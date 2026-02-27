KeyStep mk2 - jetzt auch mit 37 Tasten

Nachdem Arturia im Herbst 2025 die zweite Version seine MIDI-Controller Keyboards mit Extras vorstellte (hier unser Test zum KeyStep mk2), war fast schon davon auszugehen, dass zeitnah auch eine Version mit 37 Tasten auf den Markt kommen wird. Jetzt ist es soweit, das Arturia Keystep 37 mk2 ist ab sofort erhältlich!

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

Mit den eingangs erwähnten Extras sind beim KeyStep u.a. die generativen Sequencer-Tools sowie die CV/Gate-Anschlüsse gemeint. Damit hebt sich das Arturia Keystep 37 mk2 deutlich von den klassischen Keyboard Controller ab, bietet es hierdurch doch ein deutlich weiteres Einsatzgebiet. Besonders für hybride Setups, bestehend aus MIDI-Hardware, Synthesizer, DAW, etc. ist das KeyStep prädestiniert.

ANZEIGE

Ausgestattet ist das KeyStep 37 mk2 mit 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten, die Arturia löblicherweise mit Aftertouch versehen hat. Die Maße des kompakten Controllers belaufen sich auf 547 x 148 x 43 mm, das Gewicht liegt bei knapp 1 kg.

Wie in unserem oben verlinkten Test zum KeyStep mk2 bereits erläutert, hat Arturia das Bedienfeld des Controllers verändert. Weggefallen sind u.a die bisher eingesetzten Drehregler. Dafür verfügt die mk2-Version über einen Push-Encoder samt OLED-Display und Back-Taste. Das Navigieren im Menü sowie das Einstellen von Parametern gelingt mit diesem auf alle Fälle sehr gut.

Der integrierte Sequencer bietet sowohl Echtzeit- als auch Step-Aufnahme und pro Step können 8 Stimmen genutzt werden. 64 Steps sind machbar, durch Pattern-Chaining lassen sich aber längere Sequenzen umsetzen.

ANZEIGE

Interessant sind der Arpeggiator mit 16 Modi, Akkord- und Skalenmodus sowie die neue Mutate-Funktion zur Erzeugung von Sequenz-Variationen.

Zur Ausstattung gehören noch zwei Touch-Strips für Pitch Bend und Modulation, die auch als Performance-Slide für die Parameter Gate Length, Spice und Dice genutzt werden können.

Zur Verbindung mit einem Computer und zur Stromversorgung dient beim Arturia KeyStep mk2 37 ein USB-C-Anschluss. Darüber hinaus ist er mit vier CV-Ausgängen (MOD1, MOD2, GATE, PITCH), Sync-Ein- und Ausgang, Sustain-Buchse, MIDI-DIN-Ein-/Ausgang, Kensington Lock und einem Power-Schalter ausgestattet.

Der Arturia Keystep 37 mk2 ist ab sofort zum Preis von 179,- Euro im Handel erhältlich.