Eine Kreuzung aus MicroFreak und DrumBrute?
Arturia DrumFreak – ist da eine neue Drum-Maschine geleakt? Ein Posting mit einem Screenshot wurde auf Reddit veröffentlicht und schon schießen die Spekulationen ins Kraut. Dabei sind weder ein Bild noch irgendwelche Informationen bekannt.
Arturia DrumFreak – Mix aus MiniFreak und DrumBrute?
Auf der Subpage zu Arturias Freak-Serie gab es anscheinend ein kleines Malheur, das sofort per Screenshot festgehalten wurde. Neben den bekannten Modellen MiniFreak und MicroFreak tauchte dabei auch ein Slot mit der Bezeichnung DrumFreak auf. Noch ohne Produktbild, Preis oder Information. Lediglich der Zusatz „sample baseline“ (wohlgemerkt, nicht Bassline) ist zu sehen. Möglicherweise hat jemand ein Häkchen bei der Anlage einer neuen Produktseite falsch gesetzt und so eine unfreiwillige Vorschau ausgelöst. Die Preisangabe von 1 $ spricht sehr dafür.
Da es nun keine Information weiter gibt, beginnt das große Rätselraten. Dem Namen nach wird es als eine Drum-Maschine auf Basis der digitalen bzw. hybriden Freak-Engine, die unter anderem auch mit Samples und Wavetables arbeitet. Aber auch weitere der 31 Freak-Modi würden sich für Drums und Percussion eigenen, z. B. Noise, KSS und FM. Werden eventuell auch Elemente des DrumBrute Impact mit einfließen?
Was wird die Maschine sonst noch bieten? Was würdet ihr euch für den DrumFreak von Arturia wünschen? Im Moment hängen wir also noch sehr in der Luft und müssen abwarten, bis es offizielle Informationen gibt.
„Möglicherweise hat jemand ein Häkchen bei der Anlage einer neuen Produktseite falsch gesetzt und so eine unfreiwillige Vorschau ausgelöst. Die Preisangabe von 1 $ spricht sehr dafür.“
Das war meiner Meinung nach genauso geplant.
@MPC-User Gut möglich. Ich könnte mir eine Drummachine vorstellen mit Drums von Samples des Mini,-Microfreak oder eine Drummachine inklusive Leads und Pads des Mini,-und Microfreak. Letzteres wäre meiner Ansicht nach durchaus nicht unlogisch.🖖 Zielgruppe ist natürlich selbige wie der Mini,-Microfreak. Der Sommer scheint Arturiaheiß zu werden. Natürlich mit der Erfrischung des legendären Brutefactors. Bei mir würde noch etwas von denen fehlen. Weder Hard,-noch Softwareprodukte besitze ich von den Franzosen. „Le suspense reste entier“ (= es bleibt spannend).
@Filterpad Das wird so Richtung Syntakt gehen.
Nur günstiger😁
Hab von Aruria die VCollection. Da is der Minifreak und der andere kleine Analoge mit drin. Wie heißt der nochmal? Äh Microfreak?
@MPC-User Minibrute und Microbrute. Dann gibt’s noch Matrixbrute und Polybrute inklusive Polybrute 12. V-Collection ist super, ich kann dennoch nicht mitreden. Polybrute ist seit Erscheinung auf meiner Liste. Aber ich kann nicht alles voller Synthis stellen. Es kostet Geld und Platz. Software ist eben der stärkste Mitbewerber in Sachen Klangerzeuger im Vergleich zu Hardwareklangerzeuger. Hardware muss gründlich überlegt sein.
@Filterpad Freak, Brute………ich werd kirre😜
@MPC-User Das geht nicht nur dir so. 😎
wo somit wir wieder bei thema micro sind😉
drumbrute okay auch impact series ich nicht so gut gefunden habe.
aber arturia kann instruments bauen. gespant darf man sein.
@Viertelnote Nach Micro kommt Nano……….
Hello Behringer!!?😎