Apple WWDC 2023 Report: Macbook Air 15″, Mac Studio M2, Mac Pro M2 Ultra, Vision Pro

Mackook Air 15", Mac Studio M2, Mac Pro M2 Ultra, VisionPro

Apple stellte auf der World Wide Deveveloper Conference wieder neue Hardware und Entwicklungen vor, die sich alle um den Apple Silicon M2 SoC (System on a Chip) drehten. Neuigkeiten zum Apple Silicon M3 gab es jedoch nicht.

Böse Zungen behaupten ja, der M2 sei nur ein Interim zum M3, dessen Entwicklung von Corona aufgehalten wurde. Obwohl der Sprung von 5 nm- zur 3-nm-Fertigung des M3 sicher den Rechen-Boost liefern wird, auf den alle warten, ist der M2 ein wirklich sehr leistungsfähiger Chip, selbst wenn der tatsächliche Zuwachs gegenüber dem M1 doch eher moderat ist. Schauen wir mal, was Apple so alles zum M2 losgelassen hat.

MacBook Air 15″

Als erstes stellte Apple ein neues MacBook Air mit einer Bildschirmdiagonale von 15,3 Zoll vor.

Mit einer Breite von 34 cm ist es dabei nur 3,5 cm breiter als ein aktuelles 13″ MacBook Air oder nur 1 cm mehr als ein altes 13″ Unibody Macbook Pro. Da hat Apple schon Größeres herausgebracht, Erinnerungen an ein 17″ MBP mit Intel-CPU von 2006 werden wach. Die Tiefe von 23,76 cm hält sich dann auch in Grenzen. Die 1,15 cm Dicke bei insgesamt 1,51 kg hebt dann schon eher die Augenbraue und auch der analoge Kopfhörereausgang ist geblieben.

Ansonsten scheint das 15″ MacBook Air technisch identisch mit dem 13″ M2-Vorgänger zu sein. Die drahtlosen Technologien WLAN 6 802.11ax und BlueTooth 5.3 sind genauso geblieben wie der M2 mit 8-CPU-, 10-GPU-Kerne und 16-Kerne Neural Engine mit maximal 24 GB Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB SSD, die 4 USB4-Anschlüsse und die zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse.

Die Auflösung des Liquid Retina Displays ist mit 2880 x 1864 Pixel natürlich entsprechend größer als beim 13″er. Der größere Rauminhalt wurde jedoch auch offentsichtlich für einen kräftigeren Akku genutzt, denn mit einer Laufzeit von 18 Stunden liegt der 15″ MacBook Air trotz größerem Display gleich auf dem 13″er.

Nur bei der Lautsprecherkonfiguration ist das 15″er mit vier Lautsprechern und zwei Tieftönern mit Kräfteausgleich doch etwas üppiger ausgestattet.

Das erste MacBook Air 13″ mit M1 bleibt jedoch auch weiterhin im Programm.

Was die Preise angeht, gibt es das MacBook Air 15,3″ ab 1599,- Euro mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 265 GB SSD.

24 GB RAM kosten 460,- Euro Aufpreis und bei einer 2 TB­ SSD kommen nochmal 920,- Euro dazu. Eine Option für eine andere Mx SoC-Einheit gibt es nicht.

M2 Ultra

Der M2 Ultra ist wie der M1 Ultra eigentlich zwei „zusammengeschweißte“ M2 Max und verfügt daher auch über zwei Video CoDec-Einheiten, was ihn für Videobearbeitungen zu einem echten Monster macht, genau wie den M1 UItra,

Mac Studo M2

Obwohl der alte Mac Studio immer noch sehr leistungsfähig ist, hat Apple mit dem Update zum M2 Mac Studio nicht allzu lange auf sich warten lassen. Der M1 Mac Studio wurde dabei aus dem Programm genommen.

