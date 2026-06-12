MiniLab - jetzt auch mit 37 Tasten

Der französische Hersteller Arturia erweitert sein Keyboard-Controller-Portfolio und bietet das MiniLab ab sofort auch mit 37 Tasten an. Ansonsten verfügt das Keyboard über die gleiche Ausstattung wie das MiniLab 25.

Arturia MiniLab 37

Arturia ist mittlerweile dafür bekannt, dass es seine Keyboards und Synthesizer gerne in den unterschiedlichsten Variationen und Farben herausbringt. Neben den mittlerweile weit verbreiteten komplett in Schwarz oder Weiß gehaltenen Modellen bietet die Firma das kompakte MiniLab 25 aktuell bspw. in Zartrosa und Babyblau an. Das ab sofort erhältliche Arturia MiniLab 37 gibt es dagegen (zunächst nur) in den Farben Schwarz und Weiß.

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Das neue Controllerkeyboard von Arturia bietet 37 anschlagdynamische Slim-Keys. Wer sich bei dem bisherigen 25-Tasten-Modell immer mal ein paar mehr Tasten gewünscht hat, bekommt diese beim MiniLab 37 nun für einen moderaten Aufpreis geboten. Dadurch erhöhen sich die Maße des Controllers auf 503 x 183 x 50 mm. Das Gewicht liegt bei 1,17 kg.

Ansonsten verfügt das Arturia MiniLab 37 über die gleiche Ausstattung wie der kleinere Bruder. So gehören u.a. acht anschlagdynamische Pads mit RGB-Beleuchtung, acht zuweisbare Encoder, vier Fader, Oktav- und Transpose-Taster sowie zwei Touch-Sensoren für Pitch Bend und Modulation zu den Features des Controllers. Zur Programmierung und Steuerung verfügt das Keyboard dazu über ein OLED-Display.

Intern bietet das MiniLab 37 acht Speicherplätze für DAW- und User-Presets, einen Arpeggiator und die von anderen Arturia-Keyboards bekannten Hold- und Chord-Modi.

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Anschlussseitig bietet das Arturia MiniLab 37 einen Pedal-Eingang für Sustain, Expression oder einen Fußtaster (6,3 mm Klinke), einen MIDI-DIN-Ausgang, Kensington-Lock und einen USB-C-Port, der für Daten und Stromversorgung genutzt wird.

Zum Lieferumfang des Controllers gehört ein Software-Paket, das u.a. Native Instruments Komplete 15 Select, Ableton Live Lite, Analog Lab Intro und das Software-Piano UVI Model D enthält.

Das Arturia MiniLab 37 ist ab sofort zum Preis von 139,- Euro erhältlich.