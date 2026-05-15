Wind Instrument & Controller

Artinoise trillo ist eine kleine Version des hybriden Blasinstrumentes re.corder. Als digitale Flöte kann trillo überall mit Kopfhörern störungsfrei gespielt werden. Die noch knapp drei Wochen laufende Kickstarter-Kampagne hat bereits ihr Ziel erreicht, daher wird gerade über ein erweitertes Ziel entschieden.

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Artinoise trillo – digitales Wind Instrument & Controller

trillo ist mit nur 22 cm Länge kleiner und auch deutlich leichter als eine normale Blockflöte, besteht aus Kunststoff und wird in mehreren Farben angeboten. Das Instrument ist nicht nur für Kinder und Anfänger gedacht. Es verfügt über einen eigene Klangerzeugung und kann via USB und Bluetooth auch als Controller genutzt werden.

trillo wertet die Blasstärke und Bewegungen des Instruments aus, um sie auf die Klangerzeugung zu übertragen bzw. als MIDI-CCs auszugeben. Zusätzlich gibt es noch eine Taste, mit der sich bestimmte Funktionen auslösen lassen.

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Um speziell Kindern das Spielen zu erleichtern, gibt es einen Lip Senosor Mode, bei dem keine Blaskraft benötigt wird. Weitere Play-Modi unterstützen unterschiedliche Ansätze der Nutzung.

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Zur Klangerzeugung gehört ein einfach gehaltener, subtraktiver Synthesizer. Dieser arbeitet mit „Single-Cycle Waveforms“, einen resonanzfähigem Filter, Hüllkurve und LFO. Die Sounds werden als Presets gespeichert. Darüber hinaus gibt es auch Samples von unterschiedlichen akustischen Blasinstrumenten. Außerdem sind ein Reverb und ein Delay integriert.

In trillo ist eine Begleitautomatik implementiert, zu der man üben und improvisieren kann. Styles lassen sich als MIDI-Files in das Instrument laden. Die Editierung der Sounds und die Verwaltung von Preset erfolgt über eine Companion App, die Teil des erweiterten Funding-Ziels ist. Auch Lernübungen sind in der App enthalten.

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Als Audioausgang gibt es eine 3,5 mm-Buchse die für Kopfhörer oder als Anschluss an einen Speaker, Mixer oder Audiointerface genutzt werden kann. Über die USC-C-Buchse wird auch der interne Akku geladen.

Artinoise trillo kostet während der Funding-Kampagne 79,- Euro (20 % unter dem späteren Listenpreis). Die Auslieferung ist für September 2026 geplant.