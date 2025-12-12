Interface mit zwei USB-Ports

Mit dem Arturia MiniFuse 2 OTG erweitert Arturia seine Palette an USB-Audiointerfaces. Gab es in der Vergangenheit immer wieder mal farbliche Variationen des MiniFuse-Interfaces zu kaufen, handelt es sich beim MiniFuse 2 OTG um eine Version, die auch funktional einige Besonderheiten aufweist.

Hinter dem Kürzel OTG stecken die Wörter „on the go“, was darauf hindeutet, dass das MiniFuse 2 OTG auch für den mobilen Einsatz konzipiert ist. Hierfür verfügt das Interface über einen zweiten USB-Port, der parallel zum ersten genutzt werden kann.

Ein mögliches Szenario hierfür ist bspw. die gleichzeitige Nutzung an einem Smartphone und einem Desktop-Rechner/Laptop. Über das eine Gerät wird Musik produziert, das zweite dient zum gleichzeitigen Streaming ins Internet. Alternativ kann die zweite USB-Buchse im mobilen Betrieb auch als Stromquelle herangezogen werden.

Ansonsten unterscheidet sich das MiniFuse 2 OTG kaumt vom regulären MiniFuse 2, bietet also zwei Combo-Eingänge (XLR/TRS) mit der Möglichkeit beide auf HiZ umzuschalten, Phantomspeisung, ein sechsstelliges LED-Meter, Gain-Regler pro Kanal, Master-Volume, Mix-Regler und einen regelbaren Kopfhörerausgang. Als Audioausgang dient ein Klinkepärchen (6,3 mm) und über einen USB-Hub-Anschluss lassen sich MIDI-Geräte direkt am Interface betreiben.

Und hier kommen wir auch zum zweiten großen Unterschied: das Arturia MiniFuse 2 OTG bietet keine MIDI-DIN-Anschlüsse.

Mit zum Lieferumfang gehört ein großes Software-Paket. In diesem Fall ist das Interface mit den folgenden Software-Instrumente und Plug-ins ausgestattet: MiniFuse Control Center, Analog Lab Intro, Chorus JUN-6, Delay TAPE 201, Pre 1973, Rev PLATE 140, Ableton Live Lite, Steinberg Cubase LE & Cubasis LE, Izotope VEA, Hindenburg PRO (1-Jahres-Abonnement), Auto-Tune Unlimited (3-Monats-Abonnement) sowie Splice Creator Plan (3-Monats-Abonnement).

Ab Anfang Januar wird das MiniFuse 2 OTG im Handel erhältlich sein. Der Preis beträgt 174,- Euro.