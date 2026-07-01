Satter Sound mit 2 Röhren

Arcaico Stigma ist ein zweikanaliges Eurorack-Modul, das mit echten Röhren arbeitet. Damit lassen sich Sound aus dem Modularsystem oder externes Audio mit organischer Sättigung bis hin zu heftiger Verzerrung bearbeiten.

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Arcaico Stigma Dual Tube Processor

Das 22 TE breite Modul kann sowohl für zwei unabhängige Monosignal als auch für Stereosignal verwendet werden. Beide Kanäle lassen sich vollständig unabhängig voneinander einstellen oder können mit einer Link-Funktion gekoppelt werden. Laut Hersteller reicht der Wirkungsgrad der Röhren von subtiler, analoger Wärme bis zu harschen, destruktiven Clipping.

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Gain und Drive lassen sich separat regeln. Zur weiteren Bearbeitung ist pro Kanal ein resonanzfähiges Filter vorhanden, das über CV-Eingänge auch moduliert werden kann.

Das analoge Multimodefilter mit Tief-, Band- und Hochpass reicht bis zur Selbstoszillation, sodass das Modul auch als Oszillator oder, bei entsprechender Ansteuerung mit einer schnelle Hüllkurve, auch als Generator für Kicks, Drums und Percussion eingesetzt werden kann.

Arcaico Stigma kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 290,- Euro.