Bereits im letzten September haben die beiden Keyboard Controller Arturia KeyLab 49 und 61 ihr Update auf die aktuelle mk3-Version erhalten. Mit dem Arturia KeyLab 88 mk3 folgt nun auch die 88-Tasten-Version des beliebten Arturia Controllers.

Arturia KeyLab 88 mk3

Bei der neuesten Version des KeyLab 88 setzt Arturia wieder auf eine Fatar-Tastatur. Genauer gesagt, kommt hier eine TP/110-Tastatur mit Hammermechanik und 88 gewichteten Tasten zum Einsatz, die Aftertouch-fähig ist. Trotz der 88 Tasten bringt es das KeyLab 88 mk3 gerade einmal auf 15,7 kg, was ein (noch) transportables Gewicht darstellt, so dass der Keyboard Controller neben einem Einsatz im Tonstudio auch mal mit auf die Bühne genommen werden kann.

Erhältlich ist das Keyboard in den Farben Schwarz und Weiß, wobei die weiße Variante bereits zeitnah im Handel erhältlich sein wird. Die schwarze Version des KeyLab 88 mk3 wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Herzstück des neuen KeyLab 88 mk3 ist der 3,5″ messende Full Color-Bildschirm, der mit einer Auflösung von 480 x 320 Pixel aufwartet. Die kontext-abhängigen acht Tasten, die um das Display herum gruppiert sind, dienen zur Steuerung und Einstellung des Keyboards.

Die Bedienoberfläche des KeyLab ist mit neun berührungsempfindlichen Fadern samt zugehörigen 360 Grad-Drehreglern, 12 anschlagsdynamischen und druckempfindlichen Pads (beleuchtet), einer Transportsektion, Pitch Bend- und Modulationsrad sowie Oktavierungs- und Transpositionstasten ausgestattet.

Funktional ist mit den diversen Presets ausgestattet, die neben der Steuerung einer DAW auch die Integration in Arturias Analog Lab Software sowie einen MIDI-Mode umfassen. Dazu gibt es eine Chord- und Scale-Funktion sowie einen integrierten Arpeggiator.

Zum Lieferumfang des Keyboards gehört ein großes Software-Paket, das neben Arturias hauseigener Analog Lab Software auch die Software Instrumente Mini V, Augmented Strings, Piano V, das Software Piano Gentlemen von Native Instruments, das Effekt-Plug-in Rev Plate 140, die DAW Ableton Live Lite sowie Angebote von Loopcloud und Melodics enthält.

Anschlüsse und Preise

Das Arturia KeyLab 88 mk3 ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet und kann hierüber auch mit Strom versorgt werden. Drei Pedaleingänge (Sustain, Expression und Auxiliary) stehen zur Verfügung und über MIDI-DIN-Anschlüsse (IN, OUT) lässt sich der Keyboard Controller in bestehende Setups einbinden.

Das Arturia KeyLab 88 mk3 kostet 989,- Euro.

