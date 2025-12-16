ANZEIGE
Arturia Pigments 7, Synthesizer Plug-in

Neue Play View & besserer Workflow

16. Dezember 2025

Arturia Pigments 7 am

Mit Arturia Pigments 7 geht der Polychrome-Software-Synthesizer in eine neue Runde. Bei diesem Update stehen jedoch keine neuen umwälzenden Synthesefunktionen im Fokus, sondern eher praktische Features, die den Workflow weiter verbessern sollen.

Arturia Pigments 7 – was ist neu?

Die sogenannte Play View des Plug-ins wurde komplett neu designt. Hier werden die Sounds visualisiert und geben so dem User ein optisches Feedback, das von der Art des Presets bestimmte wird und mit Macro-Reglern angepasst werden kann.

Schon mit Version 6 gab es neue Filter und jetzt sind die Filtertypen Rage, Ripple und Reverb hinzugekommen. Das ursprüngliche Classic Filter wurde mit einer FM-Option ausgestattet.

Die Effektsektion wurde um Corroder erweitert, das den Klang regelrecht korrodieren lässt. Der Effekt lässt sich mit Modulatoren und über den Audioeingang dynamisch steuern.
Die ADSR-Hüllkuven wurde optimiert und Klickgeräusche zu minimieren und weichere Bewegungen zu ermöglichen. Gleichzeitig gibt es nun schnellere Attack- und Release-Zeiten für definiertere Verläufe.

Weitere Neuheiten sind In-App-Tutorials, mit denen sich Patches besser analysieren und neu gestalten lassen, direkte Anzeigen von Parameterwerten, CPU-Optimierung der einzelnen Sektionen, die für eine höhere Polyphonie sorgen, schnellere Ladezeiten und weitere Verbesserungen der Stabilität und des Workflows. Außerdem gibt es zusätzliche Presets, Wavetables und Samples.

Arturia Pigments 7 wird bis zum 6. Januar 2026 zum Lauch-Preis von 99,- Euro angeboten. Danach beträgt der reguläre Preis 199,- Euro. Registrierte Arturia-Kunden finden ein Angebot in ihrem Account.

Unseren Testbericht von Pigments 6 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

