Der Pigments Sound kostenfrei

Arturia Pigments Play bringt die Klänge der Vollversion

Arturia Pigments Play ist die neue, kostenlose Player-Version des vielgelobten Flaggschiff-Synthesizers Pigments. Sie basiert auf der Play-Ansicht, die mit Pigments v7 im Dezember 2025 eingeführt wurde, und macht die Klangestaltung ohne finanzielle Hürde zugänglich.

Bei der Installation wird auch das Arturia Software Center heruntergeladen. Beim ersten Start von Pigments Play werde ihr aufgefordert euch einzuloggen oder ein neues Konto anzulegen.

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Kostenlos – direkter Download über die Arturia Software Center (ASC), Arturia-Konto erforderlich

– direkter Download über die Arturia Software Center (ASC), Arturia-Konto erforderlich 100 Presets von professionellen Sound-Designern; Genres: Modern Pop, R&B, House, Drum & Bass, Trap, Ambient u. a.

von professionellen Sound-Designern; Genres: Modern Pop, R&B, House, Drum & Bass, Trap, Ambient u. a. Synthesemotor: 6 Synthesetypen (Modal, Granular, Wavetable, Sample, Harmonisch, Virtual Analog), 68 Filter-Modi, 20 Effekte

6 Synthesetypen (Modal, Granular, Wavetable, Sample, Harmonisch, Virtual Analog), 68 Filter-Modi, 20 Effekte Interface: Audio-reaktive Play-Ansicht mit fokussierten Quick-Edit-Controls, visuell animiert je nach Klangtyp

Audio-reaktive Play-Ansicht mit fokussierten Quick-Edit-Controls, visuell animiert je nach Klangtyp Formate: VST, AAX, AU, Standalone; Windows 10+ / macOS 11+

VST, AAX, AU, Standalone; Windows 10+ / macOS 11+ NKS-Unterstützung für die enthaltenen Presets; automatisches Controller-Mapping für Arturia-Hardware (MiniLab, KeyLab, KeyStep etc.)

für die enthaltenen Presets; automatisches Controller-Mapping für Arturia-Hardware (MiniLab, KeyLab, KeyStep etc.) Kein vollständiger Zugriff auf Modulation, Sequencer oder individuelle Parameter – bewusstes Upgrade-Modell Richtung Vollversion (1.700+ Presets, volle Editierbarkeit)

auf Modulation, Sequencer oder individuelle Parameter – bewusstes Upgrade-Modell Richtung Vollversion (1.700+ Presets, volle Editierbarkeit) Die Vollversion Pigments läuft aktuell im Summer Sale mit 36 % Rabatt bei Thomann (bis 17. August 2026)

Pigments Play auf YouTube