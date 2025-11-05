ANZEIGE
Arturia KeyStep mk2, Keyboard Controller

KeyStep mk2 - viele neue Features

5. November 2025
arturia keystep mk2 keyboard controller

Arturia KeyStep mk2, Keyboard Controller

Bereits seit 2016 gehört der KeyStep fest zum Portfolio von Arturia – und definierte zum Zeitpunkt seines Erscheinens auch, was ein heutiger Controller leisten sollte. Sequencer, CV/Gate, Arpeggiator, all das, was viele aktuelle Controller können (wenn auch nicht alle), konnte der KeyStep bereits vor vielen Jahren. Nach einigen größeren und kleineren Versionen folgt nun, neun Jahre später, der Arturia KeyStep mk2. Was bietet der neue Keyboard Controller?

Arturia KeyStep mk2

Der Arturia KeyStep mk2 verfügt über 32 Mini-Tasten, die anschlagsdynamisch und mit Aftertouch ausgestattet sind. Dazu bietet er zwei Touch-Strips für Pitch Bend/Modulation, Oktavierungstasten sowie verschiedene Buttons für Seq, Arp, Mutate, Chord und Metronom. Die bei den Vorgängermodellen zum Einsatz kommenden Drehregler für Mode, Division und Rate sind weggefallen. Diese Parameter werden nun über Tastenkombinationen eingestellt.

Abgerundet wird die Bedienoberfläche des Arturia KeyStep mk2 mit einem OLED-Display, einem Push-Encoder aus Metall, sowie einer kleinen dreiteiligen Transportsektion (Record, Stop, Play/Pause).

arturia keystep mk2 keyboard controller

Auch bei den rückseitigen Anschlüssen hat Arturia einige Änderungen vorgenommen. Die Micro-USB-Buchse wird durch einen USB-C-Anschluss abgelöst, dazu bietet der Arturia KeyStep mk2 nun eine vierte CV-Buchse, und damit Anschlüsse für MOD1, MOD2, Gate und Pitch. Ein MIDI-Ein- und Ausgang sind noch genauso vorhanden wie analoge Sync-Anschlüsse, eine Sustain-Pedal-Buchse und ein Power On/Off-Schalter.

arturia keystep mk2 keyboard controller

Beim Sequencer des Arturia KeyStep mk2 gibt es einige Erweiterungen. So unterstützt dieser nun die Verkettung von Pattern und es besteht die Möglichkeit der unquantisierten Aufnahme. Dazu lassen sich aufgezeichnete Sequenzen nun an den Arpeggiator weiterreichen, wodurch sich die Sequenzen melodisch in Echtzeit an gespielte Akkorde anpassen.

arturia keystep mk2 keyboard controller

Der Arpeggiator des Arturia KeyStep mk2 bietet insgesamt 16 Abspielmodi, verschiedene Pattern-Variationen und Arp Length Reset.

arturia keystep mk2

Interessant erscheint die neue Mutate-Funktion, mit der sowohl Sequenzen als auch Arpeggios, u.a. mit den Parametern Gate Length, Random oder Transposition variiert werden können. Dazu hat Arturia auch die Möglichkeit integriert, Sequenzen per Overdub in Echtzeit zu erweitern, so dass mit dem KeyStep mk2 auch spontan neue Pattern-Variationen erstellt werden können. Zu guter letzt hat Arturia dem KeyStep mk2 eine Chord- und Scale-Funktion spendiert.

Der Arturia KeyStep mk2 ist ab sofort zum Preis von 129,- Euro im Handel erhältlich. Zum Lieferumfang gehört Analog Lab Intro und Ableton Live Lite.

