Arturia Astrolab 37, Stage-Keyboard

Das mobile Astrolab

Mit dem Arturia Astrolab 37 wird die Serie der Stage-Keyboards mit den integrierten Sounds von Arturias Software-Synthesizern nach unten hin abgerundet. Das kleinste Modell ist kompakt und einfach zu transportieren, besitzt aber die gleiche Sound-Engine wird die größeren Versionen. Es eignet sich daher besonders für Musiker, die viel touren oder ein Zweit- bzw. Dritt-Keyboard für ihr Setup suchen.

Arturia Astrolab 37 – kompaktes Stage-Keyboard

Astrolab 37 unterscheidet sich von den bisherigen Varianten mit 61 und 88 Tasten nur durch den kompakten Formfaktor und die Tastatur mit 37 Slim-Keys. Das Display und die Bedienelemente sind fast unverändert, sie wurden aber etwas anders angeordnet.

Die Soundengine bietet mehr als 1.800 Presets von 44 unterschiedlichen Arturia-Instrumenten. Die Auswahl an Sounds kann über die Software-Instrumente der V Collection, Analog Lab und Pigments erweitert werden, wenn man diese Plug-ins besitzt. Mit direkt auf die Presets abgestimmten Macro Controls lassen sich Sound- und Effekt-Parameter auch während einer Performance effektiv und zielsicher editieren.

Zusätzlich zur Klangerzeugung verfügt Astrolab über mehrere Kreativ Tools wie einen Arpeggiator, Chord und Scale Modes, einen Vocoder und steuerbare Effekte.

Die Software Analog Lab Pro und der Editor Astrolab Connect (Win, macOS) sind mit enthalten, um Sounds schnell und einfach organisieren zu können.

An Anschlüssen bietet das Keyboard MIDI-I/O, USB-C, USB-A-Host, symmetrischer Stereoausgang, symmetrischer Mikrofon-/Line-Monoeingang, Bluetooth-Audioeingang, WiFi und eine Pedalbuchse.

Arturia Astrolab 37 ist in Kürze verfügbar. Der Preis beträgt 699,- Euro.