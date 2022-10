Arturia MiniFreak, polyphoner Hybrid-Synthesizer

22 OSC-Algorithmen & inkl. Plug-in

Arturia stellt den MiniFreak vor, eine polyphone Version des Microfreak mit 22 Modi für die Oszillatoren.

MiniFreak ist ein Keyboard mit digitaler Sound Engine, analogen Filtern, vielseitiger Modulation, Sequencer und Stereoeffekten.

Die 6-stimmige Klangerzeugung besitzt zwei Engines, deren Potential von virtual-analog, über FM bis zu additiv und Ring Modulation reicht. Das Signal von Engine 1 kann in Engine 2 gespeist werden und ebenso lässt sich externes Audio in die Klangstruktur einspeisen. Es sind auch ein 12-stimmiger, paraphoner Modus sowie Unison- und Mono-Konfigurationen implementiert.

Die Engine-Modi sind: Noise, Superwave, Harmo, Karplus Strong, Basic Waves, Audio In, Multi Filter, Surgeon Filter, Comb Filter, Phaser Filter, Destroy, FM/RM, V.Analog, Wave Shaper, Two Op. FM, Formant, Chords, Speech, Modal, SawX, Harm und Bass.

Zur Modulation gibt es zwei LFOs mit „customizable Shapes“ sowie eine normale und eine Cycling-Envelope pro Stimme. Damit lassen sich die Sound Engines, das Multimode-Filter mit Tief-, Band- und Hochpass, die Effekte und auch die Modulationsquellen selbst modulieren. Die Verbindungen werden über eine einfache Mod Matrix mit sieben Quellen und 13 Zielen hergestellt.

Mehr erfahren

Die Effektsektion besitzt drei FX Slots, für die je 10 Algorithmen zur Auswahl stehen. Zu den Algorithmen zählen Chorus, Phaser, Flanger, Reverb, Delay, Distortion, Bit Crusher, 3-Band EQ, Peak EQ und Multi Comp.

Dazu gibt es einen Sequencer mit 64 Steps und vier Reihen für Modulationen sowie einen Performance Arpeggiator mit Funktionen wie Ratchet und Octave Randomize.

Das Keyboard verfügt über eine 37er Tastatur mit Velocity und Aftertouch. Zur Anzeige gibt es ein OLED-Display. Es gibt 256 Speicherplätze mit Factory Presets sowie 256 für User Presets. An Anschlüssen sind MIDI-I/O/T, USB, Sustain-In, Audio-In und Clock-I/O sowie ein Stereoausgang vorhanden. Pitch und Mod-„Wheels“ sind als kurze Ribbon-Controller ausgeführt.

Arturia MiniFreak V – Plug-in

Als Zugabe zum Hardware-Synthesizer gibt es das Plug-in MiniFreak V, das den gleichen hybriden Sound wie das Gegenstück liefert. Die analogen Filter sind hier natürlich emuliert. Die Presets lassen sich zwischen Hard- und Software-Instrument austauschen.

Einen Liefertermin für den Arturia MiniFreak gibt es noch nicht, der Preis liegt bei 599,- Euro. Ob das Plug-in auch separat erhältlich sein wird, war noch nicht zu erfahren.