Atmosphärische Räume & weitläufige Klanglandschaften

Mit Arturia Rev Ocean erweitert der französische Hersteller sein Plug-in-Portfolio um einen Reverb-Effekt, der auf fließende und sich entwickelnde Klangräume spezialisiert ist. Drei Arbeitsmodi bietet das Plug-in und wir haben die wichtigsten Features für euch in dieser News zusammengestellt.

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Arturia Rev Ocean, Effekt-Plug-in

Im Gegensatz zu klassischen algorithmischen Plug-ins möchte Arturia mit Rev Ocean keine möglichst realistischen Hallräume erzeugen, sondern atmosphärische Räume, subtile Ambiences und weitläufige, bewegte Klanglandschaften bieten und setzt hierfür auf die sogenannte Feedback Delay Network Engine.

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Die drei Arbeitsmodi Abyss, Tide und Foam umschreibt Arturia wie folgt:

Abyss: reverse-artige, pitch shifted Reverb-Strukturen

Tide: modulierte Filterbewegungen für fließende Effekte

Foam: weiche, diffuse Attack-Phasen für schwebende, sanft ausklingende Reverb-Tails

Vor allem die schnelle und intuitive Erzeugung der Hallräume stellt Arturia in den Fokus und bietet hierfür die Parameter Size, Decay, Brightness, Movement, Pre-Delay und Filter. Dazu kommen Features wie Transient- und Ducking-Parameter für die Integration in den Mix, Stereo-Width-Regler zur Anpassung der räumlichen Darstellung, eine Freeze-Funktion für unendliche Reverb-Tails und dichte Ambient-Flächen und Output- und Mix-Regler inklusive Mix-Lock für Preset-Browsing ohne Pegelsprünge.

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Arturia Rev Ocean ist ab sofort zum Preis von 45,- Euro erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt Arturia macOS 10.13 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in lässt sich in den Formaten AAX, AU und VST3 in der DAW einsetzen.