Artiphon Orba 3, Multi-Instrument, Looper, Sampler & Controller

Mit Artiphon Orba 3 stellt der amerikanische Hersteller eine neue Version seines halb orangengroßes Multi-Instrument, Looper, Sampler, Controller vor. Mit einem integrierten Mikrophon kann man nun eigene Samples aufnehmen und in die Tracks der Mini-Groovebox einbauen.

Das handliche Instrument für den mobilen Einsatz verfügt in der dritten Version über ein omnidirektionales MEMS-Mikrophon (Kugel-Charakteristik). Damit wird der Sample-Support, der seit Version 2 integriert wurde, noch besser nutzbar. Das Gerät bietet für eigene Samples einen Speicherplatz von 2 GB.

Der Sample-Vorgang wird einfach über eine extra Taste ausgelöst, die seitlich am Korpus angebracht ist. Neben der Aufnahme über das Mikrophon lassen sich Samples auch über die Orba-App und den USB-C Port in das Gerät transferieren.

Ansonsten bleibt Artiphon dem Konzept von Orba treu. Es können über acht dynamisch spielbare Pads vier Parts mit Drums, Bass, Chord und Lead nach dem Looper-Prinzip eingespielt werden. Dafür stehen intern über 300 Sounds bereit.

Darüber hinaus lässt sich Orba auch als Controller zur Ansteuerung einer DAW nutzen. Die Touchpads sowie internen Sensoren geben MIDI-Daten aus, die über Bluetooth und USB ausgegeben werden. Auch der MPE-Standard wird dabei unterstützt.

Artiphon Orba 3 wird voraussichtlich in ungefähr zwei Monaten verfügbar sein. Der Preis beträgt 199,- Euro. Außerdem bietet Artiphon auch passende Silikon-Sleeves in drei Farben an.

Artiphon Orba 2 wird weiterhin erhältlich sein. Unseren Testbericht zur bisherigen Version könnt ihr unter diesem Link nachlesen.