der Vision Pro M5 deutlich verbessert worden sein. Da es keinerlei Upgrade-Pfad von der Apple Vision Pro 1 auf das neue Gerät gibt, außer Apple Trade-In, ist es zumindest ein kleines Trostpflaster, dass das neue Dual Band auch mit der alten Apple Vision Pro-Brille kompatibel ist und separat für 119,- Euro im deutschen Apple-Store zu erwerben ist.

Das Headset von Apple wurde nicht nur bequemer und mit einem M5 ausgestattet, sondern erhält auch zusätzlich neue Controller zur Bewegung / Interaktion in der virtuellen Welt. Namentlich den Logitech Muse Stift und die Sony PlayStation VR2-Controller (und Ladestation).

Der Logitec Muse ähnelt einem Apple Pencil, funktioniert aber auch im 3D-Raum, mit sechs Freiheitsgraden und haptischem Feedback. Im Apple Store ist er für 139,95 Euro zu bekommen.

Der Sony PlayStation VR2 Sense Controller wirbt mit hochperformanter Bewegungsverfolgung, sechs Freiheitsgraden, Berührungserkennung (Tippen) und Vibration. Im deutschen Apple Store ist er noch nicht gelistet, im US-Apple-Store soll er 249,- USD (ca. 225,- Euro ohne MwSt.) kosten.

Alle Geräte werden mit OS 26 ausgeliefert und sind ab 22. Oktober 2025 vorbestellbar.