Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau, MIDI-Keyboard

MiniLab 3 in Babyblau und Zartrosa!

10. März 2026
Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau

Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau, MIDI-Keyboard

Nachdem Arturia zur NAMM 2026 bereits das KeyLab Essential 49/61 in den Farben Zartrosa und Babyblau vorgestellt hat, folgt nun auch das Arturia MiniLab 3 in diesen beiden Farbvarianten. Offensichtlich kommen die beiden Farben bei den Kunden gut an. Schön, dass Arturia sich weiterhin etwas wagt und Mut zur Farbe beweist.

Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau

Wie kein anderer Hersteller bietet Arturia regelmäßig farblich unterschiedliche Versionen seiner regulären Produkte an. Egal ob Synthesizer, Audiointerface oder ein Keyboard-Controller, anstatt der klassisch in Schwarz und Weiß gehaltenen Geräte gibt es bei Arturia regelmäßig unterschiedliche Farbvarianten zu kaufen. Zuletzt gab es das MiniLab in der Farbe Champagne, jetzt kommen also Arturia MiniLab 3 Zartrosa & Babyblau auf den Markt.

Arturia MiniLab 3 Aquamarine
Arturia MiniLab 3 Aquamarine Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 Rose Quartz
Arturia MiniLab 3 Rose Quartz Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann

Die beiden in ca. 2-3 Wochen erhältlichen MiniLabs 3 sind technisch identisch zu den regulären Controller-Brüdern. Es handelt sich hierbei also weiterhin um Controllerkeyboards mit 25 Tasten, anschlagdynamischen Pads, vier Fadern, Drehreglern, Display und zwei Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation.

Der Preis für die neuen Varianten beträgt 98,- Euro.

Die wichtigsten Features des Arturia MiniLab 3 im Überblick:

  • 25 anschlagdynamische Slim-Keys
  • 2 Touch-Sensoren für Pitchbend und Modulation
  • Oktav- und Transpose-Taster
  • 8 anschlag- und druckempfindliche Pads mit RGB-Beleuchtung
  • 8 zuweisbare Encoder und 4 Fader
  • OLED-Display mit Encoder
  • Hold- und Chord-Modus
  • integrierter Arpeggiator
  • Speicherplätze für 8 DAW- und User-Presets
  • Pedal-Eingang für Sustain, Expression oder Fußtaster: 6,3 mm Klinke
  • MIDI Out
  • USB-C Port
  • USB Bus-Powered
  • Abmessungen (B x T x H): 355 x 220 x 50 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbe: Alpinweiß
  • inkl. USB-Kabel, Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, NI The Gentleman, UVI Model D (Download)

Hier noch weitere Farbvarianten des MiniLab 3:

Arturia MiniLab 3 Champagne

Arturia MiniLab 3 Champagne, MIDI-Keyboard

Die Farbvariante Champagne gibt es bei Arturia bereits seit Mai dieses Jahres. Seitdem gibt es nämlich auch die kompakten MiniFuse-Audiointerfaces in dieser Farbe.

arturia minilab 3

Arturia MiniLab 3 Champagne, MIDI-Keyboard

Das Arturia MiniLab 3 Champagne ist zum Preis von 94,- Euro erhältlich.

Arturia MiniLab 3 Champagne, MIDI-Keyboard

Arturia MiniLab 3 Mint

Funktional bleibt beim kompakten Controllerkeyboard MiniLab 3 alles beim alten, d.h. die mintgrüne Version bietet nicht mehr, aber natürlich auch nicht weniger als die Standard-Versionen des Keyboards (hier geht’s zu unserem MiniLab 3 Test).

Arturia MiniLab 3 Mint, MIDI-Keyboard

Arturia MiniLab 3 Mint, MIDI-Keyboard

Voraussichtlich ab Anfang November ist das Arturia MiniLab 3 Mint im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt Arturia mit 99,- Euro an. Die aktuellen Modelle in Weiß, Alpine Weiß und Schwarz kosten alle 95,- Euro – der Preis wird vermutlich dann auch für das Mint-Modell gelten.

