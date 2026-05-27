Arturia Memory V, Synthesizer Plug-in

Memorymoog für die DAW

Mit dem Arturia Memory V bringt der französische Hersteller eine weitere Software-Emulation eines analogen Klassikers in die DAW. Der polyphone Memorymoog von 1982 zählt zu den ganz großen Legenden, die sich nur ganz wenige leisten konnten.

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Arturia Memory V – Memorymoog für die DAW

Der Memorymoog zählt bis heute zu den zu den besten Analog-Synthesizern überhaupt. Mit drei Oszillatoren pro Stimme, dem berühmten Moog-Ladder-Filter, der Speicherbarkeit und dem späteren Lintronics-Upgrade LAMM hat er sich einen festen Platz im Synthesizer-Olymp gesichert. Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum Memorymoog nachlesen.

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Wie bei allen Plug-ins von Arturia wurde auch der Memory V mit einigen Zusatzfunktionen ausgestattet, die auf den Einsatz in modernen Produktionen zugeschnitten sind. Er besitzt erweiterte Modulationen, die per Drag & Drop eingebunden werden, einen Multi-Arpeggiator mit vier Layern, vier Effekt-Slots, in denen 17 unterschiedliche Algorithmen beliebig aufgerufen werden können und zusätzliche Keyboard-Kontrollen für expressives Spiel.

Das Plug-in kann mit sechs oder zwölf Stimmen bzw. im Unison-Modus mit Detune gespielt werden. Die Oszillatoren sind für einen authentischen Klang freilaufend. Das 24 dB-Tiefpassfilter lässt sich optional auf einen 12 dB-Modus umstellen. Mit einem Vintage-Knob lässt sich der virtuelle Zustand des Synthesizers anpassen.

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Über drei Modulator-Slots können Envelope, Function, Random, Voice Mod und Mod Sequencer zugewiesen werden. Außerdem ist das Plug-in kompatibel zu MPE und NKS, unterstützt Micro-Tuning und ist auf Arturias Keyboard-Controller angepasst.

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Arturia Memory V ist in den Formaten VST, AAX und AU (macOS, Windows – nur für 64-Bit-Systeme) verfügbar. Das Plug-in kostet bis zum 14. Juni 2026 149,- Euro. Arturia-Kunden, die bereits Produkte von Arturia erworben und registriert haben, finden in ihrem Account ein persönliches Angebot.

In der V Collection ist Memory V noch nicht enthalten.