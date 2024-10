Virtueller Synthex mit Erweiterungen

Für den Arturia Synthx V haben sich die französischen Entwickler wieder einmal einen großen, klassischen Synthesizer vorgenommen und in ein Plug-in verwandelt. So setzt sich die wechselvolle Geschichte des Elka Synthex also doch noch fort.

Arturia Synthx V, Synthesizer Plug-in nach Elka Synthex

Von den verschiedenen Anläufen, den Elka Synthex als Hardware-Synthesizer wiederzubeleben, war bislang nur dem Black Corporation Xerxes Erfolg vergönnt. Aber auch auf der Software-Ebene steht es um den nach wie vor gefragten italienischen Poly-Synth aus den 1980er Jahren nicht viel besser. Nur die Plug-ins XILS Lab Syn’X 2 (früher Synthix) und Cherry Audio Elka-X sind am Markt zu finden. Nun tritt Arturia mit dem Synthx V an.

Wie bei allen Plug-ins nach Vintage-Vorbild, gibt Arturia auch hier an, bei der Entwicklung bezügliches des Klanges so nah wie möglich am Original geblieben zu sein. Dafür wurden die DCOs mit Ringmodulation, PWM und Cross-Modulation ebenso wie das Multimodefilter auf Basis der CEM3320-Chips akribisch nachgebildet, wobei ein neuer Tiefpass-Modus hinzugekommen ist. Natürlich verfügt das Plug-in auch über die duale Layer-Struktur und den eigenständigen Chorus-Effekt des Elka Synthex.

Die grundsätzliche Struktur des Synthex ist der des Sequential Prophet 5 (den Arturia unter dem Namen Prophet-5 V ebenfalls als Emulation im Programm hat) nicht ganz unähnlich. Der Synthesizer besitzt zwei Oszillatoren, die neben den bekannten Modulationen auch über Hardsync verfügen, einen Generator für White/Pink-Noise, zwei Hüllkurvengeneratoren, einen LFO pro Layer und einen gemeinsamen Master LFO. Die Layer-Sektion wurde etwas umgestaltet und es gibt auch einen neue Pan/Volume-Sektion mit Spread-Funktion zum Aufteilen der Stimmen.

Eine größere Abwandlung gegenüber dem Original ist der vierfache Arpeggiator, mit dem sich sehr komplexe Muster erzeugen lassen. Der Arpeggiator ist im Advanced Panel untergebracht, wo auch weitere Neuerungen zu finden sind. Es gibt vier FX-Slots für die eine Auswahl an 17 Effektalgorithmen besteht. Weiterhin stehen hier zusätzliche Modulationsquellen, wie zuweisbare ADSR-Hüllkurven, Random Generator, Function Generator, ein Step Sequencer und Keyboard-Funktionen, inkl. MPE Slide, zur Verfügung. Außerdem lassen sich über Macros mehrere zuweisbare Parameter gleichzeitig steuern.

Arturia Synthx V ist für in den Formaten VST, AU, AAX sowie als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt 199,- Euro. Registrierte Arturia-Kunden finden in ihrem Account ein Angebot für den Synthx V bzw. die V-Collection, das bis zum 30. Oktober 2024 gilt.

Für alle, die sich für den originalen Elka Synthex interessieren, können wir mehrere Artikel aus unserem Archiv empfehlen. Da gibt es als erstes natürlich die ausführliche Vintage-Story und ein seltenes Interview mit dem Entwickler Mario Maggi. Dann haben wir noch die Meldungen zum geplanten Revival des Synthex vor fast 10 Jahren in Finnland, das bald darauf an der Finanzierung scheiterte.