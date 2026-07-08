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Arturia KeyLab mk3 Ultra, MIDI-Keyboard-Controller

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Zwei Arturia KeyLab mk3 Ultra-Modelle in Orange: Naar links! Naar rechts!

8. Juli 2026
Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra und Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra

Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra und Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra

Es wurde höchste Zeit für eine Sonderedition. Rund zwei Jahre, nachdem Arturia die dritte Generation seiner KeyLab-Reihe auf den Markt gebracht hatte, folgt heute eine „Ultra“-Version. Neu am Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra und dem Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra ist die veredelte „Ultra-Oberfläche“ ganz in Orange.

Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra und Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra

Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra

Die neuen Arturia KeyLab mk3 Ultra fallen auf

Wer einen Eye-Catcher für sein Studio benötigt oder auf der Bühne auch farblich herausstechen möchte, ist bei diesen „Oranje“-Keyboards im auffälligen, unverwechselbaren Look genau richtig. Die Holzteile an den Seiten sind etwas dunkler gehalten als in der Standard-Edition, der Mittelteil rund um das Display wurde schwarz abgesetzt – wobei Schriftzug und Drehregler wiederum in Orange erstrahlen. Die schwarzen Bedienelemente bilden einen gelungenen Kontrast zum orangefarbenen Kunststoff-Chassis. Das Arturia KeyLab 49 mk3 und das Arturia KeyLab 61 mk3 sind weiterhin auch in Weiß und Schwarz erhältlich, das Arturia KeyLab 88 mk3 ausschließlich – eine Ultra-Edition in Orange gibt es beim 88er nicht.

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Technisch unverändert

Technisch ist die Sonderedition der dritten Generation der KeyLab-Serie unverändert geblieben:

  • Halbgewichtete, anschlagdynamische Tastatur mit Channel-Aftertouch
  • 12 anschlagdynamische RGB-Pads
  • 9 berührungsempfindliche 50mm-Fader
  • 9 Endlos-Drehregler
  • 3,5″-Farbdisplay
  • Transportsteuerung für DAWs
  • Scale-Modus
  • Chord-Play-Modus
  • Arpeggiator
  • MIDI In/Out (5-polig)
  • Anschlüsse für Sustain-, Expression- und Aux-Pedal

Mehr zur Technik und Ausstattung könnt ihr in unserem Testbericht zum KeyLab 49 mk3 und zum KeyLab 61 mk3 nachlesen.

Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra und Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra

Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra

Mut zur Farbe

Arturia hat ja schon des Öfteren Mut zur Farbe bewiesen. So waren Anfang des Jahres beispielsweise die beiden KeyLab-Essential-mk3-Modelle mit 49/61 Tasten in den Farben Aquamarine und Rose Quartz (aka Babyblau und Zartrosa) erschienen.

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Arturia KeyLab Essential mk3

Diese beiden farbenfrohen KeyLab-Essentail-Modelle gab es bereits Anfang des Jahres

Orange kostet extra

Das orangefarbene Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra kostet 449 Euro, das Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra 549 Euro. Damit sind die Modelle der Sonderedition etwas teurer als die herkömmlichen Schwarz/Weiß-Versionen. Hier kostet das Arturia KeyLab 49 mk3 385 Euro (White) bzw. 399 Euro (Black), das Arturia KeyLab 61 mk3 478 Euro (White) bzw. 489 Euro (Black). Das Arturia KeyLab 88 mk3 schließlich ist für 889 (White) bzw. 949 Euro (Black) zu haben.

Weitere Infos zum Arturia KeyLab mk3 Ultra gibt es auf der Produktseite von Arturia.

 

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Preis

  • Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra: 449 Euro
  • Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra: 549 Euro
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m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

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