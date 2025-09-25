Arturia V Collection 11 Intro, Plug-in-Bundle

Günstige Version der V Collection

Die Arturia V Collection 11 Intro ist eine kleinere Version der V Collection 11 Pro, quasi die Einstiegsvariante des Plug-in-Bundles. Mit ihren Instrumenten werden vor allem Keyboarder angesprochen.

Arturia V Collection 11 Intro – 10 Plug-ins

Das Intro-Bundle besteht aus 10 Synthesizern und Keyboard-Instrumenten. Die klassische Tastenfraktion wird mit Augmented Grand Piano und Stage-73 V bedient. Auch das Synthesizer-Programm ist überwiegend klassisch angelegt: Mini V, Jun-6 V, Prophet-V und DX7 V sind Instrumente die als Standards angesehen werden können.

Die Synthesizer Pure LoFi und MiniFreak V sorgen für modernere Sounds. Weiterhin gehört das Streicher-Plug-in Augmented Strings zur Collection. Und natürlich ist auch das Analog Lab, hier als Intro-Version, dabei, das einen eigenen Streifzug durch die Instrumente des Bundles macht. Die über 2.500 Presets lassen sich hierüber bequem und übersichtlich durchsuchen, verwalten, mit Tags versehen, MIDI-Zuweisungen vornehmen und bei Bedarf auch mit Makrofunktionen editieren.

In den separaten Plug-ins hat man Zugriff auf die gesamte Klangstruktur samt den integrierten Effekten, Perfomance-Tools und Modulationen, um das Potenzial des Instrumentes voll ausschöpfen zu können.

Arturia V Collection 11 Intro ist ab sofort erhältlich. Ein späteres Upgrade auf die V Ollection Pro ist möglich.