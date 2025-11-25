ANZEIGE
Arturia Astrolab 37, Stage-Keyboard

Das mobile Astrolab

25. November 2025

Arturia Astrolab 37 Stage Keyboard am

Mit dem Arturia Astrolab 37 wird die Serie der Stage-Keyboards mit den integrierten Sounds von Arturias Software-Synthesizern nach unten hin abgerundet. Das kleinste Modell ist kompakt und einfach zu transportieren, besitzt aber die gleiche Sound-Engine wird die größeren Versionen. Es eignet sich daher besonders für Musiker, die viel touren oder ein Zweit- bzw. Dritt-Keyboard für ihr Setup suchen.

Arturia AstroLab 37
Arturia AstroLab 37 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
699,00€ Thomann

Arturia Astrolab 37 – kompaktes Stage-Keyboard

Astrolab 37 unterscheidet sich von den bisherigen Varianten mit 61 und 88 Tasten nur durch den kompakten Formfaktor und die Tastatur mit 37 Slim-Keys. Das Display und die Bedienelemente sind fast unverändert, sie wurden aber etwas anders angeordnet.

Die Soundengine bietet mehr als 1.800 Presets von 44 unterschiedlichen Arturia-Instrumenten. Die Auswahl an Sounds kann über die Software-Instrumente der V Collection, Analog Lab und Pigments erweitert werden, wenn man diese Plug-ins besitzt. Mit direkt auf die Presets abgestimmten Macro Controls lassen sich Sound- und Effekt-Parameter auch während einer Performance effektiv und zielsicher editieren.

Zusätzlich zur Klangerzeugung verfügt Astrolab über mehrere Kreativ Tools wie einen Arpeggiator, Chord und Scale Modes, einen Vocoder und steuerbare Effekte.
Die Software Analog Lab Pro und der Editor Astrolab Connect (Win, macOS) sind mit enthalten, um Sounds schnell und einfach organisieren zu können.

An Anschlüssen bietet das Keyboard MIDI-I/O, USB-C, USB-A-Host, symmetrischer Stereoausgang, symmetrischer Mikrofon-/Line-Monoeingang, Bluetooth-Audioeingang, WiFi und eine Pedalbuchse.

Arturia Astrolab 37 Stage Keyboard rear

Arturia Astrolab 37 ist in Kürze verfügbar. Der Preis beträgt 699,- Euro.

Preis

  • 699,- Euro

Links

Arturia AstroLab
Arturia AstroLab
Kundenbewertung:
(10)
1.399,00€ Thomann
Arturia AstroLab 88
Arturia AstroLab 88 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.359,00€ Thomann
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Ehrlich gesagt: Ich verstehe das Instrument nicht. Also, genau gesagt: Diese Version vom »AstroLab«. Klärt mich mal auf.

    Das originale ursprüngliche »AstroLab« ist für mich eine geniale Idee, um die (meistens) Sounds der »V Collection« mit einem professionellen Gehäuse/Keyboard mit auf die Bühne nehmen zu können, ohne dazu ein Notebook bemühen zu müssen. Im Studio nutzt man dann ein Masterkeyboard am Computer.

    Aber das hier? Mit der Funzel-Tastatur? Damit wird man doch wohl eher nicht mit einer Band auf der Bühne stehen … allenfalls vielleicht für ein paar Effektsounds.

    Wie gesagt: Klärt mich mal auf. Vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs.

    2. Mehr anzeigen