Den neuen M2 Mac Studio gibt es wahlweise mit M2 Max (12-Kern CPU, 30-Kern GPU,16-Kern Neural Engine) mit maximal 64 GB RAM oder M2 Ultra 24-Kern CPU, 60-Kern GPU, 32-Kern Neural Engine) mit maximal 96 GB RAM. Ansonsten ist Konnektivität gleich geblieben: vier TB 4 Anschlüsse auf der Rückseite und zwei vorne, zwei USB-A-Anschlüsse (5 GB/s), HDMI, 10 GB-Ethernet, analoger Kopfhöreranschluss und SDXC-Kartensteckplatz.

Den M2 Max Mac Studio mit 32 GB RAM und 512 GB SSD gib es ab 2399,- Euro und den M2 Ultra Mac Studio mit 64 GB RAM und 1 TB SSD gibt es ab 4799,- Euro.

Es gibt ingesamt vier M2-Optionen zur Auswahl. Ein Upgrade zum M2 Max mit 12-Kern CPU, 38-Kern GPU, 16-Kern Neural-Engine kostet recht moderat 230,- Euro.

Das Upgrade zum M2 Ultra 24-Kern CPU, 60-Kern GPU, 32-Kern Neural-Engine kostet dagegen satte 1710,- Euro und zum M2 Ultra mit 24-Kern CPU, 76-Kern GPU und 32-Kern Neural-Engine sogar 2860,- Euro. Nicht ganz billig für einen Zugewinn von 16 Grafikkernen.

Der kleinste M2 Max kann bis max. 64 GB RAM (+460,- Euro) und der größere M2 Max max. 96 GB RAM adressieren. Bei der 32 GB Variante kann man auch 460,- Euro „sparen“.

Der M2 Ultra kommt basismäßig mit 64 GB RAM daher. Beide Versionen können auf 96 GB RAM (+460,- Euro) und 128 GB RAM (+920,- Euro) aufgerüstet werden.

Die SSDs reichen bis zur 8 TB-Option für zusätzliche 2530,- Euro.

Erhältlich ist der M2 Mac Studio ab 13. Juni 2023.

Mac Pro M2 Ultra

Nachdem das letzte Update der Apple Käsereibe nun auch schon wieder vier Jahre her ist und recht viel Kritik bzgl. des Preises und des Designs geerntet hat, stellte Apple nun den M2 Ultra Mac Pro vor, im gleichen Design und mit einem höherem Einsteigpreis von 8299,- Euro für die Tower-Variante und 8999,- Euro für die Rack-Variante. Dafür toppt der M2 Mac Pro aber auch „schon“ bei 13819,- Euro aus und nicht bei ca. 60000,- Euro, wie der Vorgänger.

Der Mac Pro M2 kommt standardmäßig mit einem M2 Ultra mit 24 CPU-Kernen, 60 GPU-Kernen und 32-Kern Neural-Engine. Der Aufpreis zum größeren M2 Ultra, wie er auch für den M2 Mac Studio verfügbar ist kostet 1150,- Euro.

Der Arbeitspeicher beträgt 64 GB und kann auf 128 GB (+920,- Euro) oder 192 GB (+1840,- Euro) erweitert werden. Die Option für die 8 TB SSD kostet 2530,- Euro.

Der eigentlich Kaufgrund für einen Mac Pro war ja schon immer die Erweiterbarkeit. Hierfür gibt es sechs PCIe 4.0 Steckplätze (16 GT/s (GigaTransfers)) und einen PCIe 3.0 Steckplatz. PCIe 4.0 ist zwar hinreichend aktuell, aber Motherboards mit dem doppelt so schnellen PCIe 5.0 für Intel/AMD-CPUs sind schon länger verfügbar.

Für die Steckplätze stehen insgesamt 300 Watt Zusatzleistung zur Verfügung, aufgeteilt in 2x 75 Watt und 1x 150 Watt. Den Einsatz von weiteren Grafikkarten hat Apple dabei wohl nicht im Sinn, denn für beispielsweise eine nVidia RTX 4090 reichen 150 Watt nicht.

An Anschlüssen gibt es acht Thunderbolt 4-Anschlüsse mit Unterstützung für USB4 und USB 10Gb/s, sowie zwei USB-A 5 GB/s und zwei SATA III-Anschlüsse mit 6 GB/s und 2 HDMI-Anschlüsse.

