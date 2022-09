Artisan Electronic Instruments Iliad, polyphoner Synthesizer

Bis 16 Stimmen ausbaubar

Der Prototyp des Artisan Electronic Instruments Iliad wurde auf der Knobcon 22 gezeigt. Die für den im vergangenen Jahr vorgestellte Monosynth Nucleus entwickelte Voice Card ist auch die Basis für Iliad.

In der Grundversion ist Iliad vierstimmig und multitimbral. Mit weiteren Voice-Cards kann er in der Version mit 49 Tasten auf sechs Stimmen erweitert werden. Es wird auch eine Version mit 61 Tasten geben, in der Platz für neun Voice-Cards ist. Möglich ist auch eine Version mit größerem Gehäuse, die dann maximal 16 Voice-Cards aufnehmen kann. Und ebenso ist eine Desktop-Variante nicht ausgeschlossen.

Der große Unterschied zu Nucleus ist das großzügiger ausgestattete Panel. Man muss nicht zwischen den Oszillatoren oder Hüllkurven umschalten, sondern hat für fast jede Sektion eigene Regler-Sets zur Verfügung.

Pro Stimme gibt es drei Oszillatoren, die unterschiedlich ausgestattet sind. OSC ist analog mit einem Saw Core, Wavefolding und PWM sowie angegliedertem Suboszillator. Auch OSC 2 ist analog, verfügt anstelle des Sub-OSC jedoch über Hard-Sync und FM. OSC 3 ist digital und bietet Wavetables, Karplus-Strong, Noise und Bit-Crushing. Dazu kommt ein digitaler Ringmodulator mit drei Eingängen.

Das Multimodefilter ist eine Kombination aus einem 4-Pol High-Pass und einem 4-Pol Low-Pass. Darüber lassen sich Band-Pass und Notch mit variabler Breite und separaten Peaks (Resonanz) einstellen.

Artisan hat noch kein eigenes Demovideo zu Iliad, aber die Kollegen von Sonicstate haben Entwickler Mike Bachman auf der Knobcon interviewt:

Zur Modulation sind unter anderem vier ADSR-Hüllkurven mit veränderbaren Kurven und Loop-Funktion sowie drei LFOs mit Key-Sync und Delay-Parameter vorhanden. Insgesamt lassen sich 68 Modulationsquellen auf 45 gleichzeitig nutzbare Modulationsziele routen. Über Modifier lassen sich die Modulatoren editieren und kombinieren.

Die Presets von Iliad und Nucleus sind kompatibel und können zwischen den beiden Geräten ausgetauscht werden. Iliad verfügt über einen zusätzlichen digitalen Effektprozessor mit Reverb, Chorus, Delay und Phaser, deren Parameter ebenfalls moduliert werden können.

Artisan Electronic Instruments Iliad befindet sich noch in der Entwicklung, so dass es keine Angaben zur Verfügbarkeit gibt. Der Preis für die vierstimmige Version wird sich vermutlich im Bereich von 3.500,- US.Dollar bewegen. Zusätzliche Voice-Cards werden um die 400,- US-Dollar kosten. Artisan wird voraussichtlich 20 Stück pro Jahr produzieren können.