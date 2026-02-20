ANZEIGE
Wie viele neue Plug-ins bietet die FX Collection 6?

20. Februar 2026
arturia fx collection 6 plugin bundle

Arturia FX Collection 6, Plug-in-Bundle

Gerade gestern hat Steinberg sein neues Absolute 7 Bundle vorgestellt, kurz danach folgt die Meldung, dass auch Arturia mit einem überarbeiteten Bundle auf den Markt kommt. Die Arturia FX Collection 6 ist ab sofort erhältlich und wir verraten euch, was Neues hinzugekommen ist.

Arturia FX Collection 6

Im Rahmen seiner FX Collection bietet der französische Hersteller Arturia eine große Sammlung an Plug-ins für macOS und Windows an. Das komplette Spektrum an Bearbeitungstools und Effekten umfasst die Arturia FX Collection 6 und im Vergleich zum Einzelkauf können Interessenten hier auch ordentlich Geld sparen.

Erhältlich ist die FX Collection ab sofort in zwei Versionen: Intro und Pro. Die Pro-Version der FX Collection enthält insgesamt nun 39 Software-Effekte und über 1.500 Presets. Weitere Informationen zum Inhalt findet ihr hier, am Ende des Artikels gibt es dazu eine Übersicht zu Intro/Pro-Version.

arturia 6 fx-collection

Gegenüber der Vorgängerversion hat Arturia die FX Collection um einige neue Plug-ins erweitert. Einzug hat u.a. das Plug-in Efx Ambient erhalten, das Teil der Creative-Serie, mit denen Sounds animiert und transformiert werden können. Modulationen, rhythmische Strukturen oder granulares Processing stehen bei diesen vier Effekt-Plug-ins im Vordergrund. Mit dem Efx Ambient verwandelt ihr einfache Sounds schnell in komplexe, sich entwickelnde Klanglandschaften.

arturia fx collection 6

Ebenfalls neu mit dabei ist der Pitch Shifter-910, der dem Eventide H910 nachempfunden ist. Hiermit lassen sich nicht nur Tonhöhenverschiebungen realisieren, sondern auch rhythmische Strukturen erstellen oder die Tiefe/Breite eines Signals beeinflussen.

arturia pitch shifter 910

Im folgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch der Tape Effekt J-37 gehört ab sofort zur Arturia FX Collection 6 dazu. Als Vorlage für dieses Plug-in dient eine Studer J-37 Bandmaschine und Arturia verspricht hierfür ein großes Einsatzgebiet. Von subtiler Wärme für den Gesamtmix als auch zur Bearbeitung von Einzelspuren soll sich das Arturia Tape J-37 Plug-in heranziehen lassen.

arturia tape j-37 test

Eine einfache Bearbeitung von Drums-Spuren soll das neu hinzugekommene Plug-in Mix_Drums ermöglichen. Das bereits im letzten Jahr vorgestellte Plug-in soll nicht nur zur klanglichen Verbesserung dienen, sondern auch als kreatives Arbeitstool eingesetzt werden können, um den Klang eines Schlagzeugs an die eigenen Vorstellungen anpassen zu können.

arturia mix drums effekt plug in daw

Als fünftes Plug-in stößt Bus Transient zur FX Collection dazu. Hierbei handelt es sich um einen Transient Shaper, mit dem der Attack und der Sustain eines Sounds beeinflusst werden kann. Von strafferen Drums bis hin zu druckvolleren Mixes soll der Bus Transient schnelle, musikalische Ergebnisse liefern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wie eingangs erwähnt, bietet Arturia die FX Collection 6 in den zwei Versionen Intro und Pro an. Die Unterschiede könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

arturia fx collection 6 intro pro

Als Systemvorraussetzungen gibt Arturia Windows 10 (oder neuer) bzw. macOS 11 (oder neuer) an. 50 GB Festplattenspeicher sollte zur Verfügung stehen und einsetzen lassen sich die Effekte in den Formaten VST, AAX und AU.

Die FX Collection 6 Intro kostet 99,- Euro, die FX Collection 6 Pro 499,- Euro. Bestandskunden sollten in ihren Accounts nach speziellen Preisen Ausschau halten.

Felix Thoma

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

