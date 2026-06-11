Eine Kreuzung aus MicroFreak und DrumBrute?

Arturia DrumFreak – ist da eine neue Drum-Maschine geleakt? Ein Posting mit einem Screenshot wurde auf Reddit veröffentlicht und schon schießen die Spekulationen ins Kraut. Dabei sind weder ein Bild noch irgendwelche Informationen bekannt.

Arturia DrumFreak – Mix aus MiniFreak und DrumBrute?

Auf der Subpage zu Arturias Freak-Serie gab es anscheinend ein kleines Malheur, das sofort per Screenshot festgehalten wurde. Neben den bekannten Modellen MiniFreak und MicroFreak tauchte dabei auch ein Slot mit der Bezeichnung DrumFreak auf. Noch ohne Produktbild, Preis oder Information. Lediglich der Zusatz „sample baseline“ (wohlgemerkt, nicht Bassline) ist zu sehen. Möglicherweise hat jemand ein Häkchen bei der Anlage einer neuen Produktseite falsch gesetzt und so eine unfreiwillige Vorschau ausgelöst. Die Preisangabe von 1 $ spricht sehr dafür.

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Da es nun keine Information weiter gibt, beginnt das große Rätselraten. Dem Namen nach wird es als eine Drum-Maschine auf Basis der digitalen bzw. hybriden Freak-Engine, die unter anderem auch mit Samples und Wavetables arbeitet. Aber auch weitere der 31 Freak-Modi würden sich für Drums und Percussion eigenen, z. B. Noise, KSS und FM. Werden eventuell auch Elemente des DrumBrute Impact mit einfließen?

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Was wird die Maschine sonst noch bieten? Was würdet ihr euch für den DrumFreak von Arturia wünschen? Im Moment hängen wir also noch sehr in der Luft und müssen abwarten, bis es offizielle Informationen gibt.