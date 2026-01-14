ASM Diosynth, Digital Wind Instrument

Ab sofort verfügbar
Der erst vor zwei Monaten angekündigte ASM Diosynth ist pünktlich zur NAMM ab sofort verfügbar. Es ist das erste derartige Instrument des Herstellers, der damit ein Alternative zu den etablierten Blaswandlern und digitalen Wind-Instrumenten bieten will.
ASM Diosynth – mit Hydrasynth-Engine
Die Klangerzeugung des Diosynth basiert auf der Engine des Hydrasynth und kombiniert diese mit Sample-Playback kombiniert. Das Wind-Instrument bzw. der Blaswandler besitzt mechanische Klappen, mit denen das Spielgefühl eines Saxophons und anderer Blasinstrumente nachgeahmt wird. Mehrere Griffmodi, Tonleiter-/Tonart-Locking und Oktavtasten für über acht Oktaven sorgen für ein flexibles Spielerlebnis.
Für die Sound-Engine wurden die Wavescan-Oszillatoren aus dem Hydrasynth übernommen und mit Samples von akustischen Blasinstrumenten ergänzt. Diese umfassen 128 Reed-, Brass-, Fipple- und String-Sounds, einschließlich rarer und exotischer Instrumente. Bis zu vier Oszillatoren und zwei Sample-Sounds können kombiniert werden, die sich auch als Layer und Splitsounds anlegen lassen. Diese Klangquellen lassen sich mischen und mit dem 16-Mode-Filter aus dem Hydrasynth bearbeiten.
Diosynth verfügt über 768 Speicherplätze für Patches, wovon 384 ab Werk belegt sind. Für die Erstellung eigene Sounds gibt es einen Editor für macOS, iOS, Windows und Android, der auch als Controller für Live-Performances genutzt werden kann.
Das Instrument besitzt am Mundstück Sensoren für Blasstärke und Lippendruck. Weiterhin sind ein interner Bewegungs-/Neigungssensor, ein X/Y-Joystick, zwei Pressure-Pads und drei programmierbare Taster integriert, um den größtmöglichen Ausdruck beim Spiel zu erreichen.
Diosynth ist mit einem internen Lautsprecher ausgestattet und kann via USB oder Batterien mit Strom versorgt werden. Weiterhin gibt es MIDI-I/O (DIN), einen Stereoausgang und eine Kopfhörerbuchse, jeweils mit separater Lautstärkeregelung. MIDI und Audio können auch via USB übertragen werden und über Bluetooth lässt sich Audio zum Instrument übertragen, etwa um zu einem Musikstück jammen zu können.
Zum Lieferumfang gehören ein Hardcase, alle benötigten Kabel und ein Ständer.
Ein Einführungsvideo, in dem man das Instrument nicht hört, und in dem die Stimme wie KI klingt…toll!
@mort76 wow. 😀 Epic jail. äh fail
Die KI-Stimme gehört zur automatischen Synchron-Spur von Youtube und wurde daher nicht von ASM erstellt. In solchen Fällen IMMER die original Tonspur auswählen. Leider muss man das bei Youtube immer wieder manuell selber machen und kann das nicht dauerhaft deaktivieren. Vielleicht per VPN aus einer englischen Region …
Und der Artikel wurden offenbar veröffentlicht, als die Videos gerade bei Youtube gelistet worden sind. Das kritisierte Video war zum Zeitpunkt des Kommentars wenige Minuten online. Es kann also sein, das zu dem Zeitpunkt als der Artikel erstellt wurde nur das Video online war, wo über die Features geredet wurde. Inzwischen gibt es ja eine Reihe von Videos mit Klangbeispielen.
Die schnelle Kritik ist nicht immer die beste Kritik …
@jan1973 dann sollte man aber als erstes Video, ein ordentliches reinstellen. will nicht jeder ewig suchen.
@Numitron Genau.
Ich fand das gestern schon komisch, als ich den Kommentar von mort76 gelesen hatte und bei Youtube dann gesehen hab, das die Videos noch nicht mal eine halbe Stunde online waren.
Produktankündigungen sind ja nun keine Breaking News und heute hätte das mit besseren Videos sicherlich auch noch gereicht. Oder gab es da vielleicht vertragliche Verpflichtungen zum Veröffentlichungszeitpunkt?