Arturia MiniLab 3 Alpine White, MIDI-Keyboard

Controller in Alpinweiß

Den Keyboard Controller Arturia MiniLab 3 gibt es ab sofort in einer neuen Farbvariante namens Alpine White zu kaufen. Technisch hat sich nichts geändert, so dass die Alpine White Version funktional nicht mehr oder weniger kann als die regulären MiniLab 3-Keyboards (hier gehts zu unserem MiniLab 3 Test), aber farblich hebt sich die neue Variante von den klassischen Keyboard Controllern ab.

Arturia MiniLab 3 Alpine White

Zwar bietet Arturia sein MiniLab 3 bereits in den zwei Farbvarianten schwarz und weiß an, doch die bisherige weiße Version des MIDI-Keyboards bietet trotz des in weiß gehaltenen Gehäuses sowie einem Großteil der Fader, Regler, Buttons einige schwarze Elemente.

ANZEIGE

Bei der Alpine White Version sind nun auch die schwarzen Tasten weiß und auch die schwarze Umrandung der anschlagsdynamischen Pads wurde farblich auf weiß umgeändert. Der Shift-Button, die Führungsschiene für die vier Fader und das Display (das liegt in der Natur der Sache) sind dagegen weiterhin schwarz.

ANZEIGE

Da sich technisch wie gesagt ansonsten nichts geändert hat, hier nur die Auflistung der MiniLab 3 Features. Alles Weitere könnt ihr unserem verlinkten Test entnehmen.

25 anschlagdynamische Slim-Keys

2 Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation

Oktav- und Transpose-Taster

8 anschlag- und druckempfindliche Pads mit RGB-Beleuchtung

8 zuweisbare Encoder und 4 Fader

OLED-Display mit Encoder

Hold- und Chord-Modus

integrierter Arpeggiator

Speicherplätze für 8 DAW- und User-Presets

Pedal-Eingang für Sustain, Expression oder Fußtaster: 6,3 mm Klinke

MIDI Out

USB-C Port

USB Bus-Powered

Abmessungen (B x T x H): 355 x 220 x 50 mm

Gewicht: 1,5 kg

Farbe: Alpinweiß

inkl. USB-Kabel, Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, NI The Gentleman, UVI Model D (Download)

Arturia MiniLab 3 Alpine White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 99,00 € bei

Das Arturia MiniLab 3 Alpine White ist voraussichtlich in 1-2 Wochen zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Die regulären MiniLab 3 Keyboards kosten 95,- Euro.