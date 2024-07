Arturia AudioFuse X8 In, X8 Out, ADAT-Expander

Erweiterung über ADAT

Hat man sich einmal für ein Audiointerface fürs Tonstudio entschieden, ist man hinsichtlich der Anschlüsse zunächst einmal festgelegt. Doch oft entpuppen sich die Anforderungen später größer als gedacht, so dass entweder ein neues Audiointerface her muss oder man vorsorglich auf das Vorhandensein einer ADAT-Schnittstelle geachtet hat. Denn hierüber lassen sich Audiointerfaces problemlos erweitern. Mit den beiden Neuheiten Arturia AudioFuse X8 In und X8 Out bietet nun auch der französische Hersteller Arturia hierfür die passenden Produkte an.

Mit den neuen AudioFuse X8 IN & OUT präsentiert Arturia eine praktische Lösung zur Erweiterung von Studio- und Live-Setups.

Das AudioFuse X8 IN bietet 8 zusätzliche analoge Line-Eingänge, ideal für Synthesizer und Outboard-Geräte. Das X8 OUT bietet 8 hochwertige ADAT-Ausgänge, ideal für externe Hardware-Effekte und zusätzliche Lautsprecher. Beide Geräte unterstützen Wandlungen bis 96 kHz und garantieren laut Arturia höchste Klangtreue dank AKM AD- und Cirrus Logic DA-Wandlern. Das flexible Design ermöglicht die Nutzung als Desktop-Gerät oder den Einbau in ein Standard-Rack. Mit übersichtlichen Frontpanel-Bedienelementen scheint die Bedienung nicht allzu kompliziert zu sein.

Abgerundet werden die beiden Wandler durch ein umfangreiches Software-Paket an Effekt-Plug-ins, die jeweils im Lieferumfang enthalten sind.

Highlights von AudioFuse X8 in und X8 Out

X8 IN: 8 analoge Line-Eingänge zu ADAT

X8 OUT: 8 DC-gekoppelte Line-Ausgänge

Word-Clock-Eingang auf BNC

24 Bit AKM AD- und Cirrus Logic DA-Wandler der neuesten Generation mit bis zu 96 kHz

robustes halbes 1-HE-Rack-Gehäuse

Inklusive Montagekit für die Rack-Montage von zwei AudioFuse X8

11 ARTURIA Software-Titel im Lieferumfang enthalten

Auch preislich erscheinen die beiden Expander sehr interessant. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Arturia 349,- Euro für den AudioFuse X8 In und 299,- Euro für den AudioFuse X8 Out an.