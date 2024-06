Arbeitet Behringer an einem Korg Minipops 7-Klon?

Oxygene für alle (oder auch nicht)

Warum sollte Behringer ein Bild einer demontierten Korg Minipops 7 posten, ohne das eine Absicht dahinter stünde? Im Begleittext wird zwar nichts zu einer beabsichtigten Entwicklung eines Minipops-Klons gesagt, doch spricht man allgemein über die Herausforderungen, die das „Reverse Engineering of a 40-Year-Old Product“ so mit sich bringt. Das lässt wohl genügend Platz für Interpretationen oder besser gesagt Spekulationen.

Die Korg Minipops 7 (erste Veröffentlichung im Jahr 1966) wurde in erster Linie durch Jean-Michel Jarre berühmt, der den analogen Preset-Drummy bei den Alben Oxygene und Equinoxe ausgiebig nutzte. Die Sounds haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert und trotz der Einschränkungen (nur Presets, kein Sync) sind die Maschinen immer noch recht begehrt. Die Minipops lässt sich übrigens bei Bedarf mit dem Tubbutec uniPulse-Interface nachträglich mit MIDI ausrüsten.

Interessenten, die mehr über die gesamte Minipops-Familie erfahren wollen, legen wir die umfangreiche Vintage-Story von Christian Hatvani an Herz, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Nimmt sich Behringer also nun die Minipops 7 vor? Es wäre nicht das erste Projekt dieser Art. So gibt es bereits seit geraumer Zeit die Pläne zur Behringer RD-78, einem Klon der Roland CR-78, der wiederum in dem Gehäuse der Behringer RD-6 untergebracht ist, die wiederum ein Klon der Roland TR-606 ist.

Es wäre eine Möglichkeit, dass Behringer die gleiche Plattform erneut nutzt und mit den Minipops-Sounds bzw. Schaltungen bestückt. Dann können hier die originalen Preset-Rhythmen mit integriert werden, aber auch die Programmierung eigener Beats wäre möglich. Nach diesem Konzept wurde ja auch die RD-78 entworfen.

Die auf dem Foto zu sehende Musictribe-Platine stammt aber wohl nicht von einem bereits existierenden Minipops-Prototypen oder auch nur von einem Versuchaufbau, sondern ist offenbar von einer RD-6 , man muss nur die Anzahl und Anordnung von Reglern, Schaltern und Buchsen achten. Also steht man mit dem Projekt (wenn es denn tatsächlich eines ist) wohl noch sehr, sehr weit am Anfang. Doch bislang wurden alle kolportierten Postings, Teaser und Andeutungen über kurz oder lang zu konkreten Produktplänen. Aber in diesem Fall doch wohl eher „lang“.