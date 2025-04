Im besten Fall nett anzusehen. Was für die Styling-Fraktion, also die Leute, die Zappa schon vor etlichen Jahren so treffend besungen hat: Bevor man in´s (Home) Studio geht, erst mal zum Barbier und dann sharp-edged rasiert, beschnitten und totgeföhnt in die Tasten hauen.

Vor lauter Coolness hat man aber wichtige Zutaten weggelassen: Nämlich einen vollen Satz Zugriegel zur Umsetzung der B3. Danke dafür. Zeugt wieder mal von ganz besonderer Intelligenz.

Passend zum fetten PS-Boliden vor der Haustür hat man noch schnell die Mindest-Voraussetzungen zum Betrieb der Software auf den neuesten, total aufgeblasenen Laptops auf 4-Kern und 3,4 Ghz hochgeschwurbelt. Da können echte Männer jetzt abaer mal so richtig abprotzen. Oder wie die östereichischen Kollegen in derartigen Fällen so entwaffnend proletarisch-ehrlich sagen: Geh scheißn…