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Asparion D700 Rack, DAW-Controller

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Neue Rack-Version für den professionellen Live-Einsatz

24. Juli 2026
Asparion D700 Rack

Asparion D700 Rack

Mit der neuen D700 Rack Version erweitert Asparion seine D700-Serie um eine speziell für den professionellen Live-Einsatz entwickelte Variante. Damit kann der Controller nahtlos in 19″-Racks integriert werden. Dank der mitgelieferten Rack-Winkel lässt sich das Gerät schnell und sicher montieren und eignet sich damit ideal für Touring-Racks, Regieräume sowie fest installierte Systeme. Gleichzeitig bleibt das System vollständig kompatibel mit allen bestehenden D700-Komponenten und lässt sich so flexibel mit dem D700F und D700S auf bis zu 64 Fader erweitern.

Asparion D700 Rack

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Asparion D700 Rack: Technisch unverändert

Die Rack-Version im robusten laserbedruckten Aluminiumgehäuse bietet den vollen Funktionsumfang des D700-Controllers. Dazu gehören 16 motorisierte 100 mm Fader mit einer Genauigkeit von bis zu 4000 Stufen, 17 RGB-Drehencoder mit 16 LED-Ringen sowie 76 programmierbare LED-Taster, welche eine schnelle, präzise und intuitive Bedienung ermöglichen. Auf den optionalen hochauflösenden OLED-Displays werden Parameter, Kanalnamen und Pegelinformationen jederzeit übersichtlich dargestellt.

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Spezifikationen des D700 Rack

  • – 16 berührungsempfindliche 100 mm Motorfader mit einer Auflösung von bis zu 12 Bit (4000 Stufen)
  • – 17 Endlos-Drehencoder mit Rastungen und RGB-Beleuchtung
  • – 16 LED-Ringe à 15 LEDs mit 128-Stufen-Modus
  • – 76 programmierbare LED-Taster
  • – 2x 6,35 mm Klinkenanschluss für Expression- und Sustain Pedal
  • – USB-C-Anschluss
  • – eloxiertes Aluminiumgehäuse, laserbedruckt, 482 x 265 x 36mm, Rack-Montagewinkel
  • – Kompatibel mit MIDI, CC, HUI, Mackie, OSC (Open Sound Control), MQTT
  • – Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS

Asparion D700 Rack

Liefertermin und Preis

Der Asparion D700 Rack Controller ist ab August zum Preis von 2.449,- Euro (UVP) erhältlich. Weitere Infos zum D700-System findet ihr auf der betreffenden Produktseite des Herstellers.

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Über den Autor
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m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

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