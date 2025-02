Arturia Drumbrute Impact 1984, analoge Drum Machine

Limitierte Edition

Arturia Drumbrute Impact 1984 ist eine limitierte Edition der bekannten analogen Drum-Maschine. Es handelt sich um ein neues, freundliches Design, das dem 2022 eingeführtem schwarzen Look komplementär entgegensteht.

ANZEIGE

Arturia Drumbrute Impact 1984

Farblich erinnert das Modell 1984 an bestimmte Heimcomputer dieser Zeit: hell, aber kein richtiges Weiß. Eierschalfarben nennt man das wohl. Die Regler der Drum-Instrumente sind Ton-in-Ton gehalten, während die Encoder in der Sequencer-Sektion, wie bei der Standard-Version, drei Kontrastpunkte darstellen.

Die sonst weiße Beschriftung wurde natürlich hier dunkel gestaltet, doch die hellblauen Parameter beim Step-Sequencer blieben, wie sie waren und sind hier nicht so gut zu erkennen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ausstattung und Features entsprechen 1:1 denen der bisherigen Version. Es gibt 10 analoge Drums: Kick, Snare 1, Snare 2, Tom Hi, Tom Low, Cowbell, Cymbal, Closed Hat, Open Hat und FM Sound, die mit einfachen Parametern angepasst werden können. Die Sounds lassen sich über die Pads oder via MIDI spielen.

ANZEIGE

Der Sequencer umfasst 64 Patterns mit jeweils bis zu 64 Steps und einem Song-Modus. Es lassen sich polyrhythmische Beats programmieren und mit Funktionen wie Roller, Looper, Mute und Solo kann live in die Beats eingegriffen werden. Accent und Swing sind pro Instrument anwendbar.

Die Drum-Maschine kann über analoge Sync-I/O und MIDI-I/O bzw. USB-MIDI synchronisiert werden. Neben dem Mix-Ausgang gibt es Einzelausgänge (3,5 mm) für Kick, Snare, Hihats und FM Drum.

Arturia Drumbrute Impact 1984 ist ab sofort verfügbar und kostet 289,- Euro.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zur Drumbrute Impact nachlesen – hier noch im ursprünglichen Anthrazit.