Dazu kommen zwei Engines zum Decodieren von Videos und vier zum Codieren von Video inkl. ProRes-Formate. Es können bis zu acht 4K-Bildschirme oder sechs 6K-Bildschirme oder vier 8K-Bildschime (jeweils bei 60 Hz) gleichzeitig angeschlossen werden und einen analogen Kopfhörerausgang gibt es auch.

Ein Leistungsvergleich zwischen einem M2 Ultra Mac Studio und dem Mac Pro wäre sicher interessant.

Vision Pro

Mit dem 3499,- USD teuren und für 2024 angekündigeten Augmented Reality / Virtual Reality / Spatial Reality Headset Vision Pro hat Apple wieder einmal etwas geschaffen haben, wo andere Hersteller gekleckerten. Es gibt noch nicht allzu viele Informationen, aber der maßgebliche Unterschied zu den meisten anderen VR-Headset ist, dass das VisionPro nicht mit hinderlichen Kabeln an einen Desktop-Rechner mit fetter Grafikkarte gebunden ist, sondern völlig autark funktioniert, d. h. Apps laufen nativ auf dem Headset.

Lediglich ein Kabel zum externen Hosentaschenakku ist zu finden. Intern arbeiten bisher ein Apple Silicon M2 und ein neuer Chip names R1, der für die Verarbeitung der Kamerasignale verantwortlich ist, von denen es einige gibt. So gibt es Innenkameras für die Augennachverfolgung und das Scannen der Augenpartie des Gesichts, um es auf das äußere Display zu projizieren. Denn die „Brille“ ist keineswegs durchsichtig, sondern hat ein Außen-Dsiplay. Die Außenkameras dienen dazu, die Umwelt auf die inneren Augenbildschirme zu projizieren, die jeweils eine höhere Auflösung haben als ein 4K-Bildschirm.

Außerdem gibt es Kameras, um Handbewegungen zu erfassen, die nicht im direkten Gesichtsfeld getätigt werden und einen LiDAR-Scanner zur Tiefenerfassung des Raumes für ein natürliches Umweltgefühl. Mit den vielen Kameras und der technischen „Innen/Außen“-Trennung hat man das Gefühl, Apple habe sich Inspiration von so manchem Cyberpunk-Anime geholt (u. a. Ghost in the Shell, mal wieder).

Um beim Tragen den Kontakt zu Außenwelt nicht zu verlieren, lässt sich u. a. die „Durchsichtigkeit“ der Bedienoberfläche oder on Filmprojektionen einstellen. Das geschieht ganz altmodisch mit einem Drehregler am Headset. Alles andere wird nur per Augenbewegeung und Gesten gesteuert!

In Betrieb genommen wird Vision Pro mit einem 3D-Scan des eigenen Gesicht, das dann später als 3D Avatar z. B. bei Videoanrufen benutzt wird, da es ja keine Kamera gibt, welche die TrägerInnen des Vision Pro aufzeichnen könnte. Um Identitätsmißbrauch vorzubeugen, wird das Vision Pro über OptikID, quasi einem Scan der Iris, autorisiert. Um das zu knacken, bedarf es schon einiges an Aufwandt (Marvel The Avengers, Stuttgart-Szene?!). Es wurden auch Sicherheitsmaßnahmen eingebaut, um die Augenbewegungen vor dem unautorisierten Tracking durch Apps oder Websites zu unterbinden. Lediglich die gestikulierte Auswahl wird übermnittelt. Das geschieht alles On-Device, also ausschließlich im Gerät selbst in der Sicherheitsenclave des M2.

Immersiven 3D-Apps, ist damit der Weg geebnet. Den ersten, wenigen verfügbaren Rückmeldung zur Handhabung das Vision Pro sind extrem positiv und attestieren des Vision Pro einem großen Vorsprung in der Handhabung z. B. gegenüber der Microsoft Hololense.

