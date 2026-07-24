Neue Rack-Version für den professionellen Live-Einsatz
Mit der neuen D700 Rack Version erweitert Asparion seine D700-Serie um eine speziell für den professionellen Live-Einsatz entwickelte Variante. Damit kann der Controller nahtlos in 19″-Racks integriert werden. Dank der mitgelieferten Rack-Winkel lässt sich das Gerät schnell und sicher montieren und eignet sich damit ideal für Touring-Racks, Regieräume sowie fest installierte Systeme. Gleichzeitig bleibt das System vollständig kompatibel mit allen bestehenden D700-Komponenten und lässt sich so flexibel mit dem D700F und D700S auf bis zu 64 Fader erweitern.
Asparion D700 Rack: Technisch unverändert
Die Rack-Version im robusten laserbedruckten Aluminiumgehäuse bietet den vollen Funktionsumfang des D700-Controllers. Dazu gehören 16 motorisierte 100 mm Fader mit einer Genauigkeit von bis zu 4000 Stufen, 17 RGB-Drehencoder mit 16 LED-Ringen sowie 76 programmierbare LED-Taster, welche eine schnelle, präzise und intuitive Bedienung ermöglichen. Auf den optionalen hochauflösenden OLED-Displays werden Parameter, Kanalnamen und Pegelinformationen jederzeit übersichtlich dargestellt.
Spezifikationen des D700 Rack
- – 16 berührungsempfindliche 100 mm Motorfader mit einer Auflösung von bis zu 12 Bit (4000 Stufen)
- – 17 Endlos-Drehencoder mit Rastungen und RGB-Beleuchtung
- – 16 LED-Ringe à 15 LEDs mit 128-Stufen-Modus
- – 76 programmierbare LED-Taster
- – 2x 6,35 mm Klinkenanschluss für Expression- und Sustain Pedal
- – USB-C-Anschluss
- – eloxiertes Aluminiumgehäuse, laserbedruckt, 482 x 265 x 36mm, Rack-Montagewinkel
- – Kompatibel mit MIDI, CC, HUI, Mackie, OSC (Open Sound Control), MQTT
- – Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS
Liefertermin und Preis
Der Asparion D700 Rack Controller ist ab August zum Preis von 2.449,- Euro (UVP) erhältlich. Weitere Infos zum D700-System findet ihr auf der betreffenden Produktseite des Herstellers.