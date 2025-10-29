Keyboard-Controller im edlen Champagne-Look
Nachdem Arturia in den vergangenen Jahren eine weiße und eine mint-farbene Version des Arturia MiniLab 3 auf den Markt gebracht hat, folgt nun das Arturia MiniLab 3 Champagne – Arturia wagt sich also was und beweist Mut zur Farbe!
Arturia Minilab 3 Champagne
Wie kein anderer Hersteller bietet Arturia regelmäßig farblich unterschiedliche Versionen seiner regulären Produkte an. Egal ob Synthesizer, Audiointerface oder ein Keyboard-Controller, anstatt der klassisch in Schwarz und Weiß gehaltenen Geräte gibt es bei Arturia regelmäßig unterschiedliche Farbvarianten zu kaufen.
Das ab sofort erhältliche Arturia MiniLab 3 Champagne ist technisch identisch zu seinen regulären Controller-Brüdern. Es handelt sich hierbei also weiterhin um ein Controllerkeyboard mit 25 Tasten, anschlagsdynamischen Pads, vier Fadern, Drehreglern, Display und zwei Touch-Sensoren. für Pitchbend und Modulation.
Die Farbvariante Champagne gibt es bei Arturia bereits seit Mai dieses Jahres. Seitdem gibt es nämlich auch die kompakten MiniFuse-Audiointerfaces in dieser Farbe.
Die wichtigsten Features des Arturia MiniLab 3 Champagne im Überblick:
- 25 anschlagdynamische Slim-Keys
- 2 Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation
- Oktav- und Transpose-Taster
- 8 anschlag- und druckempfindliche Pads mit RGB-Beleuchtung
- 8 zuweisbare Encoder und 4 Fader
- OLED-Display mit Encoder
- Hold- und Chord-Modus
- integrierter Arpeggiator
- Speicherplätze für 8 DAW- und User-Presets
- Pedal-Eingang für Sustain, Expression oder Fußtaster: 6,3 mm Klinke
- MIDI Out
- USB-C Port
- USB Bus-Powered
- Abmessungen (B x T x H): 355 x 220 x 50 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Farbe: Alpinweiß
- inkl. USB-Kabel, Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, NI The Gentleman, UVI Model D (Download)
Das Arturia MiniLab 3 Champagne ist ab sofort zum Preis von 99,- Euro erhältlich.
Arturia MiniLab 3 Mint
Funktional bleibt beim kompakten Controllerkeyboard MiniLab 3 alles beim alten, d.h. die mintgrüne Version bietet nicht mehr, aber natürlich auch nicht weniger als die Standard-Versionen des Keyboards (hier geht’s zu unserem MiniLab 3 Test).
Da sich technisch wie gesagt nichts geändert hat, hier nur die Auflistung der MiniLab 3 Features. Alles Weitere könnt ihr unserem verlinkten Test entnehmen.
Voraussichtlich ab Anfang November ist das Arturia MiniLab 3 Mint im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt Arturia mit 99,- Euro an. Die aktuellen Modelle in Weiß, Alpine Weiß und Schwarz kosten alle 95,- Euro – der Preis wird vermutlich dann auch für das Mint-Modell gelten.
Hier unsere Original-News vom 11.10.2023
Den Keyboard-Controller Arturia MiniLab 3 gibt es ab sofort in einer neuen Farbvariante Alpine White. Technisch hat sich nichts geändert, so dass die Alpine White Version funktional nicht mehr oder weniger kann als die regulären MiniLab 3-Keyboards, aber farblich hebt sich die neue Variante von den klassischen Keyboard Controllern ab.
Arturia MiniLab 3 Alpine White
Zwar bietet Arturia sein MiniLab 3 bereits in den zwei Farbvarianten schwarz und weiß an, doch die bisherige weiße Version des MIDI-Keyboards bietet trotz des in Weiß gehaltenen Gehäuses sowie einem Großteil der Fader, Regler, Buttons einige schwarze Elemente.
Bei der Alpine White Version sind nun auch die schwarzen Tasten weiß und auch die schwarze Umrandung der anschlagsdynamischen Pads wurde farblich auf weiß umgeändert. Der Shift-Button, die Führungsschiene für die vier Fader und das Display (das liegt in der Natur der Sache) sind dagegen weiterhin schwarz.
Das Arturia MiniLab 3 Alpine White ist voraussichtlich in 1-2 Wochen zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Die regulären MiniLab 3 Keyboards kosten 95,- Euro.
Passt leider so gar nicht bei mir rein, weil mal absolut nichts grünes vorhanden ist. Selbst Pflanzen fehlen im Homestudio, was eigentlich Pflicht sein sollte. Schick finde ich es trotzdem. Sieht ohne Belichtung und bei Zimmerlicht bestimmt noch feiner aus. Endlich mal eine Kampfansage an Schwarz und Weiß. 😁
echt gut!
dank Midi out auch für mich brauchbar.
ich liebe ja Special Editions.
:-)
Wie sagte Harry Hirsch (Otto) so schön anlässlich seines Berichts von der Möbelmesse Interschrott?
„Ein Traum in Popelgrün, meine Damen und Herren!“ 😁
Eigentlich ganz pfiffig, später für den Gebrauchtmarkt.
Man kann dazu schreiben: „Mint Condition“.
Und es wird immer stimmen, irgendwie… 😉
Ich habe gerade mein MiniLab mk II restauriert. Eine Taste wollte nicht mehr wie ich wollte. Eine Halbe Stunde schrauberei und etwas Kontaktspray behob dieses Disaster. Läuft wieder!!!😁👍
Trotz intensiver suche in den Funktionen habe ich keinen Grund gefunden noch mal 95€ aus zu geben und schon gar nicht in Mint.🤢
@Chufu Vielleicht gibt’s etwas mintfarbenes in deinem Studio? ℹ️💎
@Filterpad @Filterpad … eeemm?🙄 Oh, ja,doch! Die Programmiertasten von meinem alten Casio CZ1000!😄