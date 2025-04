Arturia V Collection 11, Synthesizer-Plug-in-Bundle

Im Moment produziert die Website von Arturia bei mir leider einen Fehler, wenn man irgend ein Produkte anklickt (»_500 Object.groupBy is not a function«). Ich hoffe, das kommt nicht durch einen veralteten Browser zustande. Jedenfalls konnte ich dort nicht in Erfahrung bringen, welche Instrumente denn in der »Intro«-Version enthalten sind. Aber Thomann to the rescue … das sind:

— Analog Lab Intro

— Augmented Grand Piano

— Augmented Strings

— DX7 V (Yamaha DX7)

— Jun-6 V (Roland Juno-6/60)

— MiniFreak V

— Mini V (MiniMoog)

— Prophet V (Sequential Prophet 5)

— Pure LoFi

— Stage-73 V

Ich sage mal so: Wenn man sich einen Grundschatz an virtuellen Instrumenten zulegen und man nicht ewig recherchieren möchte … dann kann man hiermit echt nix falsch machen. Mit im Ensemble sind ein Großteil der »Who is who« der elektronischen Musikinstrumente, die in den 70ern und 80ern für nahezu endlosen musikalischen Spaß gesorgt haben (die DX7-Emulation lädt auch für die Hardware gedachte Patches). Und dass Arturia die Emulation des »MiniFreak« hier mit rein gepackt hat … boa … das ist echt ein Geschenk!

In der »Dick und schick«-Version interessieren mich persönlich:

— Augmented xxx

— Jup-8000 V (Roland JP-8000)

— MiniFreak V (Emulation des hauseigenen »MiniFreak«)

— SQ80 V (Ensoniqu SQ-80)

Ich weiß aber noch nicht, ob ich deswegen updaten werde.