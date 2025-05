Arturia MiniFuse Champagne, USB-Audiointerfaces

Jetzt auch im edlen Champagner-Look

Die MiniFuse-Serie gehört zu den beliebtesten Audiointerfaces des französischen Herstellers Arturia. Getestet haben wir u.a schon MiniFuse 1 und 2, das später hinzugekommene MiniFuse 4 sowie das MiniFuse Recording Pack. Ab Mitte Juni sind die drei MiniFuse-Interfaces 1, 2 und 4 auch in einer edlen champagner-farbenen Version erhältlich.

ANZEIGE

Arturia MiniFuse Champagne

In den letzten Jahren hat der französische Hersteller Arturia vielen seiner Produkte immer wieder mal neue Farbvarianten spendiert. So kommt beispielsweise auch das MiniLab-Keyboard regelmäßig in neuen Gehäusefarben auf den Markt, zuletzt gab es eine mint-grüne Version zu kaufen.

Mit der ab Juni erhältlichen champagnerfarbenen Version bietet Arturia die drei Audiointerfaces MiniFuse 1, 2 und 4 dann in drei Farben an. Neben dem Champagner-Finish gibt es die MiniFuse-Interfaces noch in Schwarz und Weiß zu kaufen.

Technisch unterscheiden sich die Interfaces nicht von den bisher erhältlichen MiniFuse-Geräten. Im Oktober 2024 hatte Arturia das letzte Firmware-Update 1.5 herausgebracht. Weitere Informationen dazu findet ihr weiter unten in dieser News.

Die wichtigsten Features könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

Affiliate Links Arturia MiniFuse 1 Champagne Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 99,00€ bei

Affiliate Links Arturia MiniFuse 2 Champagne Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 149,00€ bei

Affiliate Links Arturia MiniFuse 4 Champagne Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 219,00€ bei

Mit der ab sofort erhältlichen Arturia MiniFuse Firmware 1.5 bekommen die USB-Interfaces neue Funktionen spendiert.

ANZEIGE

Die neuen Funktionen des Firmware Updates 1.5 sind nur für Besitzer des MiniFuse 1 und 2 von Interesse, denn das MiniFuse 4 verfügt bereits seit seiner Einführung über die nun neu hinzugekommenen Features für die zwei kleineren Interfaces. Das Update bekommt ihr über die MiniFuse Control Center Anwendung und für alle Besitzer der Interfaces ist das Update natürlich kostenlos. Ist das Update installiert, steht euch ein neuer virtueller Eingangs- und Ausgangskanal zur Verfügung, der vor allem für Content-Producer interessant ist, die beispielsweise den Ton eines Videospiels, YouTube oder Videocalls direkt in ihr Streaming oder ihre Aufnahme mit einbeziehen wollen.

Passend dazu stellt Arturia einen neuen Low-Latency-Mixer zur Verfügung, über den das Ganze eingestellt und geroutet werden kann. Ein kleines, aber feines Update, das ihr hier herunterladen könnt.

Hier unsere Original-News vom 18.10.2022

Der französische Hersteller Arturia stellt heute allerhand neue Produkte vor. Neben den beiden Synthesizern und Keyboards Minifreak und Minilab 3 präsentiert Arturia mit Augmented Piano eine Software und mit dem Audiofuse 4 ein neues USB-Audiointerface.

Arturia Audiofuse 4

Das Audiofuse 4 ist keine absolute Neuheit, denn Arturia stellte das Interface gleichzeitig mit Audiofuse 1 und Audiofuse 2 bereits im September 2021 vor. Während die kleineren Interfaces der Reihe relativ schnell im Handel erhältlich waren und wir diese bereits getestet haben, wurde es um das Audiofuse 4 nach der Ankündigung still. Rund ein Jahr später ist es nun aber endlich da!

An den technischen Spezifikationen des Audiofuse 4 hat sich nichts geändert. Wie auch das Audiofuse 2 verfügt es eingangsseitig über zwei XLR-TRS-Kombobuchsen. Hinzu gesellen sich zwei weitere Klinkeneingänge (Line In) auf der Rückseite. Ausgangsseitig bietet es zwei Stereoausgänge (4x 6,3 mm) sowie zwei Kopfhörerausgänge. MIDI-DIN-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden.

