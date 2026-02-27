ANZEIGE
ANZEIGE

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

KeyStep mk2 - jetzt auch mit 37 Tasten

27. Februar 2026
arturia keystep mk2 37

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

Nachdem Arturia im Herbst 2025 die zweite Version seine MIDI-Controller Keyboards mit Extras vorstellte (hier unser Test zum KeyStep mk2), war fast schon davon auszugehen, dass zeitnah auch eine Version mit 37 Tasten auf den Markt kommen wird. Jetzt ist es soweit, das Arturia Keystep 37 mk2 ist ab sofort erhältlich!

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

Mit den eingangs erwähnten Extras sind beim KeyStep u.a. die generativen Sequencer-Tools sowie die CV/Gate-Anschlüsse gemeint. Damit hebt sich das Arturia Keystep 37 mk2 deutlich von den klassischen Keyboard Controller ab, bietet es hierdurch doch ein deutlich weiteres Einsatzgebiet. Besonders für hybride Setups, bestehend aus MIDI-Hardware, Synthesizer, DAW, etc. ist das KeyStep prädestiniert.

ANZEIGE

Ausgestattet ist das KeyStep 37 mk2 mit 37 anschlagdynamischen Mini-Tasten, die Arturia löblicherweise mit Aftertouch versehen hat. Die Maße des kompakten Controllers belaufen sich auf 547 x 148 x 43 mm, das Gewicht liegt bei knapp 1 kg.

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

Wie in unserem oben verlinkten Test zum KeyStep mk2 bereits erläutert, hat Arturia das Bedienfeld des Controllers verändert. Weggefallen sind u.a die bisher eingesetzten Drehregler. Dafür verfügt die mk2-Version über einen Push-Encoder samt OLED-Display und Back-Taste. Das Navigieren im Menü sowie das Einstellen von Parametern gelingt mit diesem auf alle Fälle sehr gut.

Der integrierte Sequencer bietet sowohl Echtzeit- als auch Step-Aufnahme und pro Step können 8 Stimmen genutzt werden. 64 Steps sind machbar, durch Pattern-Chaining lassen sich aber längere Sequenzen umsetzen.

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

ANZEIGE

Interessant sind der Arpeggiator mit 16 Modi, Akkord- und Skalenmodus sowie die neue Mutate-Funktion zur Erzeugung von Sequenz-Variationen.

Zur Ausstattung gehören noch zwei Touch-Strips für Pitch Bend und Modulation, die auch als Performance-Slide für die Parameter Gate Length, Spice und Dice genutzt werden können.

Arturia Keystep 37 mk2, MIDI-Controller Keyboard

Zur Verbindung mit einem Computer und zur Stromversorgung dient beim Arturia KeyStep mk2 37 ein USB-C-Anschluss. Darüber hinaus ist er mit vier CV-Ausgängen (MOD1, MOD2, GATE, PITCH), Sync-Ein- und Ausgang, Sustain-Buchse, MIDI-DIN-Ein-/Ausgang, Kensington Lock und einem Power-Schalter ausgestattet.

Der Arturia Keystep 37 mk2 ist ab sofort zum Preis von 179,- Euro im Handel erhältlich.

ANZEIGE
Affiliate Links
Arturia KeyStep 37 mk2
Arturia KeyStep 37 mk2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Arturia KeyStep 37 mk2
Arturia KeyStep 37 mk2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Arturia KeyStep mk2, MIDI-Keyboard-Controller

Test: Arturia KeyStep mk2, MIDI-Keyboard-Controller

10.12.2025 |9
Arturia KeyStep Pro Chroma, Limitierte Version des Keyboard Controller mit Firmware 2.5

Arturia KeyStep Pro Chroma, Limitierte Version des Keyboard Controller mit Firmware 2.5

01.12.2023 |7
Test: Arturia AstroLab 37, Keyboard-Controller mit Sounds

Test: Arturia AstroLab 37, Keyboard-Controller mit Sounds

28.01.2026 |40
Test: ESI Xkey Air 25, Air 37, Keyboard-Controller

Test: ESI Xkey Air 25, Air 37, Keyboard-Controller

08.07.2025 |3
Die besten MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten

Die besten MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten

14.05.2025 |20
Test: Novation Launchkey 61 MK4, 49 MK4, MIDI Keyboard Controller

Test: Novation Launchkey 61 MK4, 49 MK4, MIDI Keyboard Controller

09.04.2025 |21
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    karsten42

    Hoffentlich leistet die Vorgängerversion noch lange ihre Dienste. Geräte mit Daumennagel-Display sind nix für mich.

  2. Profilbild
    Andreas AHU

    Ich habe den ersten auch als 37er Version. Hat bei mir auch gute Dienste getan. Also hat gut herumgelegen :D
    Hatte ich mir Ursprünglich zugelegt um Grooveboxen besser bedienen zu können ohne gleich einen großen Aufbau zu benötigen. Ich hatte es einmal im Urlaub mit.
    Ein Keylab mit 37 Tasten würde ich gut finden. Aber vermutlich wird es dann irgendwann sowieso ein Astrolab 37 werden.
    Die neuen Funktionen sind schon ganz verlockend, wobei ich beim Vorgänger wie gesagt auch nur an der Oberfläche gekratzt habe. Aber wenn man da nicht richtig hinter sitzt, dann weiß man gar nicht, was das alles kann. Ich staune dann immer, wenn man Videos drüber sieht, was alles möglich wäre.
    Ich persönlich finde ein kleines Display immer noch besser als gar keine Informationen oder irgendwelche LED-Zahlen.. Aber da hat jeder seine eigenen Vorlieben :)

    4. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X