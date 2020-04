ASM Hydrasynth – Update 1.4 für den Wavemorphing-Synthesizer

Ich habe mal ganz nett bei Daniel Troberg nachgefragt. Und folgendes in Erfahrung gebracht…

Der ASM soll ab November 2019 in Deutschland erhältlich sein.

Der Preis für Deutschland steht noch nicht fest, wird aber in kürze verkündet.

ASM hat keine Verbindungen mit Behringer hier die Original Antwort von Daniel Troberg:

„Behringer has nothing to do with it, this is a totally different style of company. ASM is a brand created by Medeli Electronics which is a big manufacturer of electronic musical instruments based in Hong Kong. ASM has three locations:

Los Angeles, Shanghai and Hong Kong. The key people are: Fanny Cheng (President), Daniel Troberg (VP of Sales and Marketing), Glen Darcey (VP of Products), Dominic Au (Product Manager), and Chen Jiejun (Director of Engineering).“

Es bleibt spannend…