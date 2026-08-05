ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Arturia Pigments Play, kostenfrei erhältlich

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Der Pigments Sound kostenfrei

5. August 2026

Arturia Pigments Play - 2259x1337Arturia Pigments Play bringt die Klänge der Vollversion

Arturia Pigments Play ist die neue, kostenlose Player-Version des vielgelobten Flaggschiff-Synthesizers Pigments. Sie basiert auf der Play-Ansicht, die mit Pigments v7 im Dezember 2025 eingeführt wurde, und macht die Klangestaltung ohne finanzielle Hürde zugänglich.

Bei der Installation wird auch das Arturia Software Center heruntergeladen. Beim ersten Start von Pigments Play werde ihr aufgefordert euch einzuloggen oder ein neues Konto anzulegen.

ANZEIGE
  • Kostenlos – direkter Download über die Arturia Software Center (ASC), Arturia-Konto erforderlich
  • 100 Presets von professionellen Sound-Designern; Genres: Modern Pop, R&B, House, Drum & Bass, Trap, Ambient u. a.
  • Synthesemotor: 6 Synthesetypen (Modal, Granular, Wavetable, Sample, Harmonisch, Virtual Analog), 68 Filter-Modi, 20 Effekte
  • Interface: Audio-reaktive Play-Ansicht mit fokussierten Quick-Edit-Controls, visuell animiert je nach Klangtyp
  • Formate: VST, AAX, AU, Standalone; Windows 10+ / macOS 11+
  • NKS-Unterstützung für die enthaltenen Presets; automatisches Controller-Mapping für Arturia-Hardware (MiniLab, KeyLab, KeyStep etc.)
  • Kein vollständiger Zugriff auf Modulation, Sequencer oder individuelle Parameter – bewusstes Upgrade-Modell Richtung Vollversion (1.700+ Presets, volle Editierbarkeit)
  • Die Vollversion Pigments läuft aktuell im Summer Sale mit 36 % Rabatt bei Thomann (bis 17. August 2026)

Pigments Play auf YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Preis

  • kostenlos, Registrierung erforderlich
Affiliate Links
Arturia Pigments 7 Download
Arturia Pigments 7 Download
Kundenbewertung:
(32)
127,00€ Thomann
Arturia V Collection 11 Intro Download
Arturia V Collection 11 Intro Download
Kundenbewertung:
(3)
189,00€ Thomann
Arturia V Collection 11 Pro Download
Arturia V Collection 11 Pro Download
Kundenbewertung:
(3)
616,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Arturia Pigments 7 Download
Arturia Pigments 7 Download
Kundenbewertung:
(32)
127,00€ Thomann
Arturia V Collection 11 Intro Download
Arturia V Collection 11 Intro Download
Kundenbewertung:
(3)
189,00€ Thomann
Arturia V Collection 11 Pro Download
Arturia V Collection 11 Pro Download
Kundenbewertung:
(3)
616,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
----------------------------------------
https://orcd.co/28yarvg
----------------------------------------
Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
----------------------------------------
Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

Profil ansehen
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X