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Artinoise trillo, digitale Flöte

Wind Instrument & Controller

15. Mai 2026

Artinoise trillo wind instrument am

Artinoise trillo ist eine kleine Version des hybriden Blasinstrumentes re.corder. Als digitale Flöte kann trillo überall mit Kopfhörern störungsfrei gespielt werden. Die noch knapp drei Wochen laufende Kickstarter-Kampagne hat bereits ihr Ziel erreicht, daher wird gerade über ein erweitertes Ziel entschieden.

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Artinoise trillo – digitales Wind Instrument & Controller

trillo ist mit nur 22 cm Länge kleiner und auch deutlich leichter als eine normale Blockflöte, besteht aus Kunststoff und wird in mehreren Farben angeboten. Das Instrument ist nicht nur für Kinder und Anfänger gedacht. Es verfügt über einen eigene Klangerzeugung und kann via USB und Bluetooth auch als Controller genutzt werden.

trillo wertet die Blasstärke und Bewegungen des Instruments aus, um sie auf die Klangerzeugung zu übertragen bzw. als MIDI-CCs auszugeben. Zusätzlich gibt es noch eine Taste, mit der sich bestimmte Funktionen auslösen lassen.

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Um speziell Kindern das Spielen zu erleichtern, gibt es einen Lip Senosor Mode, bei dem keine Blaskraft benötigt wird. Weitere Play-Modi unterstützen unterschiedliche Ansätze der Nutzung.

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Zur Klangerzeugung gehört ein einfach gehaltener, subtraktiver Synthesizer. Dieser arbeitet mit „Single-Cycle Waveforms“, einen resonanzfähigem Filter, Hüllkurve und LFO. Die Sounds werden als Presets gespeichert. Darüber hinaus gibt es auch Samples von unterschiedlichen akustischen Blasinstrumenten. Außerdem sind ein Reverb und ein Delay integriert.

In trillo ist eine Begleitautomatik implementiert, zu der man üben und improvisieren kann. Styles lassen sich als MIDI-Files in das Instrument laden. Die Editierung der Sounds und die Verwaltung von Preset erfolgt über eine Companion App, die Teil des erweiterten Funding-Ziels ist. Auch Lernübungen sind in der App enthalten.

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Als Audioausgang gibt es eine 3,5 mm-Buchse die für Kopfhörer oder als Anschluss an einen Speaker, Mixer oder Audiointerface genutzt werden kann. Über die USC-C-Buchse wird auch der interne Akku geladen.

Artinoise trillo kostet während der Funding-Kampagne 79,- Euro (20 % unter dem späteren Listenpreis). Die Auslieferung ist für September 2026 geplant.

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Über den Autor
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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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Forum
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  1. Profilbild
    Viertelnote AHU

    schwierig als ecperiment gut. nur gleich
    wie echte flöte wohl eher nicht.
    aber schaut man so bestimmt gern wenn spieler
    das sehr gut macht.🙂

  2. Profilbild
    Mac Abre AHU

    Wann bringt endlich jemand sowas mit ganz normalen kleinen Keyboardtasten heraus. Es gibt zurzeit genau einen Blasdruckwandler für Keyboards, der aufgrund der Monopolstellung schweinisch Teuer ist. Die Marktlücke einen Wandler direkt mit Tasten zu kombinieren will geschlossen werden.

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @Mac Abre ja, da hast du Recht.
      ich hab den TEC Control blaswandler am Yamaha cs01II. ganz cool, aber mehr unterstützte Hardware wäre cool.

        • Profilbild
          Numitron AHU

          @Viertelnote vca also Lautstärke und cutoff geht auch.
          der cs01 ist echt cool.
          es gibt einige beeindruckende Videos aus dem 80s vor allem.
          Chick Corea! Man kann ihn Umhängen mit einem Gitarrengurtn

          schaut aus wie ein Spielzeugkeyboard aber ein echter synth.
          digitaler vco aber analog Filter!
          der erste mit 12db /oktave, der II hat 24dB, der ist aber deutlich seltener zumindest auf ebayl
          leider mittlerweile kostet der auch eher so ab 400€ und mehr.
          Dorian Concert hat einige Videos gemacht.
          aber er klingt geil.
          PWM vor allem, muss man halt selber Modulieren mit der Hand 😉

    3. Mehr anzeigen
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