Über USB-C wird das Audiofuse 4 an Mac/PC-Computer angeschlossen, die Stromversorgung erfolgt aber separat, d. h. das beiliegende Netzteil wird zum Betrieb benötigt. Für weitere USB-Peripherie bietet das Interface zwei USB-A-Ports, so dass es auch als USB-Hub dienen kann.

Das Arturia Audiofuse 4 ist ab sofort in den Farben schwarz und weiß im Handel erhältlich. Der Preis beträgt 219,- Euro.

Hier unsere Original News vom 28.09.2021

Nachdem der französische Hersteller Arturia vor einigen Monaten die Black Serie (wieder) ins Leben gerufen hat, weitet er mit den drei USB-Audiointerfaces MiniFuse 1, MiniFuse 2 und MinFuse 4 sein Repertoire an Recording-Equipment aus. Kompakte Interfaces stehen dieses Mal auf der Liste des Unternehmens, so dass man den Bereich Singer/Songwriter, Podcaster und Streamer, Gitarristen oder ganz allgemein Einsteiger in den Fokus rückt. Wie es sich für ein Arturia Produkt gehört, bekommt man neben dem Interface auch gleich ein großes Software-Paket mit hinzu, so u. a. Arturias Analog Lab Intro, die hauseigenen Effekt-Plug-ins, Ableton Live Lite etc.

Arturia MiniFuse 1

Das kompakte MiniFuse 1 bietet einen XLR/TRS-Kombo-Eingang mit schaltbarer +48 V Phantomspeisung und zwei Line-Ausgänge sowie einen separat regelbaren Kopfhörerausgang. Über einen USB-C-Port wird das Interface mit dem Computer verbunden und bezieht hierüber auch seinen Strom.

Darüber hinaus bietet das MiniFuse 1 sechsstellige LED-Meter, einen Direct Monitor Switch sowie eine virtuellen Loopback-Funktion.

Arturia MiniFuse 2

Das nächst größere Interface hört auf den Namen MiniFuse 2 und bietet anschlussseitig eine zweite XLR-TRS-Kombo-Buchse. Auch MIDI-DIN-Ports bietet das MiniFuse 2, so dass dieses Interface für User mit MIDI-Equipment interessant erscheint. Ansonsten deckt sich die Ausstattung mit der des MiniFuse 1.

Verarbeitungstechnisch scheinen die neuen Arturia Interfaces auf hohem Niveau zu liegen, bieten sie doch Metallgehäuse und (laut Pressebildern) ordentliche Bedienelemente. Genaueres lässt sich aber erst nach einem ausgiebigem Test sagen. Um Testgeräte kümmern wir uns bereits.

Arturia MiniFuse 4

Während das MiniFuse 1 und das MiniFuse 2 schon bald im Handel erhältlich sein werden, kommt das größte Interface der Serie, das MiniFuse 4, erst im kommenden Jahr auf den Markt. Ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest.

Die Eingangsseite des MiniFuse 4 deckt sich mit der des MiniFuse 2. Ausgangsseitig bietet das 4er Interface aber deutlich mehr. Anstatt einem Line Ausgang wartet das MiniFuse 4 mit zwei Stereoausgängen (4x 6,3 mm Klinke) und einem zweiten, ebenfalls individuell regelbaren Kopfhörerausgang auf. MIDI-DIN (jeweils ein Ein- und Ausgang) ist auch hier mit an dabei.

Zwar wird das MiniFuse 4 auch per USB-C an den Mac/PC-Computer angeschlossen, die Stromversorgung erfolgt bei diesem Interface aber über ein externes Netzteil. Dazu bietet das MiniFuse 4 zwei USB-A-Ports, so dass es gleichzeitig als USB-Hub dient.

Bzgl. der technischen Spezifikationen hat Arturia noch nicht allzu viel verraten. Für das MiniFuse 4 sprechen die Franzosen von einem Dynamikbereich von 110 dB sowie einem Eingangsrauschen von -129 dB, mehr dazu dann auch im Test.

Verfügbarkeit und Preis des MiniFuse 4 sind wie gesagt noch nicht bekannt. MiniFuse 1 und MiniFuse 2 (beide in Schwarz und Weiß erhältlich) wird es aber in Kürze im Handel geben. Die Preise werden sich auf 99,- Euro bzw. 149,- Euro belaufen.