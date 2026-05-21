Update 1.5 bringt kleinere Verbesserungen

Die mk3-Version der Arturia KeyLab-Controller bekommt mit der ab sofort erhältlichen Firmware 1.5 ein kleines Update, das den Funktionsumfang der Keyboards erweitert. Wir verraten euch in dieser News, was das Update Arturia KeyLab mk3 1.5 mit sich bringt.

ARTURIA KeyLab mk3 Update 1.5

Das ab sofort erhältlich Update 1.5 ist für alle aktuellen Arturia KeyLab mk3-Controller gedacht, d.h. sowohl für das 49- und 61-Tasten-Modell als auch das größere Modell mit 88 Tasten. Getestet haben wir die Controller bereits, unsere ausführlichen Tests mit allen Informationen, Bilder und unserer Bewertung findet ihr hier:

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Wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich bei Version 1.5 um ein eher kleines Update. Dennoch werden sich viele Nutzer sicherlich über die verbesserte MainStage-Integration freuen, so dass ihr die wichtigsten Parameter und Funktionen von MainStage ab sofort deutlich besser vom KeyLab aus steuern könnt.

In eine ähnliche Richtung geht die verbesserte Integration in Analog Lab, Arturias hauseigener Host- und Sound-Software. Hier gibt es bspw. überarbeitete Icons und eine klarere Struktur beim Suchen, Auswählen und Spielen von Instrumenten.

Zu guter letzt, hat Arturia das GUI des KeyLab-Menüs überarbeitet, so dass es bspw. eine neue Ansicht für Splits gibt.

Das Update 1.5 ist ab sofort über die Website von Arturia erhältlich und kann über die Analog Lab Software heruntergeladen und installiert werden.

Zum Update 1.5 hat Arturia das folgende Video erstellt, dass die wichtigsten Funktionen zusammenfasst:

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Hier unserer Original-News vom 27.08.2024:

Bereits seit vielen Jahren bietet Arturia unterschiedlichste Keyboard Controller an. Farblich und auch hinsichtlich der Größe gibt es eine große Auswahl, wobei die KeyLab-Controller die Top-Modelle darstellen. Hinsichtlich der Funktionen etwas abgespeckt, dafür auch im Preis deutlich günstiger, sind die KeyLab Essentials Keyboards, die wir in den Größen 49 und 61 hier für euch getestet haben. Zum KeyLab Essential 88 haben wir einen separaten Testbericht veröffentlicht.

ARTURIA KeyLab 49 mk3 und KeyLab 61 mk3

Bei den ab sofort erhältlichen Controllerkeyboards Arturia KeyLab 49 und KeyLab 61 mk3 hat Arturia u.a. eine verbesserte Tastatur eingebaut. Diese soll dank einer überarbeiteten Tastenbalance, Gewichtung und Federung eine präzisere Kontrolle ermöglichen. Ebenfalls neu ist ein Farbdisplay mit einer Auflösung von 480 x 320 Pixeln, das über acht kontextabhängige Taster gesteuert wird.

Darüber hinaus sind die neuen Controller mit berührungsempfindlichen Controller (neun Encoder und Fader) ausgestattet. Mittlerweile fast überall an Bord, aber dadurch nicht weniger interessant, sind ein Skalenmodus, ein Arpeggiator und ein Akkord-Modus.

Auch die Pads haben Verbesserungen erfahren: Vier Pad-Banken mit je 12 Pads bieten Flexibilität für Fingerdrumming und Clip-Launching. Und das Software-Paket hat Arturia ebenfalls erweitert. Dieses umfasst nun Software wie Analog Lab Pro, Mini V, Piano V, Augmented STRINGS, Rev PLATE-140 und mehr.

Weitere Features umfassen:

DAW-Integration dank MCU- und HUI-Unterstützung

optimierte Benutzeroberfläche für einen reibungslosen kreativen Workflow

MIDI-DIN Ein-/Ausgang, USB-C und Pedalanschlüsse

Arturia verspricht hochwertige Materialien, geliefert in umweltfreundlicher Verpackung

halbgewichtete Tasten mit Anschlagdynamik und Aftertouch

Erhältlich sind die neuen 49- und 61-Tasten-Modelle in den Farben schwarz und weiß. Die weißen Modelle sind ab sofort im Handel erhältlich, die schwarzen KeyLab-Modelle werden Anfang September erwartet.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 449,- Euro für das KeyLab 49 mk3 (schwarz/weiß) und auf 549,- Euro für das KeyLab 61 mk3 (schwarz/weiß).

