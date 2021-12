Arturia Tape Mello-Fi, FX Plug-in nach Mellotron

Weihnachtsgeschenk von Arturia

Arturia verschenkt zu Weihnachten das FX Plug-in Tape Mello-Fi, das von der Technik des berühmten Mellotron inspiriert wurde.

Es erscheint ein wenig widersinnig zu sein, ein Effekt Plug-in ausgerechnet nach Vorbild des Mellotron zu gestalten, denn der Band-gestützte Vorläufer der Sample-Player ist ja schließlich für seine Instrumentensounds bekannt.

Aber ein Teil des charakteristischen Klanges geht zu einem nicht unerheblichen Teil eben auch auf die Unzulänglichkeiten der Technik des Mellotrons zurück und genau diese bildet das Plug-in nach.

Das Plug-in ist in drei Hauptsektionen aufgeteilt. Die Preamp-Sektion besitzt einen regelbaren Overdrive und den Tone-Regler, der der originalen Schaltung des Mellotrons nachempfunden wurde. Mit dem Boost-Taster lassen sich Fuzz-ähnliche Sounds erzeugen. Außerdem ist der Noise-Anteil regelbar.

In der Tape-Sektion Gleichlaufschwankungen und die Abnutzung des „Bandes“ sowie der Mechanik justiert werden. In der Out-Sektion ist ein bipolares Filter vorhanden, mit dem sich Höhen oder Tiefen wie bei einer EQ-Wippe mit nur einem Regler absenken lassen. Weiterhin sind ein Tape Stop-Effekt sowie eine einstellbare Stereo Width (zu erreichen über die Toolbar) vorhanden.

Arturia Tape Mello-Fi ist für Windows und MacOS (M1 kompatibel) in den Formaten VST, VST3, AAX und AU als kostenloser verfügbar. Allerdings muss man sich ein wenig beeilen, denn das Angebot gilt nur bis zum 31. Dezember 2021.