AtomoSynth Mochika X5, semimodularer Synthesizer

(ID: 506955) Passt nun auch ins Eurorack

AtomoSynth Mochika X5 ist die neue Entwicklungsstufe des analogen Synthesizers aus Peru. Erstmalig ist Mochika nun so konzipiert, dass der Synthesizer auch in ein Eurorack geschraubt werden kann. Also Standalone-Version gibt es ihn aber auch.

ANZEIGE

Mochika wurde für die 5er-Version komplett überarbeitet. Die Schaltung wurde mit „high precision SMD technology“ aufgebaut, was auch das kleinere und damit Eurorack-kompatible Format ermöglichte. Als Modul nimmt Mochika X5 eine Breite von 48 TE ein.

Die Klangerzeugung besteht aus einem VCO mit Triangle-Signal, das mit einem spannungssteuerbaren Wavefolder bearbeitet werden kann und einem DCO mit Square. Beide Oszillatoren werden mit einem Filter bearbeitet, das zwischen Tief- und Hochpass umgeschaltet werden kann. Zur Modulation sind ein spannungsteuerbarer LFO und eine ADSR-Hüllkurve vorhanden.

Die Synthesizer kann über CV und Gate von analogem Equipment oder via MIDI von einem Keyboard bzw. einer DAW angesteuert werden. Zur analogen Ansteuerung sind sieben Patch-Eingänge und neun -Ausgänge vorhanden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Der ebenfalls erneuerte Sequencer verfügt über 16 Steps. Pro Step lassen sich acht Parameter steuern: Step on/off, Pitch, CV2, Random/CV3, Gate Time, Repetition, Retrigger (Ratchet) und Probability (Wahrscheinlichkeit). Die Bedienung erfolgt über ein OLED-Display und acht Encoder mit Druckfunktion, wodurch Anzeige und Editierung der globalen Parameter wesentlich einfacher geworden sind. 34 Pattern können in einem nicht-flüchtigem Speicher abgelegt werden.

Der Sequencer lässt sich zu einer externen analogen Clock oder zur MIDI-Clock synchronisieren und kann im laufenden Betrieb transponiert werden. Es gibt acht Play-Modi: Forward/Reverse Sequence, Alternate, Random, Drunk, Drone, Step-Trigger Polyrhythm, One Shot und MIDI Control.

Alle Parameter, Sequenzen und Modi lassen sich bei laufendem Betrieb editieren.

AtomoSynth Mochika X5 kann ab sofort bestellt werden. Die Version im Standalone-Gehäuse beinhaltet ein 15 V Steckernetzteil. Das Modul kostet 349,- US-Dollar, die Desktop-Version 449,- US-Dollar. Der weltweite Versand ist kostenfrei, aber die Kosten für den Import (Zoll, Steuern) muss man natürlich mit einkalkulieren.