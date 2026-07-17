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Arturia AstroLab 61 Silver, MIDI-Keyboard-Controller und Stage-Keyboard

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Arturia AstroLab 61 Silver: Arturia läutet das Silberne Zeitalter ein

17. Juli 2026
Arturia AstroLab 61 Silver

Arturia AstroLab 61 Silver

Arturia greift weiter in den Farbtopf. Nach Aquamarine und Rose Quartz für die KeyLab Essential-Modelle 49 und 61 Anfang des Jahres und einer kürzlich erschienenen orangefarbenen Ultra-Version des KeyLab 61 mk3 folgt nun das Arturia AstroLab 61 Silver – eine silberfarbene Alternative zum weißen Serien-Standardmodell.

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Arturia AstroLab 61 Silver: Außen glänzend, innen unverändert

Mit der neuen silbernen Farbgebung wurde (bisher) nur das die 61er-Ausgabe bedacht. Damit kann man im gleißenden Scheinwerferlicht auf der Bühne schon einmal glänzen, auch ohne das Licks gekonnt aus den Fingern perlen. Die Modelle AstroLab 37 und 88 gibt es dagegen weiterhin nur in Weiß. Technisch entspricht  das Arturia AstroLab 61 Silver komplett der Standardversion mit 61 Tasten.

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Mit dem Arturia AstroLab 61 Silver hat man Zugriff auf über 1.800 integrierte Sounds von 44 analogen und digitalen Synthesizern auf Grundlage der Analog-Lab-Software. Das Keyboard ist auch kompatibel mit der V-Collection. Sounds lassen sich am PC erstellen und auf das AstroLab übertragen. Zum Einsatz kommen zehn verschiedene Sound-Engines von Virtual-Analog bis Vektor-Synthese. Zu den Live-Funktionen gehören u.a. Layer und Splits, Arpeggiator, MIDI-Looper, Chord- und Scale Mode und eine Playlist-Funktion. Gespielt wird auf 61 halbgewichteten Fullsize-Tasten mit Channel-Aftertouch. Mehr  Details findet ihr in unserem ausführlichen Testbericht zum Arturia AstroLab 61.

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Silber ist teu(r)er

Ob ihr nun die weiße Standardversion oder das neue Arturia AstroLab 61 Silver-Modell bevorzugt, ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch des Geldbeutels. Denn während es das „normale“, im April 2024 erschienene Arturia AstroLab inzwischen für 1.329 Euro gibt, müsst ihr für das Arturia AstroLab 61 Silver aktuell (noch) 260 Euro mehr hinlegen, nämlich 1.589 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Produktseite von Arturia.

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m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

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