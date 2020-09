Arturia PolyBrute Analogsynthesizer auf S.O.S Cover

http://www.....68#5316368

hier mal das tutorial zum selbst ausprobieren mit Monark. und dann vergleich den sound mal mit einem memory moog. soundbeispiele davon gibts ja mehr als genug.

Wenn nur die Stimmen addiert werden, hast du mehr stimmen die alle in phase und in der stereomitte usw sind. es benötigt also weitere steuerungselemente und die kosten wiederrum geld und innovation. das know-how müsste sich aturia also entweder aneignen oder zukaufen.

Ist ja beim Mopho auch so, wobei ich da den Preis auch recht erstaunlich finde, wenn man die polyphone mit der monophonen version vergleicht…