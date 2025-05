25-Tasten-Keyboard als Controller

Vor einigen Tagen haben wir euch unsere große Marktübersicht zu den besten MIDI-Controllerkeyboards mit 25 Tasten präsentiert, heute kommt mit dem Arturia MicroLab Mk3 ein weiterer Kandidat dafür auf den Markt. Arturia hat seinem MIDI-Keyboard mit Mini-Tasten ein Update spendiert.

Arturia MicroLab Mk3

Arturia bietet eine Vielzahl von Controllerkeyboards in unterschiedlichen Größen an. Das kleinste Modell ist das MicroLab-Keyboard, das ab sofort in der dritten Generation erhältlich ist.

Vor allem am Design hat Arturia Hand angelegt und bietet das MicroLab ab sofort in den zwei Farben Schwarz und Weiß an. Vorbei sind also die bunten MicroLab-Zeiten, denn die Mk2-Version gab es noch in den Farben Orange, Blau und Schwarz, siehe unten. Anders beim MiniLab, da bietet Arturia weiterhin diverse Farboptionen an. Die zuletzt hinzugekommene Variante hat Arturia mit einem mintgrünen Gehäuse ausgestattet. Wie auch bei den größeren KeyLab-Controllern sind die Seitenteile des Arturia MicroLab Mk3 in einer Holzoptik gehalten und das Gehäuse des MicroLab besteht nun nicht mehr aus einer Gummihülle, sondern Kunststoff.

Laut Hersteller verfügt das Arturia MicroLab Mk3 über die gleiche Tastatur wie das MiniLab 3. Es bietet also 25 anschlagdynamische Tasten (ohne Aftertouch) und bringt 620 Gramm auf die Waage. Die Maße belaufen sich auf 406 x 39 x 125 mm. Neben zwei Touch-Strips für Pitchbend und Modulation ist das Arturia MicroLab Mk3 mit vier Buttons für Shift, Hold sowie Oktavierung Plus/Oktavierung Minus ausgestattet. Bis auf den Shift-Button verfügen alle über eine Zweitfunktion.

Schön ist, dass Arturia seinem neuen Controllerkeyboard eine Chord-Funktion spendiert hat. Damit lassen sich im Handumdrehen ein paar Harmonien einspielen. Ebenfalls hervorheben muss man den Control-Anschluss, den es beim Vorgänger noch nicht gab. Hieran lässt sich entweder ein Sustain- oder ein Expression-Pedal anschließen. MIDI-DIN-Ports gibt es leider nicht.

Verfügte die Mk2-Version des MicroLab noch über ein fest montiertes USB-Kabel, hat Arturia beim MicroLab Mk3 nun eine USB-C-Buchse verbaut. Ein passendes Kabel liegt dem Controller bei. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein Software-Paket. Dieses beinhaltet Analog Lab Intro und Ableton Live Lite.

In den nächsten Tagen wird das Arturia MicroLab Mk3 im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 59,- Euro und liegt damit 20,- Euro tiefer als bei Einführung des MicroLab Mk2.

Hier unsere Original-News vom 04.09.2019

Nach den drei neuen Delay-Plugins aus Frankreich stellt Arturia wieder neue Hardware vor. Das Arturia Microlab ist da. Hierbei handelt es sich um ein kompaktes und entsprechend vor allem im mobilen Umfeld einsetzbares MIDI-Controllerkeyboard.

Im knalligen Nlau, Orange oder im eher klassischen Schwarz liefert Arturia die drei neuen Controllerkeyboards aus. Technisch sind sie identisch, lediglich die Farbe macht den Unterschied. 25 Tasten im Slim-Format sind es und sie sind anschlagdynamisch (aber ohne Aftertouch). Laut Arturia Website kommt hier die gleiche Tastatur zum Einsatz wie bei den Key Steps.

An Bedienelementen bieten sie zwei Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation, direkt darüber befinden sich vier kleine Buttons, die mit Oktavierungsfunktionen ausgestattet bzw. mit Shift und Hold beschriftet sind. Hold ersetzt aller Voraussicht nach ein Sustain-Pedal, denn einen Anschluss hierfür bieten die drei Mini-Controller nicht.

In der Gehäusefarbe sind die alternativen Funktionen der Buttons aufgedruckt, hier bietet das Microlab offensichtlich mehr als man zunächst denken würde. Anders sind die Beschriftungen Preset, Category, Previous, Next und Chord nicht zu erklären.

Strom beziehen die Microlabs über den USB-Port, extra Treiber sind dank Class-Compliant nicht notwendig. Laut Arturia brauchen die Controller kaum Strom und können ohne Weiteres auch von einem Android oder Apple iPad mit Strom versorgt werden.

Natürlich liefert Arturia die Microlab-Keyboards mit einem großen Software-Paket aus. Hierzu gehören Analog Lab Lite, ein Software-Instrument, das ab Werk bereits mit über 600 Sounds ausgestattet ist. UVI Grand Piano Model D und Bitwig 8-Track sind ebenfalls enthalten.

Ab sofort sind die drei neuen Microlabs erhältlich, der Preis liegt bei 79,- Euro.

Arturia hat auch gleich zwei Tutorials für die Microlabs online gestellt. Hier sieht man, was damit möglich ist: