Artists in DSP Amorph, Prompt-basiertes Plug-in

Ein Plug-in, das alles sein kann

Artists in DSP Amorph ist eine DSP-Sandbox, die vom Anwender in beliebige Effekte oder Synthesizer umgewandelt werden kann. Mit KI-Unterstützung lässt sich die Funktion von Amorph, während es im Einsatz ist, komplett umdefinieren. Derzeit ist das Plug-in als Open Beta verfügbar, womit der Entwickler die Erfahrungen der Anwender und ihre Ideen dazu einsammeln möchte.

Artists in DSP Amorph – Effekt und/oder Synthesizer

Die Grundidee von Amorph besteht darin, dass man mit einem Prompt beschreibt, wie man sich ein Plug-in vorstellt und ein paar Sekunden später hat man dieses dann einsatzbereit in der DAW. Ganz ohne Coding- oder Programmierkenntnisse. Allerdings muss Amorph einen kleinen Umweg über ein KI-Programm wie ChatGPT o. ä. nehmen, um den Code zu generieren, der anschließend in das Plug-in transferiert wird. Dann muss der Code nur noch kompiliert werden und schon steht der Effekt oder der Synthesizer zur Verfügung.

Das Plug-in an sich hat keine gestaltete Oberfläche, sondern stellt nur die Regler zur Verfügung, die im Prompt beschrieben wurden. Es können auch nachträglich Funktionen und Bedienelement hinzugefügt werden, wenn man die Anwendung erweitern möchte.

Amorph hat durchaus noch seine Grenzen und liefert laut Entwickler nicht immer zufriedenstellende Ergebnisse. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzt man auf das Feedback der Nutzer, um die Software weiter zu verbessern. Für den Austausch untereinander wurde auf Discord eine Gruppe eingerichtet.

Artists in DSP Amorph ist in den Formaten VST3, AU und CLAP (Windows, macOS) verfügbar. Aufgrund des frühen Entwicklungsstandes gibt es noch keinen Installer, weshalb die Installierung in diesem Video extra erklärt wird.