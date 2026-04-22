Traditionelle Sounds in Kombination mit Synthesizern

In den letzten Monaten war es um die Augmented Serie von Arturia relativ ruhig, jetzt kommt mit Arturia Augmented PERSIA aber endlich ein weiteres Software-Instrument aus der Serie auf den Markt. Der Fokus dieses Instruments liegt auf orientalischen Klängen, wobei Arturia wieder eine Kombination aus Instrumenten-Samples und moderner Sound-Engine bietet.

Affiliate Links Arturia Augmented Persia Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 149,00€

Arturia Augmented PERSIA

Arturia Augmented PERSIA bietet zunächst einmal Samples von insgesamt sechs traditionellen Instrumenten. Es handelt sich hierbei um die Instrumente Oud, Tar, Saz, Alto Kamancheh, Shah Kaman und die Flöte Ney. Alle stammen aus dem Nahen bzw. Mittleren Osten und werden neben dem Einsatz in traditionellen Stücken aus dieser Region auch viel im Bereich der Filmmusik eingesetzt. Neben diesen sechs Instrumenten bietet Arturia Augmented PERSIA weitere Samples von analogen/digitalen Synthesizern.

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Mit Hilfe von Arturias Augmented V2-Engine lassen sich die Samples mit einem Synthesizer (virtuell-analog, subtraktive, additive und Granularsynthese sowie Wavetables) kombinieren, so dass man mit PERISA im Handumdrehen Sounds erstellen kann, die irgendwo zwischen realen Samples und modernen Klangwelten einzuordnen sind.

Hierbei hilft auch das integrierte Multimodefilter sowie eine große Modulationssektion mit drei Hüllkurven (pro Layer), zwei LFOs, Zufallsgenerator uvm..

Darüber hinaus stehen zahlreiche Effekte zur Verfügung. Pro Layer gibt es zwei Insert-Effekte sowie weitere Delay- und Reverb-Effekte.

Arturia Augmented PERSIA ist ab sofort zum Preis von 149,- Euro im Handel erhältlich. Einsetzen könnt ihr das Software-Instrument unter macOS und Windows als VST, VST3, AAX und AU Plug-in. Auch eine Standalone-Version gibt es. Klangbeispiele findet ihr auf der Website von Arturia.