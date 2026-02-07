ANZEIGE
ATC SSM12i Pro, SSM25i Pro, Studiomonitore

Profi-Speaker für Tonstudios

7. Februar 2026
atc 22m12i pro ssm25i

Vor Kurzem präsentierte ATC seine neue SSM-Monitor-Serie. Damit erweitert der britische Hersteller sein Lautsprecherportfolio um eine neue Generation flacher, passiver Wand- und Deckenmonitore für Regieräume, Surround- und immersive Audioumgebungen. Die Serie startet mit den zwei Modellen ATC SSM12i Pro und SSM25i Pro.

ATC SSM12i Pro und SSM25i Pro

Die beiden neuen Speaker ATC SSM12i Pro und SSM25i Pro besitzen sehr flache Gehäuse (SSM12i Pro: 147 mm; SSM25i Pro: 198 mm; jeweils inklusive Montagehalterungen). Dies ermöglicht eine Integration in Regieräume, in denen Raumbreite, -tiefe und Deckenhöhe Einschränkungen darstellen.

Die Gehäuse können entweder im Hoch- oder Querformat montiert werden und verfügen über ein Befestigungssystem, mit dem sie flach an Wand oder Decke angebracht werden können. Ein Schwenkmechanismus ermöglicht eine präzise Ausrichtung auf die Mischposition.

SSM12i Pro 2-Wege-Studiomonitor

Der SSM12i Pro ist ein passiver 2-Wege-Lautsprecher, der auf der proprietären ATC Treibertechnologie basiert und in einem versiegelten, für die Wand-/Deckenmontage optimierten Gehäuse untergebracht ist.

Der Tiefton- und Mitteltonbereich wird durch den SB45-150CLD 150-mm-Treiber abgedeckt. Dessen Constrained Layer Damping (CLD)-Membran sorgt laut Hersteller für ein lineares Verhalten über das gesamte Spektrum. Oberhalb der Übergangsfrequenz von 2,2 kHz sorgt der ATC SH25-76 25-mm-Soft-Dome-Hochtöner mit doppelter Aufhängung für geringe Verzerrungen und eine hervorragende Auflösung im Hochtonbereich.

Zusammen mit einer neu entwickelten Frequenzweiche, die speziell für den Wandbetrieb konstruiert und feinabgestimmt wurde, bietet der ATC SSM12i Pro eine hohe Auflösung, kontrollierte Abstrahlung und präzise Wiedergabe in kompakten Regie- und Mischräumen.

ATC SSM25i Pro 3-Wege-Studiomonitor

In mittleren bis großen Regieräumen, einschließlich solcher, die für das Mischen von Dolby Atmos und anderen immersiven Audioformaten verwendet werden, bietet der SSM25i Pro durch ein 3-Wege-Design mit drei ATC-Treibern eine verbesserte Bandbreite und Leistung.

Die tiefen Frequenzen werden durch den SB50-164SC 164 mm/6,5-Zoll-Treiber mit Kurzspulen-/Langspaltmotor und Papier-Kohlefaser-Verbundmembran wiedergegeben. Die Mitten werden durch die für ihre außergewöhnliche Klarheit und minimale Verfärbung bekannte ATC SM75-150 75-mm/3-Zoll-Soft-Dome-Einheit wiedergegeben. Die hohen Frequenzen wiederum werden durch den SH25-76S Hochtöner mit High-Flux-Motor wiedergegeben, der für einen erweiterten Hochtonbereich mit sehr geringen Verzerrungen sorgt.

atc ssm12i Pro ssm25i Pro

Die Frequenzweiche wurde erneut speziell für die Grenzflächenmontage entwickelt. Sie stellt laut Entwickler sicher, dass der Lautsprecher auch bei einer Montage in der Nähe von Oberflächen eine größtmögliche Neutralität und eine präzise Abbildung von Transienten liefert. Darüber hinaus sorgt sie dafür, dass sich der Lautsprecher gut in das Sortiment an aktiven Lautsprechern und Subwoofern von ATC einfügt.

Die beiden Speaker sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den SSM12i Pro beträgt 3.569,- Euro (Paarpreis), die UVP für den SSM25i Pro beträgt 7.734,- Euro (Paarpreis). Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Links

