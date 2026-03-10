MiniLab 3 in Babyblau und Zartrosa!

Nachdem Arturia zur NAMM 2026 bereits das KeyLab Essential 49/61 in den Farben Zartrosa und Babyblau vorgestellt hat, folgt nun auch das Arturia MiniLab 3 in diesen beiden Farbvarianten. Offensichtlich kommen die beiden Farben bei den Kunden gut an. Schön, dass Arturia sich weiterhin etwas wagt und Mut zur Farbe beweist.

Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau

Wie kein anderer Hersteller bietet Arturia regelmäßig farblich unterschiedliche Versionen seiner regulären Produkte an. Egal ob Synthesizer, Audiointerface oder ein Keyboard-Controller, anstatt der klassisch in Schwarz und Weiß gehaltenen Geräte gibt es bei Arturia regelmäßig unterschiedliche Farbvarianten zu kaufen. Zuletzt gab es das MiniLab in der Farbe Champagne, jetzt kommen also Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau auf den Markt.

ANZEIGE

Affiliate Links Arturia MiniLab 3 Aquamarine Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 98,00€ Arturia MiniLab 3 Rose Quartz Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 98,00€

Die beiden in ca. 2-3 Wochen erhältlichen MiniLabs 3 sind technisch identisch zu den regulären Controller-Brüdern. Es handelt sich hierbei also weiterhin um Controllerkeyboards mit 25 Tasten, anschlagdynamischen Pads, vier Fadern, Drehreglern, Display und zwei Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation.

Der Preis für die neuen Varianten beträgt 98,- Euro.

Die wichtigsten Features des Arturia MiniLab 3 im Überblick:

25 anschlagdynamische Slim-Keys

2 Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation

Oktav- und Transpose-Taster

8 anschlag- und druckempfindliche Pads mit RGB-Beleuchtung

8 zuweisbare Encoder und 4 Fader

OLED-Display mit Encoder

Hold- und Chord-Modus

integrierter Arpeggiator

Speicherplätze für 8 DAW- und User-Presets

Pedal-Eingang für Sustain, Expression oder Fußtaster: 6,3 mm Klinke

MIDI Out

USB-C Port

USB Bus-Powered

Abmessungen (B x T x H): 355 x 220 x 50 mm

Gewicht: 1,5 kg

Farbe: Alpinweiß

inkl. USB-Kabel, Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, NI The Gentleman, UVI Model D (Download)

Hier noch weitere Farbvarianten des MiniLab 3:

Arturia MiniLab 3 Champagne

Die Farbvariante Champagne gibt es bei Arturia bereits seit Mai dieses Jahres. Seitdem gibt es nämlich auch die kompakten MiniFuse-Audiointerfaces in dieser Farbe.

Das Arturia MiniLab 3 Champagne ist zum Preis von 94,- Euro erhältlich.

ANZEIGE

Arturia MiniLab 3 Mint

Funktional bleibt beim kompakten Controllerkeyboard MiniLab 3 alles beim alten, d.h. die mintgrüne Version bietet nicht mehr, aber natürlich auch nicht weniger als die Standard-Versionen des Keyboards (hier geht’s zu unserem MiniLab 3 Test).

Voraussichtlich ab Anfang November ist das Arturia MiniLab 3 Mint im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt Arturia mit 99,- Euro an. Die aktuellen Modelle in Weiß, Alpine Weiß und Schwarz kosten alle 95,- Euro – der Preis wird vermutlich dann auch für das Mint-Modell gelten.

Hier unsere Original-News vom 11.10.2023

Den Keyboard-Controller Arturia MiniLab 3 gibt es ab sofort in einer neuen Farbvariante Alpine White. Technisch hat sich nichts geändert, so dass die Alpine White Version funktional nicht mehr oder weniger kann als die regulären MiniLab 3-Keyboards, aber farblich hebt sich die neue Variante von den klassischen Keyboard Controllern ab.

Arturia MiniLab 3 Alpine White

Zwar bietet Arturia sein MiniLab 3 bereits in den zwei Farbvarianten schwarz und weiß an, doch die bisherige weiße Version des MIDI-Keyboards bietet trotz des in Weiß gehaltenen Gehäuses sowie einem Großteil der Fader, Regler, Buttons einige schwarze Elemente.

Bei der Alpine White Version sind nun auch die schwarzen Tasten weiß und auch die schwarze Umrandung der anschlagsdynamischen Pads wurde farblich auf weiß umgeändert. Der Shift-Button, die Führungsschiene für die vier Fader und das Display (das liegt in der Natur der Sache) sind dagegen weiterhin schwarz.

Affiliate Links Arturia MiniLab 3 Alpine White Kundenbewertung: (15) 95,00€

Das Arturia MiniLab 3 Alpine White ist voraussichtlich in 1-2 Wochen zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Die regulären MiniLab 3 Keyboards kosten 95,- Euro.