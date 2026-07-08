Zwei Arturia KeyLab mk3 Ultra-Modelle in Orange: Naar links! Naar rechts!

Es wurde höchste Zeit für eine Sonderedition. Rund zwei Jahre, nachdem Arturia die dritte Generation seiner KeyLab-Reihe auf den Markt gebracht hatte, folgt heute eine „Ultra“-Version. Neu am Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra und dem Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra ist die veredelte „Ultra-Oberfläche“ ganz in Orange.

Die neuen Arturia KeyLab mk3 Ultra fallen auf

Wer einen Eye-Catcher für sein Studio benötigt oder auf der Bühne auch farblich herausstechen möchte, ist bei diesen „Oranje“-Keyboards im auffälligen, unverwechselbaren Look genau richtig. Die Holzteile an den Seiten sind etwas dunkler gehalten als in der Standard-Edition, der Mittelteil rund um das Display wurde schwarz abgesetzt – wobei Schriftzug und Drehregler wiederum in Orange erstrahlen. Die schwarzen Bedienelemente bilden einen gelungenen Kontrast zum orangefarbenen Kunststoff-Chassis. Das Arturia KeyLab 49 mk3 und das Arturia KeyLab 61 mk3 sind weiterhin auch in Weiß und Schwarz erhältlich, das Arturia KeyLab 88 mk3 ausschließlich – eine Ultra-Edition in Orange gibt es beim 88er nicht.

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Technisch unverändert

Technisch ist die Sonderedition der dritten Generation der KeyLab-Serie unverändert geblieben:

Halbgewichtete, anschlagdynamische Tastatur mit Channel-Aftertouch

12 anschlagdynamische RGB-Pads

9 berührungsempfindliche 50mm-Fader

9 Endlos-Drehregler

3,5″-Farbdisplay

Transportsteuerung für DAWs

Scale-Modus

Chord-Play-Modus

Arpeggiator

MIDI In/Out (5-polig)

Anschlüsse für Sustain-, Expression- und Aux-Pedal

Mehr zur Technik und Ausstattung könnt ihr in unserem Testbericht zum KeyLab 49 mk3 und zum KeyLab 61 mk3 nachlesen.

Mut zur Farbe

Arturia hat ja schon des Öfteren Mut zur Farbe bewiesen. So waren Anfang des Jahres beispielsweise die beiden KeyLab-Essential-mk3-Modelle mit 49/61 Tasten in den Farben Aquamarine und Rose Quartz (aka Babyblau und Zartrosa) erschienen.

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Orange kostet extra

Das orangefarbene Arturia KeyLab 49 mk3 Ultra kostet 449 Euro, das Arturia KeyLab 61 mk3 Ultra 549 Euro. Damit sind die Modelle der Sonderedition etwas teurer als die herkömmlichen Schwarz/Weiß-Versionen. Hier kostet das Arturia KeyLab 49 mk3 385 Euro (White) bzw. 399 Euro (Black), das Arturia KeyLab 61 mk3 478 Euro (White) bzw. 489 Euro (Black). Das Arturia KeyLab 88 mk3 schließlich ist für 889 (White) bzw. 949 Euro (Black) zu haben.

Weitere Infos zum Arturia KeyLab mk3 Ultra gibt es auf der Produktseite von Arturia.