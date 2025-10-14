Arturia Bus TRANSIENT, Dynamic-Plug-in

Drums & Mix in Form bringen

Arturia Bus TRANSIENT ist ein Transient Shaper, mit dem sich Attack und Sustain von Audio-Tracks und Samples steuern lassen. Mit dem Plug-in können gleichermaßen Drums wie auch komplette Mixes für einen definierten Sound bearbeitet werden.

Arturia Bus TRANSIENT

Das Plug-in erkennt Transienten und ermöglicht Kontrolle, perkussive Klänge zu betonen oder abzuschwächen. Ein integrierter Soft/Hard-Clipper behandelt die Pegelspitzen und verleiht dem Klang dabei einen gewissen Charakter. Mit Body lässt der Sustain-Pegel des Signals ändern, um den im Signal enthaltenen Raumklang zu betonen oder in den Hintergrund zu regeln. Die beiden Funktionen Transient und Body arbeiten dabei stets zusammen.

Am Eingang lässt sich die Empfindlichkeit bestimmen, ob die Bearbeitung eher subtil oder markant vorgenommen werden soll. Mit der separaten Tone Control kann der Klang für Transient und Body getrennt heller oder dunkler eingestellt werden.

Das GUI des Plug-ins ist sehr einfach gehalten worden, um eine schnelle und zielsichere Bedienung zu gewährleisten. Die Veränderungen im Signal werden in Echtzeit visuell dargestellt. Die Funktionen lassen sich auch über einen MIDI-Controller steuern.

Arturia Bus TRANSIENT ist in den Formaten VST, AAX, Audio Unit, NKS sowie als Standalone-Version für Windows und macOS verfügbar. Das Plug-in kostet 49,- Euro und ist auch im Bundle mit der FX Collection 5 für 499,- Euro erhältlich. Arturia-User finden bis zum 30. Oktober 2025 in ihrem Account spezielle Angebote.