ASM Diosynth, Digital Wind Instrument

Der erst vor zwei Monaten angekündigte ASM Diosynth ist pünktlich zur NAMM ab sofort verfügbar. Es ist das erste derartige Instrument des Herstellers, der damit ein Alternative zu den etablierten Blaswandlern und digitalen Wind-Instrumenten bieten will.

ASM Diosynth – mit Hydrasynth-Engine

Die Klangerzeugung des Diosynth basiert auf der Engine des Hydrasynth und kombiniert diese mit Sample-Playback kombiniert. Das Wind-Instrument bzw. der Blaswandler besitzt mechanische Klappen, mit denen das Spielgefühl eines Saxophons und anderer Blasinstrumente nachgeahmt wird. Mehrere Griffmodi, Tonleiter-/Tonart-Locking und Oktavtasten für über acht Oktaven sorgen für ein flexibles Spielerlebnis.

Für die Sound-Engine wurden die Wavescan-Oszillatoren aus dem Hydrasynth übernommen und mit Samples von akustischen Blasinstrumenten ergänzt. Diese umfassen 128 Reed-, Brass-, Fipple- und String-Sounds, einschließlich rarer und exotischer Instrumente. Bis zu vier Oszillatoren und zwei Sample-Sounds können kombiniert werden, die sich auch als Layer und Splitsounds anlegen lassen. Diese Klangquellen lassen sich mischen und mit dem 16-Mode-Filter aus dem Hydrasynth bearbeiten.

Diosynth verfügt über 768 Speicherplätze für Patches, wovon 384 ab Werk belegt sind. Für die Erstellung eigene Sounds gibt es einen Editor für macOS, iOS, Windows und Android, der auch als Controller für Live-Performances genutzt werden kann.

Das Instrument besitzt am Mundstück Sensoren für Blasstärke und Lippendruck. Weiterhin sind ein interner Bewegungs-/Neigungssensor, ein X/Y-Joystick, zwei Pressure-Pads und drei programmierbare Taster integriert, um den größtmöglichen Ausdruck beim Spiel zu erreichen.

Diosynth ist mit einem internen Lautsprecher ausgestattet und kann via USB oder Batterien mit Strom versorgt werden. Weiterhin gibt es MIDI-I/O (DIN), einen Stereoausgang und eine Kopfhörerbuchse, jeweils mit separater Lautstärkeregelung. MIDI und Audio können auch via USB übertragen werden und über Bluetooth lässt sich Audio zum Instrument übertragen, etwa um zu einem Musikstück jammen zu können.

Zum Lieferumfang gehören ein Hardcase, alle benötigten Kabel und ein Ständer.