So werden wohl dann auch „zappelnde Künstler“, die in ihren Headsets ihre Performances vollführen, in naher Zukunft keine Seltenheit mehr sein. Ich denke, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass diese „Wearables“ wie das Vision Pro in 20 Jahren oder weniger alles sein werden, was von den heutigen „Desktop-Computer“ übrigbleiben wird – alles befreit von Monitoren und Mäusen, klobigen Gehäusen und ungünstigem Licht für Bildschirme. Als evolutionärer Ausgleich werden die Menschen dann wohl cardassianische Augenwülste entwickeln.

Das Vision Pro wird dabei von visionOS angetrieben, das speziell für das Headset entwickelt wurde. Man darf gespannt sein.

Bis es soweit ist, müssen wir uns allerdings noch mit macOS, iOS, iPadOS zufriedengeben.

macOS 14 Sonoma

Neben der Tatsache, dass es Sonoma nicht mehr für Intel-Macs geben wird, gibt es eigentlich nur zwei hinreichend interessante Neuheiten für Musiker.

Die erste wäre Gaming Mode. What?. Das ist ein spezieller Modus für Spiele, der das Maximum an Systemresourcen für die aktive App freischaufelt und Hintergrundprozesse soweit es geht reduziert, was zu weniger Latenzen bei zeitkritischen Interaktionen führen soll. Zwar hört man allerorten, wie kräftig die Mx-Macs sind, aber der Nutzen für z. B. Live-Aufnahmen und Live-Einspielungen in die DAW lägen auf der Hand. Natürlich vorausgesetzt, dass sich der Modus dafür nutzen lässt. Natürlich wäre das ein Mac-spezifisches Feature, das in die DAW-App eingebaut werden müsste.

Die andere Neuerung wäre Video-Conferencing, das ein Mischen von Kamerabild und Präsentationen vom Computer erlaubt. So könnten z. B. Musiklehrer den Schülern etwas vorspielen und dabei gleichzeitig die Noten im Hintergrund haben. Oder eine Live-Performance vor einem Hintergrund aus dem Computer. Es lässt sich bestimmt viel kreative Unsinn damit veranstalten.

iOS 17

Bei iOS 17 lagen die Neuerungen wieder mal mehr auf der sozialen Interaktion. Mit Live Voicemail werden Anrufe auf dem Anrufbeantworter direkt in Text umgewandelt und angezeigt, so, dass man es sich überlegen kann, ob man den Anruf entgegenehmen will oder nicht.

Mit NameDrop, einer Abwandlung von AirDrop, lassen sich nun leicher Kontaktdaten zwischen zwei iPhones austauschen. Dabei kann man wählen, welche Daten man austauschen möchte.

Auch wenn es nichts mit „Musikmachen“ zu tun hat, finde ich dennoch die neue Möglichkeit, Karten für den Offline-Gebrauch herunterladen zu können, sehr praktisch. Eine verbesserte Autokorrektur und ein besseres „Wörter vorhersehendes“ Keyboard nimmt man auch gerne mit.

iPadOS 17

Hier gab es sogar noch etwas weniger, was jetzt speziell fürs Musikmachen interessant wäre. Das einzige, was jetzt bei mir den Kreativfunken zünden würde, waren Live-Collaborations, aber ich glaube, das ist auf die Notes-App beschränkt. Mit Live-Collaboration werden Änderungen in Notizen auf dem iPad sofort in die gemeinsamen Dokumente teilnehmenden iPads übertragen, so dass alle die gleichen Änderungen sofort vor sich haben haben. Das wäre doch sicher was für Kraftwerks nächstes Konzert.

Eine interessante Neuerung für alle AirPod-BesitzerInnen gibt es allerdings noch und nennt sich Adaptive Audio. Früher musste man zwischen aktiver Rauschunterdrückung und Umgebungswahrnehmung wählen. Jetzt kann man beides haben. Adaptive Audio unterdrückt „nervige Umgebungsgeräusche“ wie andere Musikquellen und betont „wichtige Umgebungsgeräusche“ wie das „hallo“ von Freunden, die einem über den Weglaufen (und hoffentlich auch das Hupen des Autos). Wie jetzt Adaptive Audio das „Nervige“ von dem „Nützlichen“ unterscheidet, darauf wird leider nicht eingegangen.

Alle Betriebsysteme sollen im Herbst erscheinen.