Hier unsere Original-News vom 11.10.2023

Den Keyboard-Controller Arturia MiniLab 3 gibt es ab sofort in einer neuen Farbvariante Alpine White. Technisch hat sich nichts geändert, so dass die Alpine White Version funktional nicht mehr oder weniger kann als die regulären MiniLab 3-Keyboards, aber farblich hebt sich die neue Variante von den klassischen Keyboard Controllern ab.

Arturia MiniLab 3 Alpine White

arturia minilab 3 alpine white

Arturia MiniLab 3 Alpine White, MIDI-Keyboard

Zwar bietet Arturia sein MiniLab 3 bereits in den zwei Farbvarianten schwarz und weiß an, doch die bisherige weiße Version des MIDI-Keyboards bietet trotz des in Weiß gehaltenen Gehäuses sowie einem Großteil der Fader, Regler, Buttons einige schwarze Elemente.

arturia minilab 3 alpine white

Alpinweiß Version des MiniLab 3

Bei der Alpine White Version sind nun auch die schwarzen Tasten weiß und auch die schwarze Umrandung der anschlagsdynamischen Pads wurde farblich auf weiß umgeändert. Der Shift-Button, die Führungsschiene für die vier Fader und das Display (das liegt in der Natur der Sache) sind dagegen weiterhin schwarz.

arturia minilab 3 alpine white

Arturia MiniLab 3 Alpine White
Arturia MiniLab 3 Alpine White
Kundenbewertung:
(15)
95,00€ Thomann

Das Arturia MiniLab 3 Alpine White ist voraussichtlich in 1-2 Wochen zum Preis von 99,- Euro erhältlich. Die regulären MiniLab 3 Keyboards kosten 95,- Euro.

Arturia MiniLab 3 Aquamarine
Arturia MiniLab 3 Aquamarine Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 Rose Quartz
Arturia MiniLab 3 Rose Quartz Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 White
Arturia MiniLab 3 White
Kundenbewertung:
(149)
91,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 Black
Arturia MiniLab 3 Black
Kundenbewertung:
(78)
95,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 Alpine White
Arturia MiniLab 3 Alpine White
Kundenbewertung:
(15)
95,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 Champagne
Arturia MiniLab 3 Champagne
Kundenbewertung:
(2)
94,00€ Thomann

Arturia MiniLab 3 Aquamarine
Arturia MiniLab 3 Aquamarine Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann
Arturia MiniLab 3 Rose Quartz
Arturia MiniLab 3 Rose Quartz Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Passt leider so gar nicht bei mir rein, weil mal absolut nichts grünes vorhanden ist. Selbst Pflanzen fehlen im Homestudio, was eigentlich Pflicht sein sollte. Schick finde ich es trotzdem. Sieht ohne Belichtung und bei Zimmerlicht bestimmt noch feiner aus. Endlich mal eine Kampfansage an Schwarz und Weiß. 😁

  3. Profilbild
    Merkstatt

    Wie sagte Harry Hirsch (Otto) so schön anlässlich seines Berichts von der Möbelmesse Interschrott?
    „Ein Traum in Popelgrün, meine Damen und Herren!“ 😁

  4. Profilbild
    Volker Wave

    Eigentlich ganz pfiffig, später für den Gebrauchtmarkt.
    Man kann dazu schreiben: „Mint Condition“.

    Und es wird immer stimmen, irgendwie… 😉

  5. Profilbild
    Chufu

    Ich habe gerade mein MiniLab mk II restauriert. Eine Taste wollte nicht mehr wie ich wollte. Eine Halbe Stunde schrauberei und etwas Kontaktspray behob dieses Disaster. Läuft wieder!!!😁👍
    Trotz intensiver suche in den Funktionen habe ich keinen Grund gefunden noch mal 95€ aus zu geben und schon gar nicht in Mint.🤢

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @Mac Abre Keystep ist für mich deutlich besser mit dem sequencer und Arp.
      letztes Jahr eine Thomann edition um 100€ ergattert.
      momentan für den vocoder im Einsatz.😅
      2 Oktaven halt leider oft zu wenig imho.

      hab lieber meine 2 Alten Roland Minikeyboards.
      49 gute full Size Tasten, Bender, ein fader und nicht viel mehr.
      sogar Made in italy und Batteriebetrieb.
      aber ohne USB, zumindest meine. 😅

    8. Mehr anzeigen
Ähnliche Artikel
